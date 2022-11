L’iPhone 12 mini refait parler de lui grâce à une promotion lors du Black Friday

Smartphone compact par excellence, l'iPhone 12 mini d'Apple est une référence qui n'a rien perdu de son intérêt malgré les années qui se sont écoulées depuis sa sortie en 2020. Actuellement, il est encore plus intéressant grâce à une réduction sur Amazon qui le fait passer à 639 euros.

Avec ses iPhone mini et autres iPhone SE, des smartphones avec un petit format, Apple pense à celles et ceux qui seraient allergiques aux très grands smartphones. Récemment, la firme de Cupertino a lancé son puissant iPhone SE 5G, dont la diagonale s’élève à 4,7 pouces seulement. Mais cela ne veut pas dire que les anciennes références à taille réduite de la marque ne sont plus recommandables, bien au contraire : l’iPhone 12 mini mérite encore qu’on s’y attarde. C’est d’autant plus le cas actuellement puisqu’en plein Black Friday, ce modèle datant de 2020 profite d’une promotion qui le fait chuter sous les 640 euros.

Les points forts de l’iPhone 12 mini

Un écran OLED Full HD+ de 5,4 pouces

Une puce A14 puissante

La compatibilité MagSafe

Lancé à 809 euros, puis réduit à 737 euros récemment, l’iPhone 12 mini d’Apple (vert) est désormais proposé à 639 euros sur Amazon. Le coloris blanc est également disponible au même prix.

Le petit iPhone compact par excellence

Aucun risque de se tromper avec un tel nom : oui, l’iPhone 12 mini est petit, du moins si on le compare avec les autres références de la marque à la Pomme. Ce smartphone propose ainsi un format réduit et un écran OLED de 5,4 pouces, qui affiche par ailleurs une définition Full HD+ de 2 340 x 1 080 pixels et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Si cette taille ne sera pas idéale pour regarder des contenus vidéos de manière confortable comme c’est le cas sur les iPhone plus imposants, l’iPhone 12 mini aura au moins l’avantage de tenir dans la main et de ne pas nécessiter une gymnastique des doigts pour atteindre le haut de l’écran. Autre bon point : le smartphone ne pèse que 133 grammes, contre plus de 150 grammes pour la majorité des smartphones que l’on trouve actuellement sur le marché.

Format réduit, mais grande puissance

Apple a beau avoir opté pour une petite diagonale, la marque n’a pas pour autant négligé les performances. L’iPhone 12 mini embarque une puce A14, compatible 5G, comme les autres modèles de la gamme. Une configuration qui promet une belle puissance au quotidien, que ce soit pour exécuter des tâches classiques sans aucun ralentissement, ou même pour jouer à des jeux 3D gourmands dans de bonnes conditions graphiques. L’expérience sous iOS 15 sera quant à elle toujours aussi fluide. La partie photo n’est pas en reste, et on aura ici droit à un double capteur de 12 mégapixels muni d’un objectif grand-angle et d’un ultra grand-angle. Ici, pas de téléobjectif ni de capteur LiDAR à l’horizon, des fonctionnalités réservées au modèle Pro de la gamme d’iPhone 12. Mais on pourra tout de même capturer de beaux clichés suffisamment détaillés.

Enfin, concernant son autonomie, l’iPhone 12 mini dispose d’une petite batterie en raison de sa taille réduite, ce qui implique une autonomie en deçà de celles que proposent les autres smartphones de la gamme de 2020. La durée d’utilisation sur une seule charge n’excèdera donc pas une journée. Mais on se consolera avec la compatibilité avec MagSafe, la charge sans fil, qui permettra de récupérer de la batterie rapidement.

Pour en savoir encore davantage, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’iPhone 12 mini.

Quel est le meilleur iPhone en 2022 ? Nos conseils pour choisir le bon

