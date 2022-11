Galaxy A52 : cet incontournable de chez Samsung perd 100 € pour le Black Friday

Les bonnes affaires pleuvent pendant le Black Friday et Cdiscount frappe fort en proposant le Samsung Galaxy A52 en promotion : 279 euros contre 379 euros à sa sortie.

Le Samsung Galaxy A52 est un bon smartphone milieu de gamme depuis son lancement. Certes ce n’est pas le dernier proposé par le constructeur, il s’avère très équilibré, surtout compte tenu de son prix qui se rapproche désormais plus de l’entrée de gamme grâce à cette offre. Un modèle toujours recommandable, d’autant plus qu’il profite de OneUI 5 basé sur Android 13.

Le Galaxy A52 en quelques mots

Un bel écran AMOLED à 90 Hz

Une puce efficace : Snapdragon 720G

Le suivi de mis à jour : OneUI 5 sous Android 13

Sortie au prix de 379 euros, le Samsung Galaxy A52 est en ce moment remisé à 279 euros sur Cdiscount.

Un smartphone fait pour durer

Sorti en 2021, le Samsung Galaxy A52 ne diffère pas grandement de son successeur, le A53. Il propose un design bien fini avec un écran borderless et un petit poinçon en haut de l’écran. AMOLED et Full HD+, l’écran est indéniablement l’un des points forts du Galaxy A52. Même si la version 5G dispose d’un taux de rafraichissement qui monte jusqu’à 120 Hz, le modèle 4G propose tout même une navigation fluide avec son écran rafraichi à 90 Hz.

S’agissant du modèle 4G, le A52 est animé par la puce 720G couplé à 6 Go de mémoire vive. Cette configuration est légèrement puissante, mais assure une bonne expérience au quotidien que ce soit pour faire du multitâche, des applications ou encore quelques jeux gourmands. Son véritable atout est qu’il bénéficie de la dernière mise à jour sous Android 13 avec la dernière version de l’interface coréenne : One UI 5. Vous profiterez donc des mêmes fonctionnalités que sur les appareils haut de gamme de la firme coréenne, mais à un prix beaucoup plus abordable. En plus, ce smartphone tiendra un bon moment, puisqu’il profite de 4 ans de mise à jour logicielle.

Sans trop de défauts

Concernant la photo, le A52 possède 4 capteurs photo au dos : le principal de 64 mégapixels, un ultra grand-angle de 12 mégapixels, un capteur de profondeur et un objectif macro de 5 mégapixels chacun. La polyvalence est donc au rendez-vous, avec une qualité des clichés très corrects, quel que soit l’objectif utilisé, bien que le capteur macro est assez anecdotique.

Enfin, le milieu de gamme de Samsung se montre endurant avec sa batterie de 4500 mAh. Avec une telle capacité, le téléphone est capable de supporter toutes les tâches que vous lui demanderez le temps d’une journée. Pour la recharge, si elle est dite « rapide » — jusqu’à 25 W — il faudra plus d’une bonne heure pour le recharger complètement à 100 %.

Black Friday 2022 : ne ratez pas les meilleures offres !

Le Black Friday n’a pas officiellement commencé, puisque la date du début de l’événement est arrêtée pour le vendredi 25 novembre prochain, mais la plupart des e-commerçants ont d’ores et déjà commencé à partager leurs meilleures offres sous le signe de la Black Week, nom donné à la semaine qui précède le vendredi noir. Voici les offres du Black Friday déjà disponibles chez les e-commerçants français.

