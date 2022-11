Le Black Friday est terminé, mais voici les meilleures offres encore disponibles

Le mois de novembre a été rythmé par le Black Friday et le Cyber Monday. Si ces deux événements ont pris fin, quelques offres sont encore disponibles. C’est le moment ou jamais pour profiter des dernières bonnes affaires.

Si vous n’avez pas prit le temps de consulter les offres passer pendant le Black Friday, vous trouvez dans cet article des offres toujours disponibles. Ici, nous avons choisi uniquement les produits Tech populaires en promotions qui deviennent donc encore plus recommandables qu’ils ne le sont déjà.

Les offres du Black Friday encore disponibles

MacBook Air M1

Cela n’a échappé à personne : Apple a augmenté les prix de la plupart de ses appareils. Le MacBook Air M1, pourtant dévoilé il y a deux ans, n’a pas fait exception. Heureusement, des promotions permettent de réduire ce tarif de base désormais très (trop ?) élevé. C’est par exemple le cas en ce moment, puisque le premier ultraportable d’Apple à embarquer la puce maison de première génération bénéficie aujourd’hui d’une réduction de 250 euros grâce à un code promo.

Les points forts du MacBook Air M1

Une puce M1 très puissante

Un laptop silencieux sans ventilateurs

Un MacBook endurant grâce à une autonomie de 15 heures

Initialement affiché à 1 199 euros, le MacBook Air M1 (2020) d’Apple, dans sa version 8 Go de RAM + SSD de 256 Go est désormais proposé à 949 euros chez Cdiscount, mais avec le code promo MAC50CDAV réservé uniquement aux membres Cdiscount à Volonté. Sinon il est à 999 euros sur Amazon.

iPhone 14 (128 Go)

S’il y a des risques de pénuries pour les iPhone 14 Pro, cela ne semble pas être le cas pour l’iPhone 14. Et c’est d’ailleurs ce dernier qui bénéficie d’une belle promotion pendant le Black Friday. S’il faut débourser plus de 1 000 euros pour l’acquérir, aujourd’hui il tombe à moins de 880 euros. Cette offre permet de se rapprocher un peu plus du prix auquel le modèle précédent était affiché. En plus, le délai de livraison est plus court que la gamme Pro.

Les points forts de l’iPhone 14

L’écran OLED de qualité et une encoche réduite

Une puce puissante

Un module photo amélioré

Une autonomie solide (2 jours)

Avec un prix de lancement à 1 019 euros, l’iPhone 14 d’Apple (128 Go) profite de 140 euros de remise et s’affiche maintenant à 879 euros sur le site Rakuten.

Sony WF-1000XM4

Sony fait sans aucun doute partie des marques qui dominent actuellement le marché de l’audio. Outre ses casques efficaces, le constructeur propose aussi une série de true wireless, parmi lesquels figurent les très appréciés WF-1000XM4. Lancés il y a plus d’un an, ces écouteurs sans fil sont dotés d’une excellente réduction de bruit active, ce qui suffit à les placer en bonne place dans notre top. Si les Sony WF-1000XM4 sont d’ordinaire plutôt onéreux, ils bénéficient heureusement d’une réduction de presque 100 euros spéciale.

Les points forts des Sony WF-1000XM4

Des écouteurs confortables

Une excellente réduction de bruit active

Une bonne autonomie et la charge sans fil présente

Habituellement proposés à 249 euros, les Sony WF-1000XM4 sont désormais affichés à 199 euros chez Boulanger mais passent à 179 euros une fois dans le panier.

Oppo Find X5 Pro

Sorti cette année, le Find X5 Pro est un smartphone qui a réussi à être bon sur tous les points, jusqu’à être élu meilleur smartphone de l’année 2022. Loin d’être parfait, il a tout de même de sérieux atouts face à la concurrence, notamment avec son écran, son appareil photo et son interface utilisateur parfaitement maitrisés. Et s’il a été commercialisé à un prix très élevé, aujourd’hui il bénéficie de près de 23 % de remise.

Les points forts du Oppo Find X5 Pro

Un splendide écran AMOLED de 6,7 pouces

La puissance du Snapdragon 8 Gen 1

Le module photo Hasselblad très réussi

Une charge ultra rapide à 80 W

Commercialisé à sa sortie à 1 299 euros, le Oppo Find X5 Pro voit son prix baisser à 999 euros à la Fnac.

JBL Flip Essential 2

La Flip Essential 2 n’est pas la dernière enceinte Bluetooth de chez JBL, mais reste aujourd’hui une très bonne référence pour toutes celles et tous ceux qui souhaiteraient emporter une enceinte nomade et connectée à des soirées. Tout terrain, ce modèle a surtout l’avantage d’être robuste et étanche pour être amené partout sans risque. Pour le Black Friday, elle devient encore moins chère, et profite d’une réduction de 30 euros.

Les points forts de la JBL Flip Essential 2

Une enceinte robuste et compacte

Qui offre une bonne puissance sonore

Et une autonomie solide

Généralement au prix de 99,99 euros, la JBL Flip Essential 2 est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros sur le site d’Amazon.

Samsung Galaxy Z Fold 3

Sorti il y a un peu plus d’un an, le Samsung Galaxy Z Fold 3 reste toujours l’un des meilleurs smartphones pliants format « livre », avec pour seul réel concurrent… le Galaxy Z Fold 4, son récent successeur. Et durant le Black Friday 2022, son prix passe baisse tout de même de 800 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy Z Fold 3

Un superbe écran pliable et robuste

Un SoC Snapdragon 888

Un logiciel optimisé pour ce format

Un modèle haut de gamme avec de très bonnes finitions

Vendu à son lancement à 1 799 euros pour sa version avec 256 Go de stockage, le Samsung Galaxy Z Fold 3 passe à 999 euros chez la Fnac.

Xiaomi Smart Band 7

C’est en juin 2022 que Xiaomi a renouvelé sa gamme de bracelets connectés, ces petits appareils capables d’agir comme de véritables coachs portés au poignet. Le Xiaomi Smart Band 7 figurait parmi ces nouvelles arrivées. Et si le Xiaomi Smart Band 7 Pro, lancé récemment, est plus abouti que son prédécesseur, le Smart Band 7 reste encore aujourd’hui une valeur sûre et propose des fonctionnalités efficaces pour un prix contenu. C’est d’autant plus le cas actuellement pour le Black Friday, puisque le bracelet intelligent bénéficie d’une réduction de 20 euros.

Les points forts du Xiaomi Smart Band 7

Un écran AMOLED de 1,62 pouce et Always-On

Efficace sur les mesures de santé

Une bonne autonomie

Lancé à 69 euros, le bracelet connecté Xiaomi Smart Band 7 est maintenant disponible à 49 euros chez Boulanger.

Dyson V11 Extra

Une référence en termes d’innovation, Dyson a aussi pour habitude de tester longuement ses produits pour arriver à un résultat satisfaisant. Le V11 Extra est aussi passé par là et on a droit à un aspirateur-balai ergonomique, innovant et solide. En ce Cyber Monday, Cdiscount réduit de 100 euros son prix.

Les points forts du Dyson V11 Extra

Pratique, performant et durable

Aspiration efficace et puissante

Un design caractéristique Dyson

Au lieu de 549 euros habituellement, le Dyson V11 Extra est maintenant disponible en promotion à 449 euros chez Cdiscount. Il est au même prix chez Ubaldi.

Lenovo IdeaPad 3

Bien que la concurrence soit rude sur le marché des PC portables, Lenovo arrive à tirer son épingle du jeu en trouvant les bons compromis sur ses gammes. Sur le milieu de gamme par exemple, difficile de ne pas évoquer le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6. Ce modèle est actuellement en promotion et coûte 220 euros moins cher.

Les points forts du Lenovo IdeaPad 3

Finition soignée avec des bordures fines

Caractéristiques solides pour un usage particulier

Disque dur en SSD DDR4

Au lieu de 699 euros habituellement, le Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 est maintenant disponible en promotion à 479 euros chez Fnac.

Xiaomi Mi TV Stick 4K

Après avoir lancé son premier dongle, Xiaomi renouvelle l’expérience avec une nouvelle version qui apporte la 4K. Plus puissante que le modèle précédent, cette clé HDMI garde les mêmes atouts qu’auparavant, à savoir : transformer à moindre coût son téléviseur en Smart TV et de profiter des bienfaits d’Android TV. Si son prix de lancement est assez élevé face à la concurrence, aujourd’hui elle bénéficie de près de 30 % de remise et devient plus recommandable.

Les points forts du Xiaomi TV Stick 4K

Le format discret et compact

Du contenu en 4K et la prise en charge HDR et Dolby Vision/Atmos

La fluidité de l’interface Android TV

Habituellement à 69,99 euros, la version 4K du Xiaomi TV Stick est actuellement remisée à 49,99 euros à la Fnac, mais aussi sur le site Darty.

Withings Body+

Si l’on souhaite perdre du poids, le surveiller, ou tout simplement suivre les résultats de son entrainement, une balance connectée se révèle bien plus pratique qu’un modèle traditionnel. Celles proposées par la marque Withings sont de bonnes références pour assurer cette tâche, dont la Body+. Cette balance connectée se transforme en véritable coach et vous donne à un visuel global sur votre santé. Aujourd’hui, elle profite d’un meilleur rapport qualité/prix en perdant 30 euros de son prix.

Les points de la Withings Body+

Elle analyse la composition corporelle pour un suivi complet

Avec de nombreuses fonctionnalités et une application pour consulter les données

Conçu pour toute la famille : jusqu’à 8 profils utilisateur

Habituellement au prix de 99,95 euros, la balance connectée Withings Body+ est actuellement en promotion à 69,95 euros sur le site d’Amazon.

Honor Pad 8

Si vous recherchez une tablette tactile efficace et bien équilibrée, mais en évitant les appareils “premiers prix” souvent décevants, la tablette Honor Pad 8 est un choix intéressant. Celle-ci vient s’ajouter à la liste des ardoises sous Android, et parvient à proposer de bonnes performances et une prise en main vraiment satisfaisante, tout en contenant son prix. D’ailleurs elle est même proposée avec 70 euros de moins.

Les points forts de la Honor Pad 8

L’écran LCD de 12 pouces en définition 2K

Un SoC efficace : Snapdragon 680

La présence de huit haut-parleurs compatibles DTS:X Ultra

Sans oublier une bonne autonomie

Vendue sur le site officiel à 349,90 euros, la tablette Honor Pad 8 (6 + 128 Go) est remisée à 279,99 euros sur le site d’Amazon.

Xiaomi caméra extérieure + routeur

Xiaomi n’en est pas à sa première caméra connectée, pourtant le constructeur avait jusqu’ici proposé uniquement des produits conçus pour l’intérieur. Maintenant dans son catalogue on retrouve la Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, une caméra dédiée à l’extérieure. Cette solution est très correcte pour surveiller les abords de son domicile. Et la bonne nouvelle c’est qu’elle se trouve 10 % moins chère.

Les points forts de la cette caméra Xiaomi

Une caméra sans fil facile à installer

Qui alerte en temps réel et filme en 1080p

Avec une vision en 130° et une vision nocturne

Avec un prix de départ à 99,99 euros, la caméra extérieure de Xiaomi, Mi Wireless Outdoor Security Camera 1080p, accompagnée de son routeur, est disponible aujourd’hui en promotion à 89 euros sur le site de la Fnac.

Samsung Smart Monitor M5 27″

Les points forts dU Samsung Smart Monitor M5

Un écran d’ordinateur qui comprend un système smart TV

Une dalle de 27 pouces Full HD

Une vraie télécommande

Habituellement proposé au prix de 233 euros, on trouve ce jour-ci le Samsung Smart Monitor M5 27″ à 185 euros sur Amazon, soit une réduction de 21%.

Xiaomi Redmi Pad

Le marché des tablettes tactiles est en train de repartir

avec de plus en plus de modèles qui sortent. Parmi les fabricants dans la course, il y a Xiaomi, qui est revenu en force début octobre avec sa Redmi Pad. Pour enfoncer le clou, cette tablette voit son prix en baisse de 100 euros durant le Black Friday.

Les points forts de la Xiaomi Redmi Pad

Un écran de 10,61 pouces et de 90 Hz

4 Go de RAM et 128 Go de stockage

Une batterie de 8000 mAh

À son lancement, la Xiaomi Redmi Pad (4+128 Go) était vendue à 299 euros. Aujourd’hui, on la trouve aussi à 239 euros sur Cdiscount et à 209 euros pour la version 3+64 Go.

Batterie externe Samsung

Même si nos téléphones sont de plus en plus endurants côté autonomie, ou que les constructeurs boost la charge, il est toujours indispensable de s’équiper d’une batterie externe lorsqu’on est pas à proximité d’une prise. Samsung en propose, et l’une d’elle est bien pratique puisqu’en plus d’être compact malgré ses 10 000 mAh, elle propose la charge rapide. Cerise sur le gâteau, vous pouvez vous l’offrir pour moins de 5 euros.

Les points forts de cette batterie externe Samsung

Un format compact et facile à transporter

Une charge rapide de 25 W

Une capacité de 10 000 mAh

Avec un prix barré à 29,99 euros, la batterie externe Samsung (10 000 mAh) est affiché à 24,99 euros chez Boulanger, mais grâce à une ODR de 20 euros, elle tombe à 4,99 euros.

Les forfaits mobile

Vous avez changé votre smartphone pendant le Black Friday ou le Cyber Monday 2022 ? Alors, n’hésitez pas à aller faire un tour du côté de notre comparateur des meilleurs forfaits mobile pour trouver la meilleure offre au meilleur prix. Nous vous partagerons également ici les différentes promotions des opérateurs.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You – 100 Go Appels illimités 100 Go en France 20 Go en Europe 15,99€ Découvrir Orange Forfait Mobile 4G - 80 Go Appels illimités 80 Go en France 80 Go en Europe 14,99€ 29,99€ Pendant un an Découvrir Prixtel Forfait 4G – Oxygène 50 - 130 Go Appels illimités 50 Go - 130 Go en France 20 Go en Europe À partir de 9,99€ Découvrir Tous les forfaits mobile

Les fournisseurs d’accès à Internet profiteront sans aucun doute de cette occasion pour brader leurs abonnements Fibre et ADSL. Vous retrouverez les meilleures offres ci-dessous.

Les meilleures Box Internet Fibre Bbox must Fibre Débit jusqu'à 1 Gb/s 180 chaînes de TV incluses Téléphonie vers 110 destinations 24,99€ 41,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre La boîte Sosh Fibre La boîte Sosh Fibre 3 semaines Débit jusqu'à 300 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 14,99€ 29,99€ Pendant 12 mois Découvrir Fibre, Câble RED box Fibre Débit jusqu'à 500 Mb/s Sans Player TV Téléphonie vers 100 destinations 19€ 29€ Un mois offert Découvrir Toutes les box internet

