Avec 300 € en moins, cet Asus Vivobook 14 (Ryzen 7, 8 Go RAM, 512 Go SDD) est une très bonne affaire

Si vous aviez besoin d'un PC portable bien construit avec une configuration solide sans y mettre toutes vos économies, ce Vivobook 14 d'Asus a de quoi satisfaire, surtout en passant de 799 à 499 euros.

Avec un nombre important de modèles, la gamme Vivobook d’Asus permet de trouver une configuration répondant à ses besoins. Ce Vivobook 14 embarque un processeur AMD Ryzen 7 de génération précédente, mais a encore largement de la ressource. Il est en ce moment en promotion avec une réduction de 300 euros sur la boutique en ligne du constructeur.

Le Asus Vivobook 14 en bref

La puissance du AMD Ryzen 7 4800H

Écran 14 pouces Full HD

Wi-Fi 6 et Bluetooth 5

Windows 11 déjà installé

Au lieu de 899 euros, l’Asus Vivobook 14 M1402 est aujourd’hui disponible en promotion à 499 euros sur la boutique en ligne d’Asus.

Des finitions solides et une configuration sérieuse pour le prix

Commençons par la mauvaise nouvelle : non, ce modèle de Vivobook ne propose pas de dalle OLED. Il va falloir se contenter d’un écran LCD de 14 pouces classique, mais de qualité. Ce dernier affiche une définition Full HD de 1920 × 1080 pixels à 60 Hz, le tout avec un revêtement antireflet pour être utilisé aussi en extérieur.

Cette dalle s’accompagne aussi d’une conception élégante. On ressent le savoir-faire du constructeur, qui délivre un design sobre et sérieux. Il ne prend que peu de place avec son épaisseur de 1,99 cm et son poids de moins de 1,5 kilo. Ainsi, il se glissera assez facilement dans un sac et sera le compagnon de route idéal. Avec son style discret et son châssis tout en finesse, ce Vivobook n’est pas pauvre en connectique pour autant. Sur ses tranches, on retrouve un port USB-C 3.2 Gen 2, un port HDMI 1.4, un port USB 3.2 Gen 1, deux ports UBC 2.0 Type A, et la prise jack classique vient compléter le tout.

Une configuration solide

Le constructeur taïwanais n’a pas délaissé la fiche technique de son ultrabook. On retrouve une puce AMD Ryzen 7 4800H pouvant monter jusqu’à 4,2 GHz, 8 Go de RAM au format LPDDR4X et un stockage de 512 Go en SSD via un module NVMe. Avec une telle configuration, l’ultrabook se comporte comme un charme, que ce soit pour de la bureautique, ou bien pour faire tourner des applications plus poussées. En revanche, il sera rapidement limité pour une utilisation poussée en gaming. Il intègre un chipset graphique AMD Radeon RX Vega qui permet tout de même de faire tourner quelques jeux esport et 2D de manière très correcte. Les connexions sans fils sont quant à elles assurées par la présence du Wifi 6 et du Bluetooth 5.0.

Avec tous ces éléments, l’ordinateur se montre assez endurant. L’appareil est capable de tenir environ 9 heures en utilisation classique avec sa batterie 3 cellules Li-ion de 42 W/h. Toutefois, ce modèle ne propose malheureusement pas la charge rapide malgré son alimentation de 90 W.

