Samsung Galaxy Buds 2 Pro : ces récents true wireless premium sont à -42 % lors des soldes

La deuxième démarque des soldes d’hiver a débuté, et les offres continuent de pleuvoir. Ce sont d’ailleurs les Galaxy Buds 2 Pro de Samsung qui constituent une bonne affaire à ce jour, puisqu’ils tombent à 133,14 euros au lieu de 229 euros.

Derniers-nés dans la gamme des écouteurs sans fil de la marque, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro se présentent comme des true wireless haut de gamme et intègrent quelques nouveautés par rapport au précédent modèle. À plus de 200 euros à leur sortie, les soldes donnent l’occasion de se les offrir à un prix bien plus intéressant.

Les Galaxy Buds 2 Pro offrent…

Un petit gabarit plus compact

Une bonne restitution sonore

La présence de l’audio spatial et d’un nouveau codec « Hi-Fi »

Sortie au prix de 229 euros, les Samsung Galaxy Buds 2 Pro sont actuellement à 183,14 euros sur le site d’Amazon, mais avec l’ODR d’une valeur de 50 euros, ils tombent à 133,14 euros.

Une deuxième version plus confortable

À première vue, rien ne change entre les précédents modèles et les Galaxy Buds 2 Pro. Ils gardent leur format arrondi, mais sont en fait 15 % plus compacte que les premiers modèles. Il en va de même pour le poids, puisque chaque écouteur pèse 5,5 g sur la balance, contre 6,3 g pour les modèles précédents.

Ils offrent une bonne isolation passive, le tout renforcé par la réduction de bruit active. D’après la marque, les trois microphones extérieurs prévus à cet effet sont plus efficaces que sur les Buds Pro premiers du nom. Dans l’ensemble, c’est réussi, mais elle peine à convaincre face à une concurrence de plus en plus agressive. En ce qui concerne le mode Transparence, il va quant à lui permettre de rester à l’écoute de votre environnement.

De nouvelles fonctionnalités

Cette deuxième itération apporte surtout un nouveau codec « Hi-Fi » nommé SSC Hi-Fi, pour Samsung Seamless Codec Hi-Fi. Ce dernier permet de monter jusqu’à un taux d’échantillonnage de 24 bits, donc de transmettre plus de données sonores qu’avec des codecs classiques que sont l’AAC ou le SBC. En revanche, pour en profiter, il faudra être équipé d’un smartphone Samsung qui tourne sous la version 4 de One UI.

Samsung rend aussi ses écouteurs compatibles avec l’audio à 360 degrés et avec une virtualisation en 5.1 ou en 7.1 si vous écoutez ou regardez des contenus compatibles. Quant à l’autonomie, Samsung annonce jusqu’à cinq heures d’utilisation avec la réduction active du bruit et jusqu’à 18 heures grâce au boîtier. Sans réduction active du bruit, l’autonomie peut alors passer à 8 heures avec les écouteurs seuls et 29 heures avec la charge du boîtier. Le boîtier des Samsung Galaxy Buds 2 Pro est par ailleurs compatible avec la charge sans fil Qi par induction.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à lire notre test sur le Samsung Galaxy Buds 2 Pro.

7 /10 Samsung Galaxy Buds 2 Pro Fiche produit Voir le test Disponible à 199 €

Soldes d’hiver : les meilleures offres selon Frandroid

Les Soldes d’hiver ont officiellement commencé le mercredi 11 janvier 2023 à 8h du matin en France et se termineront le mardi 7 février prochain à minuit. Dès maintenant, plusieurs marchands ont d’ores et déjà dégainé leurs meilleures offres. Voici les promotions qui méritent votre argent.

Pour ne louper aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant afin de ne rien rater des offres que nous recommandons :

