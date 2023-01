GoPro Hero 11 Black Mini : cette récente action cam est soldée à -50 % grâce à cette offre

La Hero 11 Black Mini n'est autre qu'une version réduite de la GoPro Hero 11 Black. Plus petite, elle garde la même fiche technique et se trouve même moins cher durant les soldes : elle est proposée à 249 euros contre 499 euros.

Sorti en 2022, la Hero 11 Black Mini est l’une des dernières Action Cam proposée par la marque GoPro. Elle vient proposer un format plus compact que la Hero 11 Black, tout en conservant les mêmes caractéristiques techniques et avec quelques concessions au passage. Elle a l’avantage d’être moins onéreuse, et se trouve même à moins de 250 euros grâce à cette offre spéciale pendant les soldes.

La Hero 11 Black Mini, c’est quoi ?

Un petit format, plus simple à accrocher

Capable de filmer en 5,3K à 60 FPS

Une stabilisation bluffante

Une bonne autonomie

Initialement à 499 euros, la caméra GoPro Hero 11 Black Mini est actuellement remisée à 249 euros avec l’abonnement GoPro durant un an sur le site officiel.

Le petit format pratique

Loin d’être la première caméra miniature de la marque, la GoPro Hero 11 Black Mini se trouve un peu plus épaisse et plus haute (52,4 L × 51,2 H × 38 P) mais elle est plus légère et moins large que le modèle classique. Plus compact donc, elle intègre deux fixations pour que celle-ci soit bien plus simple à accrocher. En revanche, elle fait l’impasse sur l’écran. On y découvre simplement un petit écran LCD de 0,55 pouce pour changer de mode et accéder à quelques réglages.

Action cam oblige, elle profite d’une conception très robuste pour vous suivre dans toutes vos aventures et résister aux chocs. Elle pourra d’ailleurs être utilisée sans boîtier sous l’eau comme les modèles précédents.

Idéale pour filmer vos exploits sportifs ou autres

Cette version Mini embarque le même capteur que la Hero 11 Black afin de proposer la même qualité vidéo. Elle est ainsi capable de filmer en 5,3 K jusqu’en 60 images par seconde. Le mode 4K atteint quant à lui 120 images par seconde, alors que le 2,7K poussera jusqu’en 240 images par seconde. Résultats : les images sont sans surprise excellentes pour une caméra de cette taille et la stabilisation toujours aussi bluffante. Les vidéos tournées sous de bonnes conditions lumineuses restent à privilégier.

Certains modes manquent à l’appel sur la Hero 11 Black Mini, mais on y retrouve l’excellent TimeWarp, l’indispensable Time Lapse et les nouveaux effets de nuit Light Painting, Star Trails etc. Quant à l’autonomie, elle s’avère bien entendu inférieure (comptez 1 500 mAh contre 1 720 mAh) à celle du modèle classique. Lors de notre test, la caméra a tenu 27 minutes de vidéo en 4K à 60 images par seconde avec la stabilisation activée. Sachez que la batterie n’est pas amovible : une fois vidée, la caméra sera inutilisable.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test sur la GoPro Hero 11 Black Mini.

