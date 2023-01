Lenovo Tab P11 Plus : la tablette avec écran 2K chute sous les 200 € pendant les soldes

Durant les soldes, la tablette milieu de gamme Lenovo Tab P11 Plus, qui affiche d'ordinaire un prix plutôt abordable, devient encore moins chère grâce à un code promo : 199 euros au lieu de 279 euros sur le site de la marque.

Avec sa Tab P11 Plus, Lenovo est parvenue à proposer une tablette efficace (avec même quelques caractéristiques premium, comme son écran 2K) à un prix abordable. Ce modèle est même tout à fait adapté à un usage professionnel. Celles et ceux qui recherchent une tablette peu chère pour travailler pourront donc se tourner vers cette référence que l’on recommande encore aujourd’hui, d’autant plus que son prix bénéficie actuellement d’une promotion de 80 euros à l’occasion des soldes.

Les points essentiels de la Lenovo Tab P11 Plus

Un écran 2K LCD de 11 pouces

Quatre haut-parleurs stéréo avec Dolby Atmos

Une batterie de 7 700 mAh

D’abord proposé à 279 euros, la tablette Lenovo Tab P11 Plus est désormais affichée à 199 euros sur le site de Lenovo grâce au code promo SOLDES.

Un design soigné et un écran de qualité

Si la tablette Lenovo Tab P11 Plus n’adopte pas un design aussi premium que les modèles plus chers que l’on peut trouver du côté de Samsung ou d’Apple, elle se défend tout de même plutôt bien avec ses lignes sobres, son châssis en aluminium solide et son design bicolore au dos. Grâce à sa finesse, elle sera également très facilement transportable, d’autant plus qu’elle ne pèse que 490 grammes.

Mais l’un de ses principaux atouts reste son écran LCD de 11 pouces qui est doté d’une définition 2K, soit 2 000 x 1 200 pixels. Si la qualité d’image n’est bien sûr pas comparable à la 4K UHD, elle sera tout à fait suffisante pour regarder des films et des séries ponctuellement, ou tout simplement pour travailler confortablement en déplacement par exemple. D’autant plus que la dalle est encadrée de fines bordures, ce qui permet à l’utilisateur de bénéficier d’un rapport écran-affichage de 85%, donc d’un plus grand confort visuel.

Idéale pour la productivité et le télétravail

Contrairement à la Lenovo Tab P11 classique, plus abordable et davantage destinée à un usage familial, la Tab P11 Plus est tout à fait adaptée à des tâches plus professionnelles. Son processeur MediaTek Helio G90T, épaulé par 4 Go de mémoire vive, se chargera par exemple d’assurer des performances suffisantes pour du travail standard et mobile. Un stockage de 64 Go, extensible jusqu’à 256 Go via microSD, sera aussi disponible pour enregistrer tous vos fichiers importants. Globalement, la tablette promet une puissance suffisante pour naviguer sur internet, visionner des vidéos ou même faire du multitâche. Ajoutons à cela quatre haut-parleurs compatibles Dolby Atmos, qui promettront une qualité sonore bien immersive.

La tablette pourra d’ailleurs être utilisée en télétravail, puisqu’elle intègre un capteur de 8 mégapixels à l’avant pour les appels en visio, mais aussi un système d’annulation de bruit de fond, qui se charge de gommer les sons parasites en pleine conversation.

Une tablette aussi pour les enfants

Et pour ne rien gâcher, la Tab P11 Plus peut aussi être utilisée par les enfants, puisqu’elle embarque le mode Google Kids Space, qui met à disposition des petits plus de 10 000 applications et contenus pédagogiques, que Google recommande par ailleurs en fonction des centres d’intérêt de l’enfant. Pour les adultes, les applications phares du Play Store seront évidemment de la partie.

Pour finir, côté autonomie, on pourra compter sur une batterie de 7 700 mAh, qui devrait permettre à la tablette de fonctionner durant une douzaine d’heures avant de tomber en rade.

