L’Apple Watch Series 8 succombe aux soldes d’hiver avec un prix en baisse

L’Apple Watch Series 8 est la dernière montre premium de la marque. Rarement en promotion, Amazon profite de la fin des soldes pour proposer la version 41 mm à son prix le plus bas : 439 euros au lieu de 499 euros.

Dernier-née des wearables Apple, la Series 8 reprend ce qui marchait bien sur l’Apple Watch Series 7 et apporte quelques améliorations mineures. Et, si vous êtes intéressés par ce modèle, il s’affiche à un prix inédit à l’occasion des soldes.

Quels sont les points forts de la Series 8 ?

Un écran de très bonne facture

Un GPS précis et des fonctions sportives et santé avancées

WatchOS et sa fluidité

L’Apple Watch Series 8 (41 mm, GPS) est sortie au prix de 499 euros. Cependant, pour la fin des soldes, la montre connectée d’Apple est en promotion à 439 euros sur Amazon.

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil ci-dessous afin de dénicher d'autres promotions concernant l'Apple Watch Series 8. Le tableau s'actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter l' Apple Watch Series 8 au meilleur prix ?

Une montre toujours aussi agréable à utiliser

Pour cette huitième génération, Apple n’a pas opéré de changement radical sur sa montre haut de gamme. La Series 8 reprend la formule gagnante des modèles précédents, avec un boîtier au format carré de 41 mm, et un écran robuste capable de résister aux chocs grâce à sa conception un peu plus robuste. D’ailleurs, grâce à l’affinement des bordures, la zone de l’écran est bien plus large et le confort est bien présent pour la navigation.

Le mode Always-On est toujours de la partie, mais gagne en luminosité (sans détriment à l’autonomie), afin de rendre les informations lues encore plus visibles, même quand la montre ne sera pas activée en tournant votre poignet. De plus, Apple a ajouté un clavier à sa montre pour faciliter l’écriture de messages et de mails.

Un suivi sportif et santé maîtrisé

Pour assurer un suivi complet, la Series 8 tire avantage de watchOS 9 pour être toujours aussi efficace sur le suivi des activités sportives. Elle est bardée de capteurs : un gyroscope, un accéléromètre, une boussole, un altimètre, et même un altimètre barométrique plus économe en énergie. Un compagnon idéal durant vos sessions sportives, que vous ayez opté pour du vélo, de la marche, du yoga ou même de la natation (la montre est d’ailleurs toujours étanche jusqu’à 50 m). Et lors de notre test, le GPS s’est montré particulièrement précis.

Elle met aussi le paquet côté santé : suivi de la fréquence cardiaque, réalisation d’un ECG (électrocardiogramme et signalement de fibrillation auriculaire, d’arythmie cardiaque), suivi du taux d’oxygène dans le sang, suivi du sommeil… L’Apple Watch Series 8 est une véritable aide au quotidien. La montre assure par ailleurs la détection de chute, qui permet d’alerter vos proches ou les secours si vous restez immobile au sol trop longtemps. Et maintenant, elle peut aussi détecter des chutes à vélo. Autre nouveauté : elle propose un capteur de température qui permet de suivre le cycle menstruel. Cette version serait en mesure d’indiquer l’arrivée de la période d’ovulation.

Quant à son autonomie, elle a pu tenir durant deux jours en mode éco sans la recharger lors de notre test. Une durée qui pourra diminuer en cas d’utilisation intensive. Il faudra compter une heure pour la recharger.

Si vous souhaitez avoir plus de détails, voici notre test sur l’Apple Watch Series 8.

