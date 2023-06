Apple iPhone 14 Plus : le grand format de la Pomme est à son plus bas prix sur Amazon

Si vous avez toujours voulu un iPhone plus grand et que les ajouts des modèles Pro vous ont laissé indifférent, le modèle Plus est celui qu'il vous faut. L'iPhone 14 Plus dépasse le modèle d'entrée de gamme d'un peu plus d'un centimètre. En revanche, son prix se fait de plus en plus petit, notamment aujourd'hui où il atteint son tarif le plus bas sur Amazon, à 928 euros au lieu de 1 169 euros.

Adieu les iPhone Mini et bienvenue les iPhone Plus. Avec ce nouveau format, le dernier smartphone premium d’Apple apporte quelque chose de nouveau dans l’expérience visuelle en plus de vous remplir la main. Cette présence plus forte se paye cependant au prix fort, 150 euros de plus que le modèle d’entrée de gamme, sauf aujourd’hui où l’iPhone 14 Plus est proposé avec une réduction de 21 % pour descendre à un prix jamais vu sur Amazon.

L’Apple iPhone 14 Plus en quelques points

Le grand écran agréable visuellement

D’excellentes performances

Une formidable autonomie

Au lieu d’un prix barré de 1 169 euros, l’Apple iPhone 14 Plus (128 Go) est maintenant disponible en promotion à 928 euros chez Amazon.

Un iPhone 14, mais avec un truc en plus

Avec sa dernière gamme d’iPhone, Apple a rangé le format Mini au fond d’un placard pour mettre en avant le format Plus, mais il faut avouer que ce dernier n’a pas eu le succès escompté. Il faut dire que l’iPhone 14 Plus est plus cher de 150 euros que l’iPhone 14 mais n’apporte comme seules différences un plus grand écran qui passe de 6,1 à 6,7 pouces et une plus grosse batterie. S’il gagne en taille et est plus agréable visuellement, il perd en maniabilité.

Mis à part cela, il a exactement les mêmes caractéristiques que l’iPhone 14, on a notamment cet écran Super Retina XDR en définition 2778 x 1284 pixels et dont le taux de rafraîchissement est toujours bloqué à 60 Hz. Pour un smartphone à quasiment 1200 euros, il y a de quoi faire la tête. La luminosité et la colorimétrie sont de même facture que celles de l’iPhone 14, en clair, la navigation et le visionnage sont des plus agréables, notamment avec un écran plus grand.

Toujours exemplaire sur les performances et l’autonomie

À l’intérieur de l’iPhone 14 Plus, on retrouve la puce A15 Bionic qui avait autrefois équipé les iPhone 13 Pro et Pro Max. Certes, cette puce est moins puissante que l’A16 Bionic qui équipe les iPhone 14 Pro et Pro Max, mais en réalité, on ne remarque quasiment aucune différence. Multitâche ou gaming, l’iPhone 14 Plus avale les tâches sans aucune difficulté. Cependant, il faut avouer que cette puce commence à accuser un retard face à certains concurrents, notamment ceux équipés de la Snapdragon 8 Gen 2.

Si la partie photo déçoit pour un smartphone dans cette tranche tarifaire (il n’y a même pas de téléobjectif), l’autonomie est toujours aussi formidable. Contrairement à ce qu’on pourrait penser, l’iPhone 14 Plus ne dépasse que de peu l’iPhone 14 en usage mixte, car même si sa batterie est un peu plus importante, son affichage consomme plus. Dans les deux cas, on se retrouve avec une batterie capable de tenir deux journées, ce qui est exemplaire.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur l’Apple iPhone 14 Plus.

