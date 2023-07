Pack Philips Hue : une lampe d’ambiance et des ampoules connectées à moins de 150 euros

Vous voulez créer une ambiance lumineuse sympa chez vous ? Les luminaires connectés seront vos alliés. Jetez donc un oeil à ce pack Philips Hue qui comprend une lampe d'ambiance et trois ampoules colorées.

Intéressés par les luminaires connectés ? Philips est la marque de référence sur ce créneau. Pendant ces soldes d’été, vous avez l’occasion de faire une très bonne affaire avec ce pack comprenant une lampe d’ambiance portable, ainsi que trois ampoules Hue White and Color et le pont Hue. Le tout est proposé à 149 euros au lieu de 245 euros, une belle réduction.

Le pack Philips Hue en bref

Une lampe d’ambiance portable Hue Go + 3 ampoules White & Color + le pont Hue

16 millions de couleurs

Contrôle par application ou à la voix

Économisez en choisissant ce pack : en plus de trois ampoules pour vos luminaires, vous avez une petite lampe d’ambiance à poser, le tout pour 149 euros au lieu de 245 euros, soit presque 40 % de réduction.

La lampe d’ambiance Philips Hue Go V2

La Philips Hue Go est une petite lampe d’ambiance portable : grâce à sa batterie capable de tenir jusqu’à 18 heures, vous pouvez l’emmener et la poser partout. Elle propose cinq effets de lumière dynamiques, dont un effet bougie, et pas moins de 16 millions de couleurs différentes. Différentes teintes de lumières blanches sont aussi proposées. Autant dire que vous trouverez forcément l’ambiance qui conviendra au moment.

Vous pouvez la contrôler en la connectant en Bluetooth à votre smartphone, depuis l’app. Mais elle dispose aussi de commandes intégrées à l’arrière, pour gérer les différents modes et scénarios. Enfin, vous pouvez aussi passer par les assistants vocaux (Google Assistant, Amazon Alexa) et la gérer à la voix.

Les ampoules connectées Philips Hue White & Color

Le pack contient en plus trois ampoules connectées White & Color, ainsi qu’un pont Hue. Les ampoules peuvent être utilisées sans le pont, mais ce dernier permet d’ajouter jusqu’à 50 lampes intelligentes et d’avoir accès à plus de fonctionnalités, notamment une synchronisation des lampes. Le pont fait le lien entre les ampoules intelligentes et l’application Hue. Il permet aussi de créer des routines de programmation et de lancer des minuteries.

Les trois ampoules fournies sont des E27 de 10W chacune. Elles proposent elles aussi des millions de couleurs au choix, ainsi qu’une intensité lumineuse variable. Comme la lampe à poser, tout est gérable soit via l’app Hue, soit grâce à la commande vocale.

Retrouvez aussi notre sélection de luminaires connectés sur Frandroid.

