Cet Acer Aspire 5 de 2023 passe de 1000 à 750 € aujourd’hui seulement

L'été, c'est un moment pour se reposer, mais aussi pour préparer la rentrée. Peut-être vous faut-il un nouvel ordinateur portable. N'attendez pas les offres de rentrée et préparez-vous dès maintenant : l'Acer Aspire 5 est à -25% durant le Prime Day !

Les supermarchés commencent déjà à mettre en place des offres de rentrée avec tout le matériel scolaire. C’est aussi le cas d’Amazon, puisque durant son Prime Day, le géant du e-commerce organise des promotions sur les ordinateurs portables. C’est le cas de cet Acer Aspire 5 de 2023 (modèle A514-55-71H1), dont le prix passe de 999,99 euros à seulement 749,99 euros, et ce jusqu’au 12 juillet.

L’Acer Aspire 5 A514-55-71H1, c’est quoi ?

Un écran Full HD de 14 pouces

512 Go de stockage en SSD

Un processeur Intel Core i7 de 12e génération

Windows 11 inclus

En temps normal, l’Acer Aspire 5 A514-55-71H1 est commercialisé au prix de 999,99 euros. Cependant, grâce au Prime Day, son prix est en baisse de 25 % : en effet, il passe à 749,99 euros. Vous n’avez que jusqu’au 12 juillet compris pour en profiter.

L’Acer Aspire 5 est taillé pour la bureautique

Cette version 2023 de l’Acer Aspire 5 est résolument faite pour la productivité ainsi que pour la bureautique. On trouve principalement un processeur Intel Core i7-1255U, assez puissant et surtout épaulé par 16 Go de RAM en DDR4. Pas de carte graphique dédiée sur ce modèle, mais une puce Intel Iris Xe Graphics. Belle surprise sur ce modèle : la présence du Wi-Fi 6, l’une des dernières normes de connectivité sans-fil, offrant de meilleures performances en termes de vitesses de transfert et de latence.

Vous pourrez assurément jouer à quelques jeux vidéo, mais pas avec les paramètres graphiques à fond et pas à tous les titres. Néanmoins, c’est parfait pour des logiciels de bureautique qui demandent une certaine quantité de puissance de calcul (et pas forcément de puissance graphique). Pour stocker le tout, un SSD de 512 Go, ce qui suffit pour installer un certain nombre de logiciels et stocker beaucoup de fichiers. Windows 11 est installé de base avec Microsoft Office 365 inclus également sur cette machine d’Acer.

Écran Full HD et bonne autonomie

L’écran est correct : une dalle IPS de 14 pouces proposant une définition Full HD (1920 par 1080 pixels). Acer a intégré sa fonction BlueLightShield qui permet d’atténuer les émissions de lumière bleue, pour protéger les yeux des utilisateurs. Le design n’est toutefois pas de toute fraîcheur : les bordures supérieures et inférieures sont assez présentes sur cet ordinateur portable.

Dans son châssis de 1,49 kg (ce qui est relativement léger) et d’une épaisseur de 17,90 mm, l’Acer Aspire 5 embarque une batterie permettant de l’utiliser durant sept heures et demie maximum. Sur la connectique, on trouve un port USB-C, trois USB 3.2 Gen 1, un port jack, un port Ethernet ainsi qu’un port HDMI. Enfin, l’Acer Aspire 5 dispose d’un indice de réparabilité de 6,7 sur 10.

Lire aussi

Quels sont les meilleurs PC portables en 2023 ?

Amazon Prime Day 2023, c’est quoi ?

Le Prime Day est un événement propre à Amazon, où l’on trouve de nombreuses promotions sur des milliers de produits, exclusif aux abonnés Prime. Cette année, l’événement se déroule du 11 au 12 juillet 2023, soit deux jours de festivités pour s’équiper à petit prix.

Comment profiter des bons plans du Prime Day ?

Afin de pouvoir profiter des offres de Prime Day, il faut être membre Amazon Prime (ce qui permet d’accéder notamment à la livraison express gratuite et à Prime Video). L’abonnement est disponible sous plusieurs modèles :

Les meilleures promotions du Prime Day sont là !

Les Prime Day durent seulement 48 heures et de nombreuses ventes flash seront proposées durant l’événement avec des stocks parfois très réduits. Pour être sûr de ne rien manquer, voici quelques astuces pour recevoir en premier les offres sélectionnées par la rédaction de Frandroid (100 % garantie sans spam) :

Nous suivre sur notre compte Twitter @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’été 2023.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.