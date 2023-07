Ce laptop Dell a quasiment tout d’un haut de gamme, sauf son prix

Dell est trÚs largement reconnu pour ses PC portables axés sur la bureautique. Parmi les références abordables de son catalogue se trouve le Dell Inspiron 14 dont le prix passe pendant les soldes de 948 euros en boutique officielle à 799 euros.

Vous souhaitez changer votre vieux laptop qui tousse Ă chaque ouverture de navigateur, mais sans lĂącher l’équivalent d’un salaire mensuel ? Dans ce cas, il vaut mieux s’orienter vers les valeurs sĂ»res pour Ă©viter de gaspiller son argent. Par exemple, ce modĂšle de Dell Inspiron de 14 pouces embarque un i7 de 13e gĂ©nĂ©ration, 16 Go de mĂ©moire vive ainsi qu’un SSD M2 de 1 To sera largement Ă mĂȘme de rĂ©pondre Ă vos exigences, d’autant plus qu’il a l’avantage d’ĂȘtre proposĂ© Ă prix rĂ©duit sur le site du constructeur.

Ce qu’il faut retenir de l’Inspiron 14

Un laptop au look réussi

Ses performances de haute volée avec son i7 de 13e génération

Accompagné de 16 Go de mémoire vive et SSD de 1 To

Windows 11 prĂȘt Ă l’emploi

Au lieu d’un prix barrĂ© Ă 948 euros, le Dell Inspiron 14 avec la configuration i7 est en ce moment proposĂ© Ă 799 euros sur le site de Dell pendant les soldes.

Un laptop bureautique qui a tout d’un haut de gamme pour son prix

Avec sa gamme Inspiron, Dell propose une solution haut de gamme dans l’univers des ultrabook (aux cĂŽtĂ©s des XPS). Cela saute aux yeux lorsque l’on regarde de plus prĂšs les niveaux de fictions avec une conception sobre et Ă©lĂ©gante trĂšs rĂ©ussie grĂące Ă son chĂąssis en aluminium chromĂ©. Il vous fera en plus profiter d’une grande mobilitĂ© puisque son format de 14 pouces lui permet de se faufiler dans un sac trĂšs facilement. Ce modĂšle ne pĂšse par ailleurs que 1,5 kg avec seulement 18 mm d’épaisseur.

L’écran de 14 pouces IPS propose un format 16:10 avec dĂ©finition 1 920 x 1 200 pixels. Ses bordures sont suffisamment fines pour garantir une surface d’affichage Ă©tendue et surtout particuliĂšrement ergonomique et agrĂ©able pour travailler ou pour regarder des films et des sĂ©ries. C’est d’autant plus vrai que sa batterie de 54 Wh est capable de tenir entre 8 et 10 heures en fonction du mode d’alimentation.

Une fiche technique qui a du répondant

Le Dell Inspiron 14 peut s’adapter Ă la plupart des usages, de la simple navigation web Ă l’exĂ©cution de tĂąches plus lourdes grĂące Ă sa belle fiche technique solide. Il intĂšgre un processeur Intel Core i7-1360P (pouvant aller jusqu’à 5 GHz), pour faire tourner avec fluiditĂ© toutes vos applications aisĂ©ment. Et la partie graphique sera assez puissante pour lancer quelques jeux 3D, grĂące Ă la puce graphique Iris Xe.

Le tout est Ă©paulĂ© par 16 Go de mĂ©moire vive et d’un SSD de 1 To (NVMe), ce qui lui assure une excellente fluiditĂ© d’exĂ©cution, y compris en multitĂąche. Il est compatible avec le Wi-Fi 6E et Bluetooth 5.1. Ce laptop tourne sous Windows 11 nativement. Concernant la connectique, celle-ci est plutĂŽt fournie avec un port USB-C Thunderbolt 4 pour la recharge, l’affichage externe et le stockage, deux ports USB 3.2 Gen 1, ainsi qu’une sortie HDMI 1.4 et une prise jack.

