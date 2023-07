Cet écran PC Lenovo de 27 pouces et au look atypique perd 47 % durant les soldes

Les soldes entrent dans leur dernière démarque, c'est donc le moment où jamais de mettre à jour son setup en profitant de prix imbattables. Les télétravailleurs ne sont pas en reste comme l'atteste cette promotion sur ce moniteur bureautique de Lenovo. Avec un écran haute définition et un design travaillé, il en fera craquer plus d'un. Actuellement, le Lenovo Q27h-20 est disponible au prix de 219 euros au lieu de 419 euros en boutique officielle.

Le Lenovo Q27h-20 en quelques points

Un bel écran IPS-LCD en QHD

Un design tout en élégance

Plus ergonomique qu’on ne le penserait

Au lieu d’une valeur estimée à 419 euros, le Lenovo Q27h-20 est maintenant disponible en promotion à 219 euros en boutique officielle.

Un écran PC qui aurait pu faire la Fashion Week

C’est le premier argument de ce Lenovo Q27h-20 : son design élégant qu’on ne retrouve nulle part ailleurs. Le châssis et le pied sont sobres, tout en finesse et donnent l’impression que l’écran est en lévitation. Un look savamment travaillé puisque ce moniteur ne prend pas de place et se montre ergonomique. En effet, vous pouvez régler l’inclinaison de l’écran d’avant en arrière, mais également ajuster sa hauteur afin de trouver une position mieux adaptée pour votre confort.

Toujours sur le terrain de l’ergonomie, ce moniteur est compatible avec la norme VESA 100 x 100 mm, ce qui vous permettra de l’accrocher à un mur ou à un support d’écran. Enfin, le Lenovo Q27h-20 a une connectique complète avec trois ports USB-A, deux ports USB-C, deux ports HDMI 2.0, un DisplayPort 1.4 et un port jack 3,5 mm. Il y a de quoi assurer un usage multimédia varié.

Une qualité d’image travaillée

Si les moniteurs gaming mettent l’accent sur la fluidité de l’image, les écrans bureautiques préfèrent se concentrer sur la définition. Ainsi, ce moniteur de 27 pouces arbore une dalle IPS-LCD en définition QHD (2560 x 1440 pixels). D’après le constructeur, la colorimétrie est excellente puisqu’elle couvrirait 128 % du spectre sRGB et 95 % de la gamme de couleurs DCI-P3. En outre, le Lenovo Q27h-20 est compatible avec le traitement HDR10.

Son taux de rafraîchissement s’élève à 70 Hz : le Lenovo Q27h-20 n’est donc pas adapté pour jouer à certains jeux vidéo dans les meilleures conditions. Il se permet tout de même quelques traitements inhérents à ce genre d’utilisation tels que l’AMD FreeSync, une technologie de synchronisation entre l’affichage et la puissance du GPU. On a également un temps de réponse qui s’élève à 14 ms en temps normal, mais qui peut passer à 4 ms grâce au mode Overdrive.

