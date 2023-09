iPhone 15 et iPhone 15 Pro en précommande : les prix sont plus bas qu’à la sortie des iPhone 14

Il y a quelques jours, Apple a présenté ses nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max au grand public. Les quatre nouveaux smartphones de la pomme sont dès aujourd'hui disponibles en précommande, avec un prix inférieur de 50 euros à 100 euros par rapport au lancement des différents iPhone 14 en fin d'année 2022.

Comme d’habitude, lors de sa keynote annuelle de septembre, Apple en a profité pour dévoiler un bon nombre de produits, en passant par de nouvelles Apple Watch (Series 9 et Ultra 2) et un modèle USB-C pour les AirPods Pro 2, mais aussi, et surtout, ses nouveaux iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max. Ces derniers sont évidemment les grandes stars de l’événement, qui apportent d’ailleurs quelques nouveautés sympathiques par rapport à la génération précédente, tout en proposant un prix en baisse. Les précommandes ouvrent dès aujourd’hui pour une sortie officielle le 22 septembre prochain.

Bref, si vous envisagez d’acheter l’un des nouveaux modèles d’iPhone 15, vous êtes au bon endroit. Nous avons regroupé toutes les offres des marchands et des opérateurs mobiles pour vous aider à trouver la version que vous souhaitez avoir.

Où précommander l’iPhone 15 au meilleur prix ?



Où précommander l’iPhone 15 Plus au meilleur prix ?



Où précommander l’iPhone 15 Pro au meilleur prix ?



Où précommander l’iPhone 15 Pro Max au meilleur prix ?



Avoir un iPhone 15 avec les opérateurs mobiles

Vous pouvez également acheter votre iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro ou 15 Pro Max chez les opérateurs mobiles, cela permet de les associer à des forfaits mobiles pour étaler le paiement du smartphone dans le temps. Faites néanmoins le calcul pour vérifier si vous n’êtes pas perdant. Vous pouvez également acheter un iPhone 15 chez un commerçant et y associer un forfait mobile sans engagement.

iPhone 15 à louer ?

C’est une solution qui peut être intéressante si vous changez votre iPhone tous les ans. Avec la location, vous payez que le temps dont vous avez besoin d’utiliser le smartphone, que ce soit un mois, un an, etc. Il existe plusieurs acteurs dans le secteur, comme la start-up française Next Mobiles qui propose, par exemple, l’iPhone 15 à partir de 44,99 euros par mois.

iPhone 15 et iPhone 15 Plus : l’arrivée du Dynamic Island

Si tout le monde n’a que l’USB-C sur les lèvres, ce n’est pas sur les iPhone 15 (6,1 pouces) et iPhone 15 Plus (6,7 pouces) que cette feature fait sa meilleure apparition. En effet, cela standardise la gamme, mais cela cache en fait de l’USB 2.0 assez vieillot qui ne propose pas un débit de transfert ou une charge très rapide. En revanche, il sera dorénavant possible de recharger le boitier de vos AirPods directement depuis votre iPhone, grâce à un câble USB-C vers USB-C. La charge sans fil via MagSafe passe d’ailleurs au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilité.

Le vrai changement, c’est que tous les iPhone 15 se ressemblent grâce, ou à cause, de l’arrivée du Dynamic Island sur tous les modèles. Cette pilule centrée en haut de l’écran, introduite par la version Pro de l’iPhone 14, propose des fonctionnalités pratiques que l’on est ravi de voir arriver sur un iPhone dit « classique ». De l’iPhone 14 Pro, il récupère aussi l’affichage SuperRetinaXDR avec une luminosité jusqu’à 2 000 nits, mais pas le ProMotion 120 Hz, qui reste encore une fois une exclusivité des modèles « Pro ». Les autres vrais changements, c’est le passage à la puce A16 Bionic pour de meilleures performances que l’iPhone 14 d’un côté, et l’intégration du capteur photo 48 mégapixels pour l’appareil grand-angle.

iPhone 15 Pro et iPhone 15 Pro Max : l’USB-C en mode Pro

Les iPhone 15 Pro et 15 Pro Max apportent, eux aussi, leur lot de nouveautés. Au programme, on retrouve tout d’abord côté design l’arrivée des tranches en titane. Outre faire un bel effet, cela permet de réduire le poids du smartphone d’environ 10 % ainsi que d’améliorer la solidité globale du téléphone. Et, si vous ressentez une différence au touché, c’est aussi peut-être parce que votre doigt à effleurer le bouton action, qui remplace l’interrupteur permettant de passer en mode silencieux. Il permet tout simplement d’y configurer des raccourcis ainsi que tout un tas de possibilités de personnalisations pour votre expérience utilisateur quotidienne.

L’A17 Pro est également l’une des améliorations des iPhone 15 Pro et 15 Pro Max. Cette puce gravée en 3 nm promet une puissance accrue 20 % supérieure pour le rendu 3D traditionnel et intègre même des technologies avancées telles que le ray tracing. Il n’y aura donc pas de problème pour jouer en ultra sur vos derniers jeux 3D préférés. Concernant l’USB-C, il s’agit ici de la norme 3.0 pour une vitesse de transfert qui passe alorsde 480 Mb/s (60 Mo/s) à 10 Gb/s (1,25 Go/s) par rapport au 2.0 des iPhone 15. Notez enfin que l’iPhone 15 Pro Max se différencie aussi du modèle Pro de base avec l’ajout d’un téléobjectif x5 pour la partie photo.

