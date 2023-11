Galaxy S23 Ultra : le fleuron de Samsung chute à un prix inédit pour le Black Friday

Aujourd'hui encore, le Samsung Galaxy S23 Ultra est considéré comme étant le meilleur smartphone Android, un luxe très enviable qu'il est possible de s'offrir à un prix inédit durant ce Black Friday puisque son prix chute de 1 419 euros à 999 euros chez la Fnac. Mais entre-temps, Boulanger et Ubaldi viennent de partager une offre qui permet de l'avoir 100 euros encore moins cher.

Alors que nous sommes en plein Black Friday et que des bruits concernant une proche officialisation sur les Samsung Galaxy S24 courent, le Samsung Galaxy S23 Ultra, aka le meilleur smartphone Android, chute à un prix rarement vu. Il est aujourd’hui possible de mettre la main sur cet écran, ces performances, cet appareil photo et cette autonomie, tous de haute volée, avec une réduction comme jamais vue auparavant grâce au Black Friday.

Pourquoi on recommande le Samsung Galaxy S23 Ultra

Un écran AMOLED d’excellente facture

Les performances de haut vol du Snapdragon 8 Gen 2

Un appareil photo polyvalent avec un capteur de 200 Mpx

Une longue, très longue autonomie

Le S-Pen !

Au lieu de 1 419 euros habituellement, le Samsung Galaxy S23 Ultra (256 Go) est maintenant disponible en promotion à 999 euros chez la Fnac. Mais si vous choisissez le retrait en magasin chez Boulanger et que vous rapportez un ancien smartphone, vous obteniez un bonus reprise qui fait passer le smartphone à seulement 899 euros. On le trouve d’ailleurs au même prix chez Ubaldi, mais sans besoin de passer par une offre de reprise.

On trouve également la version 512 Go du S23 Ultra à 999 euros sur le site officiel de la marque.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Samsung Galaxy S23 Ultra. Le tableau s’actualise automatiquement.



au meilleur prix ? Où acheter Le Samsung Galaxy S23 Ultra au meilleur prix ?

L’un des meilleurs photophones du marché

Comme à son habitude, et plus particulièrement concernant ses smartphones haut de gamme, Samsung n’a rien négligé concernant le design du Galaxy S23 Ultra. Le constructeur sud-coréen a même fait le choix de trancher avec la concurrence en optant pour un aspect carré auquel nous n’avons rien à reprocher. Pour ce qui est de l’écran de 6,8, le Samsung Galaxy S23 Ultra opte pour une dalle Dynamic AMOLED x2 en définition QHD+ (3 080 x 1440 pixels) avec un taux de rafraîchissement adaptatif capable de grimper jusqu’à 120 Hz. N’oublions pas le S-Pen, un accessoire utile et qui fait toujours son petit effet.

Aujourd’hui encore, le Samsung Galaxy S23 Ultra est considéré comme étant l’un des meilleurs photophones du marché grâce à sa configuration polyvalente. On retrouve notamment un capteur principal grand-angle de 200 Mpx qui propose des clichés de 12 Mpx ultra-détaillés grâce au pixel-binning. L’ultra grand-angle de 12 Mpx se révèle lui aussi très efficace mais les capteurs les plus bluffants restent les téléobjectifs x3 et x10 de 10 Mpx chacun avec des clichés parfaitement nets, hormis lorsque le sujet est en mouvement.

Le fleuron de Samsung en matière de performances

Ce qui a fait le plus couler d’encre sur ce Galaxy S23 Ultra est l’intégration d’un SoC de Qualcomm au lieu d’un processeur Exynos de Samsung. Pour rappel, le Galaxy S22 fut un poil décevant à cause de cela et il semblerait que seul le S24 Ultra sera doté d’un Snapdragon dans la prochaine gamme. Avec son Snapdragon 8 Gen 2, le Samsung Galaxy S23 Ultra est un monstre de puissance capable d’avaler les tâches, de la navigation au gaming très gourmand, avec une aisance insolente et sans chauffer.

Enfin, son autonomie fut elle aussi une belle surprise. Increvable, c’est le premier mot qui nous vient à l’esprit lorsque l’on se retrouve face à son endurance de quasiment trois jours. Cela est possible si on utilise ce smartphone de manière modérée mais pour ce qui est d’une utilisation normale, son autonomie tourne autour des deux jours. C’est seulement dommage que sa puissance de recharge soit limitée à 45 W, il lui faut un peu plus d’une heure pour que la batterie récupère toute son énergie.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Samsung Galaxy S23 Ultra.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday a officiellement commencé le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée de prolongations sur les promotions.

Retrouvez nos sélections du Black Friday par thématiques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday par marchands et par marques :

Retrouvez nos sélections du Black Friday selon un budget précis :

Pour ne rater aucun bon plan de cet événement, voici quelques réflexes à adopter dès maintenant pour ne rien manquer des promotions que nous recommandons :

Nous suivre sur notre compte X (Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel).

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday.

S’abonner à notre newsletter Bons Plans pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en un clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C'est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d'obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d'eux. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter l'intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d'un droit d'accès, de rectification, d'effacement, de limitation, de portabilité et d'opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l'un de ces droits, merci d'effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d'exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.