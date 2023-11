C’est au tour de la PS5 version digitale de baisser son prix pour le Black Friday

Disponible depuis maintenant trois ans, la PlayStation 5 est toujours l'une des consoles les plus demandées du marché, malgré une hausse généralisée des prix sur les jeux et les consoles elles-mêmes. Mais pendant le Black Friday, il est possible de la retrouver en promotion chez plusieurs marchands, comme chez Cdiscount où l'édition Digital de la PS5 revient à son prix de lancement de 399 euros.

Sony communique ce soir la date de sortie de la PlayStation 5 Slim mais les quelques tests indépendants sortis jusque-là soufflent le chaud et le froid sur la nouvelle console de Sony. Si elle ne convainc pas, il est encore possible de se tourner vers les consoles classiques et pendant ce Black Friday, elles ne manquent pas d’être en promotion, seules ou dans des bundles. C’est en ce moment le cas chez Cdiscount où la PS5 Digital Edition revient à son prix de départ avec cette réduction de 50 euros.

Les atouts de la PlayStation 5 Digital

Les mêmes performances que l’édition Standard

Les avantages du tout-dématérialisé

Légèrement plus compacte que la PS5 Standard

Au lieu de 449 euros habituellement, la PlayStation 5 Digital Edition est maintenant disponible en promotion à 399 euros chez Cdiscount.

Les différences avec la PlayStation 5 Standard

Alors que Microsoft a également sorti une console next-gen et sa version en dématérialisé avec les Xbox Series X et S, Sony a fait de même, à la différence près que les éditions Standard et Digital sont quasiment identiques. La PlayStation 5 Digital paraît seulement plus fine que sa grande sœur grâce à l’absence de lecteur de disque, elle est donc plus élégante. Cette console est toujours accompagnée d’une manette Sony DualSense qui permet de profiter de ses jeux de la façon la plus immersive possible avec son retour haptique.

D’un point de vue technique, rien ne change. La PlayStation 5 Digital Edition est elle aussi conçue pour tourner nativement en 4K 60 FPS alors que la console tout-dématérialisé de Microsoft ne tourne qu’en 1440p 60 FPS. Ce qui est un bon point, ainsi, l’expérience de jeu ne change pas par rapport à l’édition Standard. La PS5 Digital tourne aussi avec un SSD de 825 Go qui ne laisse que 667 Go pour le stockage des jeux, mais elle embarque également un deuxième slot SSD M.2 afin d’étendre sa capacité.

Une expérience de jeu tout aussi plaisante

L’intérêt de la PlayStation 5 Digital Edition est le jeu en tout-dématérialisé, si l’on avait déjà des jeux PlayStation auparavant, il suffit de les rapatrier depuis son compte PlayStation Plus. En revanche, si l’on possédait déjà des jeux en physique, ils ne servent plus à rien et il faut repasser à la caisse pour en profiter à nouveau si les sauvegardes n’étaient pas enregistrées dans le cloud PlayStation. C’est l’un des grands crève-cœurs du passage en tout-dématérialisé mais cela permet au moins de faire place nette dans ses affaires.

À l’instar de Microsoft avec son Xbox Game Pass, toute la richesse de l’expérience en tout-dématérialisé s’appuie sur le service en ligne de Sony, PlayStation Plus. Au prix d’un abonnement mensuel, trimestriel ou annuel, ce service donne accès à un catalogue de plusieurs centaines de jeux PS5 et PS4 et propose même une sélection de jeux gratuits tous les mois. Enfin, Sony a récemment ajouté à la PS5 l’application Sony Pictures Core, une plateforme SVOD fonctionnant sur la location et donnant accès à un catalogue d’environ 2 000 films. Ainsi, même si le lecteur Blu-ray manque sur la PS5 Digital, l’expérience multimédia est toujours possible.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur la Sony PlayStation 5 Digital Edition.

Black Friday 2023 : pour ne rien rater des offres !

Le Black Friday commencera officiellement le vendredi 24 novembre 2023, et dure jusqu’au dimanche soir. Le lendemain, le Cyber Monday prendra le relais pour une seule journée, mais avant ça, il y a la Black Week. Celle-ci débute le 17 novembre et se clôturera juste avant le lancement du vendredi noir.

