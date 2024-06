Samsung Smart Monitor M7 : -200 € pour cet écran PC 4K de 43 pouces qui fait aussi TV

Le Samsung Smart Moniteur M7 est un écran PC capable de se transformer en TV, un moniteur 2-en-1 très pratique au quotidien, et dont la version 43 pouces passe de 499 euros à 299 euros sur Amazon.

À côté de ses téléviseurs The Frame, Samsung propose aussi une autre conception originale : des écrans d’ordinateur qui intègrent un système de TV connectée pour profiter de ses programmes et applications. C’est le cas du Smart Monitor M7, qui laisse le choix aux utilisateurs d’utiliser son écran pour un usage bureautique, ou bien en tant que téléviseur d’appoint. Pensé à la fois pour le travail et pour le divertissement, cet écran coûte aujourd’hui 200 euros de moins dans sa version 43 pouces.

Ce qu’il faut retenir du Samsung Smart Monitor M7

Un écran PC de 43 pouces en 4K

Se transforme en Smart TV avec la télécommande très pratique

L’écosystème Tizen et ses applications

Habituellement à 499 euros, le Smart Moniteur M7 de Samsung en 43 pouces (BM700) est actuellement remisé à 299 euros sur Amazon.

Un moniteur 4K parfait pour la productivité

Le Samsung Smart Monitor M7 est simple d’apparence. Sa dalle de 43 pouces est encadré de fines bordures, et offre une bonne immersion. Avec sa diagonale de 109 pouces, l’écran se montre assez imposant une fois installée sur un bureau. Il peut tout aussi être fixé à un mur ou à un support d’écran grâce à sa compatibilité avec la norme VESA 200 × 200 mm.

Côté affichage, Samsung ne lésine pas sur la qualité et propose une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels). Cet écran LED a un également un taux de rafraîchissement de 60 Hz et un temps de réponse de 4 ms, ce qui n’en fait pas le modèle idéal pour le gaming, mais pour du jeu ponctuel il fera l’affaire. En revanche, c’est un très bon poste de travail : il peut fonctionner sans tour PC, il suffit de le connecter sans fil à un laptop, une tablette ou un smartphone pour projeter l’interface de ces derniers sur le M7, ou vice-versa, et ce grâce à Samsung DeX.

Mais aussi pour le divertissement

Son originalité repose sur son aspect connecté qui lui permet d’être utilisé comme écran PC, mais aussi comme un Smart TV. Cela est grâce à l’intégration de l’interface multimédia TizenOS, qui permet d’accéder directement à certains services de streaming tels que Netflix, Disney+, My Canal, ou YouTube. Pour retrouver ces contenus, l’écran s’accompagne d’une télécommande et de naviguer facilement dans les menus. La boutique d’applications est aussi de la partie pour pouvoir installer d’autres services, même si le catalogue n’est pas très fourni comparé à celui du Google Play Store.

Pour les gamers, on retrouve les principaux services de cloud gaming comme le Xbox Game Pass et Nvidia GeForce Now. Cet écran PC dispose de plusieurs fonctionnalités connectées, à commencer par une compatibilité avec SmartThings, l’écosystème domotique de Samsung. L’assistant vocal maison du constructeur, Bixby, est également intégré, mais il est aussi compatible avec Alexa. Quant au partage de contenus, nous citions Samsung DeX plus haut, mais cet écran prend également en charge Apple AirPlay 2 à utiliser avec un MacBook, un iPad ou un iPhone.

Si vous voulez comparer le moniteur de Samsung avec d’autres modèles que nous recommandons chez Frandroid, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs écrans PC pour la bureautique.

