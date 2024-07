Ce Chromebook Asus avec un i3 12e gen est 170 € moins cher pour la fin du Prime Day

L'Asus Chromebook Plus CX3402 fait partie de la nouvelle génération de Chromebook. Plus puissant, mais toujours aussi fluide, il convient parfaitement aux professionnels et aux étudiants qui ont avant tout besoin d'une machine efficace, mais surtout abordable. Justement, ce modèle est affiché en ce moment à un prix super intéressant grâce au Prime Day d'Amazon : 279 euros au lieu de 449 euros.

L’an dernier, les Chromebook Plus, soit des laptops sous ChromeOS de nouvelle génération, sont enfin arrivés sur le marché. Plus de puissance, une interface repensée, une dose d’IA… Ces récents Chromebooks ne manquent pas d’atouts et conviennent désormais beaucoup plus aux professionnels en quête d’un PC portable proposant une expérience convaincante. L’Asus Chromebook Plus CX3402 est l’un des meilleurs représentants de cette nouvelle gamme, et en ce dernier jour de l’opération Prime Day d’Amazon, il est possible de le trouver à moins de 280 euros.

Les points essentiels de l’Asus Chromebook Plus CX3402

Une dalle IPS-LCD Full HD de 14 pouces

Une puce i3 de 12e gen + 8 Go de RAM

ChromeOS, toujours aussi pratique

Initialement affiché à 449 euros, l’Asus Chromebook Plus CX3402 est dorénavant disponible à 279 euros sur Amazon.

Bien fini et bien équipé

Si les anciens Chromebooks d’entrée de gamme avaient la réputation de présenter des finitions médiocres, les nouveaux modèles comme l’Asus Chromebook Plus CX3402 bénéficient heureusement d’une bien meilleure qualité de fabrication et d’un design plus réussi. La charnière est de son côté plus solide, ce qui est plus rassurant. Notons également que cet Asus Chromebook Plus a l’avantage d’être très léger : son poids plume de 1,44 kg en fait un laptop très pratique à transporter.

Côté écran, le fabricant a misé sur une dalle IPS-LCD de 14 pouces en définition Full HD (1 920 x 1 080 pixels) et surtout parfaitement lisible. Les images affichées sont bien nettes et l’écran mat est particulièrement reposant pour les yeux. Et à l’intérieur de la bête, c’est un processeur Intel Core i3-1215U cadencé à 1,2 GHz (boost jusqu’à 4,4 GHz) et épaulé par 8 Go de RAM qu’on peut trouver. On a donc ici droit à une puissance bien supérieure aux précédents Chromebooks, ce qui permet aux étudiants ou aux professionnels d’enchaîner les tâches de bureautique avec fluidité. Pour le stockage, nous avons là un espace de 128 Go.

ChromeOS et l’IA au rendez-vous

ChromeOS est évidemment l’un des atouts majeurs de cet Asus Chromebook Plus. Cet OS est réputé pour être très simple d’utilisation, d’autant plus qu’il offre une bonne fluidité au quotidien. Concrètement, le navigateur Chrome est placé au centre de la plupart des tâches, ce qui est tout à fait adapté à nos usages actuels. Les applications de la suite Google, ainsi que son cloud bien pratique, sont directement intégrés au laptop. Notez bien que la plupart de ces applications sont des webapps, et ont donc besoin d’une connexion internet. Et pour ne rien gâcher, ChromeOS demande peu de ressources pour fonctionner rapidement. Toutefois, les applications Android du Play Store ne sont pas toutes compatibles avec les Chromebooks, mais heureusement, la plupart des applications sont aujourd’hui disponibles sous forme de webapps.

Enfin, ce Chromebook Plus profite d’une toute nouvelle interface pour ChromeOS, qui utilise d’ailleurs Material You, le nouveau style visuel de Google. Le géant américain a aussi tenu à ajouter une petite dose d’IA : ainsi, l’IA locale permet de faire de la retouche photo grâce à la gomme magique, tandis que l’IA générative de Google en cloud donne la possibilité de créer des fonds d’écran sur mesure ou de nous épauler dans l’écriture de textes. Et pour ce qui est de l’autonomie, l’ordinateur peut tenir environ 6 heures en utilisation intensive, contre plus de 8 heures en utilisation plus modérée.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet de l’Asus Chromebook Plus CX3402.

