Le prix de l’iPhone 15 chute juste avant la présentation des prochains iPhone d’Apple

L’iPhone 16 est en passe d’ĂŞtre dĂ©voilĂ©, mais cela ne veut pas dire que son prĂ©dĂ©cesseur, l’iPhone 15, est dĂ©jĂ obsolète. Il est mĂŞme une bonne option Ă envisager puisqu’en ce moment, il est en promo sur Amazon et proposĂ© Ă 794 euros au lieu de 969 euros.

L’iPhone 15 // Source : ChloĂ© Pertuis – Frandroid

C’est l’un des Ă©vĂ©nements tech les plus attendus de l’annĂ©e : le 9 septembre prochain, Apple va prĂ©senter sa nouvelle gamme de smartphones, les iPhone 16. Si de nombreux fans de la marque Ă la Pomme devraient se jeter dessus dès la sortie en boutique, d’autres prĂ©fĂ©reront certainement se tourner vers le fleuron actuel du fabricant, soit l’iPhone 15, qui est non seulement encore très efficace, mais qui est surtout moins cher en ce moment. En effet, grâce Ă une rĂ©duction, on peut le trouver Ă moins de 800 euros.

Les points forts de l’iPhone 15

Une dalle très lumineuse de 6,1 pouces

Un bon capteur photo principal

Un port USB-C

LancĂ© Ă 969 euros, l’iPhone 15 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 794 euros sur Amazon.

Un beau design qui fait la différence

Alors que l’iPhone 14 Ă©tait assez avare en changements physiques, l’iPhone 15 a visiblement Ă©tĂ© celui du renouvellement. Disparition de l’encoche au profit de la dĂ©sormais cĂ©lèbre Dynamic Island, qui offre des interactions pratiques, lĂ©gers chanfreins arrondis sur les tranches en aluminium… L’iPhone 15 dispose globalement d’un design vraiment chouette. La prise en main de ce smartphone compact est en plus toujours aussi agrĂ©able.

Oui, cet iPhone est compact, puisque son Ă©cran ne mesure « que » 6,1 pouces. Ce dernier embarque par ailleurs une dalle OLED ultra-lumineuse qui peut atteindre des pics jusqu’à 2 000 nits en plein soleil ; peu de rĂ©fĂ©rences font mieux sur le marchĂ©, c’est dire. Passons Ă l’un des gros dĂ©fauts de cet iPhone : son taux de rafraĂ®chissement bloquĂ© Ă 60 Hz, alors que les modèles Pro ont droit au ProMotion 120 Hz. Pour le prix de cet iPhone, c’est difficilement acceptable.

Une grosse puissance sous le capot

L’iPhone 15 se rattrape avec la puissance dĂ©livrĂ©e par sa puce A16 Bionic, capable de faire tourner toutes les tâches sans ralentissement. Ce processeur fait aussi des merveilles en jeu : par exemple, le très gourmand Genshin Impact tourne comme un charme Ă 60 FPS avec tous les paramètres poussĂ©s au maximum. En revanche, gare Ă la chauffe. CĂ´tĂ© photo, le smartphone est Ă©quipĂ© d’un capteur de 48 Mpx pour le grand-angle et d’un capteur de 12 Mpx pour l’ultra grand-angle. Le premier permet notamment, comme sur les smartphones sous Android, de faire du pixel bining. Ce capteur principal est vraiment efficace, et l’ultra grand-angle est de son cĂ´tĂ© largement perfectible.

Enfin, cĂ´tĂ© autonomie, comptez une bonne grosse journĂ©e et demie d’utilisation. Pour la recharge, l’iPhone 15 embarque un port USB-C, mais celui-ci reste limitĂ© Ă 20 W. Pour la charge vraiment rapide, on repassera, donc. Notez aussi que la charge sans fil via MagSafe passe au Qi 2.0, pour une plus grande compatibilitĂ©.

