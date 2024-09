Galaxy A55 : le milieu de gamme de Samsung, qui a tout d’un grand, est à -40 %

Le Samsung Galaxy A55, apprécié pour la qualité de son écran et son autonomie exemplaire, bénéficie actuellement d’une réduction de 40 % chez Cdiscount. Si vous cherchez un nouveau smartphone, c’est peut-être le bon moment pour se laisser tenter.

Samsung Galaxy A55 // Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Cdiscount met à l’honneur le Galaxy A55. Ce smartphone milieu de gamme brille par son autonomie remarquable, son design élégant et son écran 120 Hz, plébiscité lors de notre test. Avec 200 euros de réduction, il représente un excellent rapport qualité-prix.

Les forces de ce Samsung Galaxy A55

Écran de qualité et en 120 HZ

Deux jours d’autonomie

Expérience logicielle proche des Galaxy S

En ce moment, le Samsung Galaxy A55 est au prix de 299 euros au lieu de 499 euros, soit une réduction de 40 % sur Cdiscount.

Un design premium et un écran éclatant

Le Samsung Galaxy A55 arbore un design élégant et raffiné, hérité de son prédécesseur tout en s’embourgeoisant. Le dos en verre Gorilla Glass Victus+ et les bords en aluminium confèrent une sensation de solidité et de luxe, tandis que les capteurs photo subtilement intégrés ajoutent une touche de modernité.

L’écran, quant à lui, est un véritable régal pour les yeux. Plus grand que celui du Galaxy A54, il offre un affichage Super AMOLED de 6,6 pouces avec une fluidité remarquable grâce à son taux de rafraîchissement de 120 Hz. La calibration soignée de la dalle, que ce soit en mode Vif ou Naturel, garantit des couleurs éclatantes et un contraste impressionnant, pour une expérience visuelle immersive en toutes circonstances.

Un appareil photo perfectible

Si le capteur principal de 50 mégapixels du Galaxy A55 produit des clichés tout à fait honorables en plein jour, avec un bon piqué et une gestion satisfaisante du contrejour, il montre ses limites en basse luminosité, où le bruit numérique s’invite rapidement.

Les capteurs ultra grand-angle et macro, quant à eux, sont clairement dispensables, offrant des résultats décevants en termes de netteté et de détails. Le mode portrait, peu convaincant, peine à détourer correctement les sujets, tandis que le zoom numérique, bien qu’exploitable en x2, perd rapidement en qualité au-delà. Le Galaxy A55 se rattrape toutefois en vidéo, où il excelle grâce à une stabilisation efficace et des couleurs fidèles.

Une autonomie solide et un logiciel abouti

Le Galaxy A55 impressionne aussi par son autonomie remarquable, capable d’atteindre deux jours en utilisation modérée grâce à sa batterie de 5 000 mAh. Si la charge rapide de 25 W est décevante, le logiciel One UI 6.1, proche de celui des Galaxy S24, offre une expérience utilisateur fluide et intuitive, agrémentée de fonctionnalités intelligentes bienvenues, notamment en retouche photo.

Enfin, la présence de quelques applications préinstallées est regrettable, mais la promesse de quatre mises à jour majeures d’Android et de cinq ans de correctifs de sécurité assure une pérennité appréciable à ce smartphone milieu de gamme.

