Garmin Venu 2S : la meilleure montre connectée des petits poignets est à moitié prix aujourd’hui

La Garmin Venu 2S est une version plus fine de la Garmin Venu 2, une montre connectĂ©e Ă destination des sportifs et sportives qui cherchent Ă mesurer leurs performances avec prĂ©cision. Elle passe de 399 euros au lancement Ă seulement 199 euros aujourd’hui sur Cdiscount.

Les Garmin Venu 2 et Venu 2S s’adaptent à toutes les activités. // Source : Garmin

Ă€ la base, Garmin est une marque spĂ©cialisĂ©e dans l’Ă©laboration de GPS et qui s’est lancĂ©e il y a quelques annĂ©es dans le domaine des montres connectĂ©es. Elle vient jouer dans la mĂŞme cour que les montres Amazfit et Fitbit en proposant son propre OS et des fonctions avancĂ©es, avec un GPS prĂ©cis et de nombreux capteurs. Actuellement, son modèle Venus 2S fait pour les petits poignets est bradĂ© Ă -50 %.

Les avantages de la Garmin Venu 2S

Pour les poignets fins avec une circonférence de 110 à 175 mm

Une semaine d’autonomie en utilisation standard

Un suivi sportif au top

Au lieu de 399,99 euros Ă son lancement, la Garmin Venu 2S est aujourd’hui disponible en promotion Ă 199 euros sur Cdiscount. Vous pouvez mĂŞme l’avoir Ă 189 euros avec le code HELLO10, si vous ĂŞtes un nouveau client. Notez que son prix le plus bas sur les 30 derniers jours Ă©taient de 229 euros.

Plus petite, oui, mais pas moins puissante

La Garmin Venu 2S fait partie de la famille Venu 2, dont les diffĂ©rents modèles sont disponibles depuis le mois d’avril 2021. Pour les fonctions, elle est totalement similaire Ă la Garmin Venu 2 classique. Les diffĂ©rences avec la Garmin Venu 2S sont des dimensions plus compactes : 110 Ă 175 mm contre 135 Ă 200 mm, avec un boitier de 40 mm contre 45 mm pour sa grande sĹ“ur.

ForcĂ©ment, ça impacte aussi la taille de l’Ă©cran qui passe de 1,3″/416 x 416 pixels Ă 1,1″/360 x 360 pixels. La batterie est aussi touchĂ©e par cette rĂ©duction de format et perd deux jours d’autonomie, ce qui ne l’empĂŞche pas de toujours proposer une bonne semaine d’utilisation, ce qui est très confortable si vous faites beaucoup de sport.

Des fonctions poussées pour les activités sportives

La montre connectĂ©e est dotĂ©e de capteurs, au contact de votre poignet, pour mesurer de nombreuses donnĂ©es sur votre santĂ©, de jour comme de nuit. Il y a notamment le GPS, qui permet de suivre sur une carte votre parcours, vos tracĂ©s et optimiser vos prochaines sorties, mais aussi un oxymètre de pouls (SpO2), le suivi du stress, du cycle menstruel, de l’hydratation, de la respiration, du sommeil ou encore le niveau d’Ă©nergie du corps.

Ils sont tous d’une prĂ©cision diabolique et permettent d’avoir un compte rendu ultra-dĂ©taillĂ© lorsque vous allez dans l’application Garmin de votre smartphone, indispensable. Par contre, si vous n’ĂŞtes pas un habituĂ© de Garmin, il va falloir s’habituer Ă son interface : la marque a dĂ©veloppĂ© son propre système d’exploitation qu’il faut apprivoiser, contrairement Ă , par exemple, un WearOS qui est beaucoup plus intuitif.

Donc, si vous cherchez une bonne montre avec un suivi sportif complet, des programmes d’entrainement, une aide Ă la rĂ©cupĂ©ration et un GPS prĂ©cis ET que vous avez un petit poignet : la Garmin Venu 2S est le compromis idĂ©al.

Pour en savoir plus, vous pouvez consulter le test complet de la Garming Venu 2. Comme nous l’avons dit, elle est quasiment similaire, donc vous aurez le principal.

Enfin, si vous cherchez une bonne montre Garmin adaptée à votre activité sportive, vous pouvez consulter notre guide comparatif des meilleures toquantes connectées de la marque.

