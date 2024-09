Cet excellent vidéoprojecteur LG 4K, compatible HDR10, n’est pas si hors de prix pendant les French Days (-600 €)

Images détaillées et lumineuses, grande surface d’affichage, OS agréable… Le vidéoprojecteur LG HU70LS ne manque certainement pas d’atouts et figure encore parmi les modèles les plus recommandés du marché. Pendant ces French Days, on peut d’ailleurs le trouver à 890 euros au lieu de 1 499 euros chez Son-Vidéo.

LG ne brille pas que dans le secteur des TV OLED, mais se démarque aussi sur le marché des vidéoprojecteurs. L’une de ses références les plus intéressantes est sans conteste son LG HU70LS, qui met en avant sa prise en charge du HDR10, sa capacité à diffuser des images en 4K ou encore son interface toujours aussi pratique à utiliser. Si ce vidéoprojecteur vous tente, sachez qu’il est en promotion pendant les French Days.

Qu’offre le LG HU70LS ?

Des images en 4K pouvant s’étendre jusqu’à 140 pouces

Compatible HDR10

L’interface webOS

Lancé à 1 499 euros, le vidéoprojecteur LG HU70LS est aujourd’hui disponible en promotion à 890 euros chez Son-Vidéo.

Des images bien lumineuses comme au cinéma

Le vidéoprojecteur LG HU70LS se présente sous la forme d’un gros bloc rectangulaire blanc, assez passe-partout et discret. Si son design n’est pas son meilleur atout, les technologies et les images détaillées et lumineuses qu’il offre le sont certainement. Ce modèle embarque tout d’abord une lampe LED 4Channel composée de 3 LED RVB auxquelles s’ajoute une quatrième diode « vert dynamique », qui permet d’optimiser les contrastes et d’augmenter la luminosité des images. Ajoutons à cela la luminosité de 1 500 lumens tout à fait satisfaisante.

Le LG HU70LS est également capable de diffuser des images en 4K UHD (3 840 x 2 160 pixels) jusqu’à 140 pouces, soit une grande surface d’affichage qui nous donnera (presque) l’impression d’être installé devant un écran de cinéma… mais sans bouger de chez soi. Le taux de rafraîchissement peut quant à lui grimper jusqu’à 60 Hz, grâce à la technologie TruMotion, qui vient améliorer la fluidité des images en mouvements et limiter tout phénomène de saccade. Et pour ne rien gâcher, le vidéoprojecteur est compatible avec le HDR10, qui étend la plage de luminosité et offre des images plus détaillées et contrastées aussi bien dans les zones sombres que dans les zones claires du contenu visionné.

Des contenus toujours nets

Un bon vidéoprojecteur ne serait pas suffisamment complet sans sa batterie de fonctionnalités destinées à rendre les images bien nettes. Le LG HU70LS dispose ainsi d’un zoom optique qui permet d’agrandir facilement l’image sans déplacer le vidéoprojecteur ou altérer la qualité de l’image, ou encore d’un système de mise au point motorisée, qui se charge de régler la mise au point avec la télécommande de façon très rapide. Notons aussi la présence de la correction de la distorsion trapézoïdale, manuelle ou automatique, qui sert à afficher des images bien alignées et toujours droites.

En outre, LG oblige, le vidéoprojecteur intègre l’OS de la marque, webOS, qui donne accès à une foule d’applications, à l’image des plateformes de streaming phares. Seule une connexion Wi-Fi vous suffira pour y naviguer. Enfin, concernant sa connectique, celle-ci est composée d’un port USB-C, de deux ports USB-A, d’un port Ethernet RJ45, de deux ports HDMI (pas 2.1, dommage), d’une sortie audio 3.5 mm et d’une sortie S/PDIF. Cette dernière vous permettra d’ailleurs de connecter une barre de son ou une enceinte externe au vidéoprojecteur, et cet ajout ne sera pas de trop, étant donné que les haut-parleurs de seulement 3 W chacun que l’on trouve dans le LG HU70LS ne promettent pas un son de dingue…

