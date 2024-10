Galaxy Z Fold 5 : le meilleur smartphone pliable de Samsung en 2023 est à moitié prix

Pour les 70 ans de Boulanger, vous retrouvez le smartphone pliable Galaxy Z Fold 5 (1 To) avec une rĂ©duction de près de 50 %. C’est du jamais vu pour une rĂ©fĂ©rence si premium du catalogue de Samsung.

Alors que le Samsung Galaxy Z Fold 6 est disponible depuis le mois de juillet 2024, le modèle prĂ©cĂ©dent, le Galaxy Z Fold 5 donc, est actuellement disponible avec une super promotion qui le met quasi Ă moitiĂ© prix. L’opportunitĂ© idĂ©ale de tester ces smartphones atypiques qui s’ouvrent comme des livres pour proposer une surface d’affichage XL.

Les avantages du Samsung Galaxy Z Fold 5

Un design qui reste fin, même quand il est plié en 2

Il s’agit de la version avec 1 To, donc vous ĂŞtes Ă l’aise

Le processeur Snapdragon 78 Gen 2 assure des performances explosives

Jusque-lĂ , le Samsung Galaxy Z Fold 5 Ă©tait vendu 2 280,95 euros chez Boulanger, pour la version 1 To. Mais, en ce moment, pour les 70 ans de l’enseigne, vous pouvez le commander pour 1 199,99 euros.

Un smartphone hors norme dans tous les sens du terme

Avec le Samsung Galaxy Z Fold 5, vous avez un smartphone Ă©lĂ©gant qui affiche un design atypique puisque vous pouvez l’ouvrir comme un livre pour profiter d’un grand Ă©cran. Mais, mĂŞme fermĂ©, vous avez un Ă©cran classique, pour une utilisation rapide. En termes de dimensions, il fait 158,2 x 67,1 x 16,0 mm lorsqu’il est ouvert et 74,6 x 158,2 x 6,4 mm lorsqu’il est fermĂ©. Par contre, il pèse 253 g, ce qui est un peu plus lourd que la moyenne, mais c’est totalement justifiĂ© avec sa taille.

L’Ă©cran, donc : parlons-en. Vous avez un Ă©cran extĂ©rieur de 6,2″, entièrement fonctionnel et utilisable en l’Ă©tat. Puis, lorsque vous ouvrez le smartphone, vous avez une dalle de 7,6″. Notez que les deux sont OLED, avec un rafraĂ®chissement adaptatif entre 48 et 120 Hz. La pliure de l’Ă©cran se sent un peu sous le doigt si vous le passez dessus, mais vous ne la voyez pas lorsque vous regardez vos contenus multimĂ©dias;

Il brille particulièrement sur les photos

Le Samsung Galaxy Z Fold 5 n’apporte pas beaucoup de nouveautĂ©s par rapport au Galaxy Z Fold 4. Pour autant, il reste particulièrement performant grâce Ă son processeur Snapdragon 8 Gen 2, un modèle dĂ©voilĂ© fin 2022 qui a commencĂ© Ă Ă©quiper les tĂ©lĂ©phones Ă partir de 2023. Sur le modèle prĂ©sentĂ© ici, vous profitez en plus de 12 Go de RAM et d’1 To de mĂ©moire, de quoi vous faire plaisir, mĂŞme avec du gaming, mĂŞme si le ratio des Ă©crans n’est pas toujours bien adaptĂ©.

CĂ´tĂ© photo, il assure aussi pas mal, avec un grand-angle de 50 Mpx, un tĂ©lĂ©objectif de 10 Mpx et un ultra-grand-angle de 12 Mpx pour faire des vidĂ©os en 8K Ă 24 images/seconde maximum. Par contre, le petit point noir, c’est l’autonomie : il vous tiendra une petite journĂ©e si vous n’ĂŞtes pas trop dessus, surtout si vous utilisez toujours le double Ă©cran. Si vous vous contentez de l’Ă©cran externe, ça dure plus longtemps, mais ce serait vous priver du principal attrait du Samsung Galaxy Z Fold 5.

