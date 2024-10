Xgimi Horizon Pro 4K : ce vidéoprojecteur premium est 650 € moins cher pendant ce Prime Day

Images 4K, forte luminosité, Android TV, haut-parleurs Harman Kardon… Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Pro 4K ne manque pas d’atouts, mais cette qualité a un prix, et ce dernier était très élevé à son lancement. Heureusement, son prix baisse à l’occasion du Prime Day d’Amazon : il est actuellement proposé à 1 049 euros sur le site au lieu de 1 699 euros.

Xgimi est une marque chinoise qui propose une large gamme de vidéoprojecteurs, dont l’excellent Horizon Ultra, un vidéoprojecteur 4K UHD que l’on a beaucoup apprécié. Dans le catalogue du fabricant, on trouve d’ailleurs un autre vidéoprojecteur 4K, le Horizon Pro 4K, qui est certes moins bien doté que l’Ultra, mais qui est largement recommandable grâce à sa fiche technique pointue (1500 lumens, Android TV, haut-parleurs Harman Kardon…). Il a en plus le net avantage d’être moins cher que son compère, puisqu’il est disponible à moins de 1 100 euros pendant le Prime Day d’Amazon.

Les points forts du Xgimi Horizon Pro 4K

Une définition 4K UHD

Une luminosité de 1 500 lumens ISO

Deux haut-parleurs Harman Kardon de 8 W

Android TV

Si votre budget est plus conséquent, vous pourrez par exemple opter plutôt pour le Xgimi Horizon Ultra 4K, compatible Dolby Vision, actuellement affiché à 1 599 euros au lieu de 1 899 euros sur Amazon.

Des contenus bien lumineux

Le vidéoprojecteur Xgimi Horizon Pro 4K se présente sous la forme d’un cube noir assez discret et surtout léger, puisqu’il ne pèse que 2,9 kg. À la différence des autres vidéoprojecteurs massifs que l’on peine franchement à déplacer, cet Horizon Pro peut être porté très facilement d’une pièce à une autre. Il ne prend en plus pas beaucoup de place avec ses dimensions de 136 x 208 x 218 mm.

Malgré sa petite taille, le Xgimi Horizon Pro 4K est tout à fait capable de diffuser des images sur une surface considérable de 200 pouces. Et avec une définition 4K (3 840 x 2 160 pixels), s’il vous plaît. Vous aurez ainsi l’impression d’être installé devant un écran de cinéma, mais sans bouger de chez vous, en train de visionner des images nettes et bien détaillées. Ajoutons à cela une luminosité de 1 500 lumens ISO, qui permet en théorie de regarder ses contenus dans une pièce éclairée sans trop de difficulté, même si l’idéal reste d’être plongé dans le noir. Côté audio, on a droit à deux haut-parleurs de 8 W signés Harman Kardon, qui assurent, selon la marque, une bonne immersion et un son équilibré avec une faible distorsion. Le vidéoprojecteur est même compatible avec les technologies DTS-HD et Dolby Audio, pour offrir une expérience surround.

Des fonctionnalités pour rendre les images toujours nettes

Tout bon vidéoprojecteur se doit d’être équipé de fonctionnalités destinées à rendre chaque image bien nette, peu importe la position de l’appareil devant la surface sur laquelle il va projeter les images. Le Xgimi Horizon Pro 4K est ainsi évidemment doté de la mise au point automatique ainsi que de la correction automatique de la distorsion trapézoïdale, qui sert à afficher des images bien alignées et toujours droites, peu importe où se trouve le vidéoprojecteur devant la surface d’affichage. On peut aussi compter sur une fonction d’alignement automatique de l’écran, qui permet au vidéoprojecteur d’adapter l’image projetée à votre propre écran, quelle que soit sa taille. Et pour couronner le tout, le Horizon Pro 4K est capable d’éviter les obstacles, comme un tableau accroché au mur par exemple, et ainsi de redimensionner l’image afin qu’elle n’empiète pas sur cet objet.

Enfin, le Xgimi Horizon Pro est un vidéoprojecteur connecté qui tourne sous Android TV. Sur cette interface, on trouve ainsi les traditionnelles plateformes de streaming, comme Netflix et Disney+, ainsi que les applications de Google Play. Évidemment, Google oblige, un Chromecast est intégré, de même que Google Assistant.

