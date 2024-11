Boulanger casse le prix de ce PC gamer fixe (RTX 4060 + i5 14ᵉ gen) pour l’avant-première du Black Friday

Si vous ne souhaitez pas monter votre PC vous-même, il existe des solutions déjà toutes faites avec des configurations très intéressantes. C’est le cas par exemple de cette tour Lenovo équipé d’une RTX 4060 qui se vend aujourd’hui à 899 euros, au lieu de 1 299 euros.

Pour les gamers et les gameuses qui préfèrent les PC fixes aux solutions portables, il y en a un qui sort du lot aujourd’hui. Il s’agit du Lenovo LOQ Tower 17IRR9, une tour qui propose une configuration solide sous Intel couplée à une puissante carte graphique Nvidia GeForce RTX. Il a de bons arguments pour plaire, surtout maintenant qu’il coûte 400 euros de moins pendant les offres du pré-Black Friday.

Que propose le Lenovo LOQ Tower 17IRR9 ?

Un boîtier compact au look soigné

Une carte graphique RTX 4060 avec un Intel Core i5-14400F

Accompagnée de 16 Go de RAM et 512 Go de SSD NVMe

Achetez le PC Fixe Lenovo LOQ Tower 17IRR9 vous coûtera 899 euros chez Boulanger, au lieu de 1 299 euros habituellement.

Un PC sobre, qui ne prendra pas trop de place

En concevant sa LOQ Tower 17IRR9, Lenovo a fait dans la sobriété. Pas de RGB ou de transparence laissant découvrir les composants, le boîtier se montre assez discret et simpliste avec son revêtement gris sombre autour du châssis.

Bien entendu, on est loin de la mobilité qu’offrent les laptop gaming, mais cette tour possède de petites dimensions (27.9 × 37.6 × 17 cm) et pèse 8 kilos. Il arrivera à se fondre sous votre bureau. Concernant sa connectique, il possède 4 ports USB 2.0, 2 ports USB 3.2 Gen 1, 1 port USB 3.2 Gen 1 (type C), 1 port HDMI, 1 port Ethernet et une prise casque audio.

Une bonne expérience de jeu à la clé

Pour lancer vos jeux triple A, le constructeur y intègre un processeur Intel Core i5-14400F cadencé à 2,5 GHz et 4,7 GHz avec TurboBoost activé, associé à 16 Go de RAM et d’une RTX 4060. Une carte graphique parfaite pour jouer en 1080p aux derniers jeux AAA dans de bonnes conditions, tout en activant le DLSS 3 activé, le ray tracing.

Cette configuration est aussi solide pour faire du multitâche, et d’autres tâches poussées en bureautiques. Enfin, côté stockage, on a droit à un SSD NVMe de 512 Go pour stocker vos fichiers, tout en bénéficiant d’une vitesse d’accès plus rapide et de temps de chargement réduits.

Si vous êtes plutôt à la recherche d’un pc portable pour vous adonner à vos jeux en déplacement, voici nos recommandations pour trouver le meilleur PC portable gamer.

Pour ne rien rater des offres en avant-première du Black Friday

Eh oui, le Black November a d’ores et déjà commencé pour la majorité des e-commerçants français, une aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.