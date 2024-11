L’excellent Galaxy S24+, du haut de gamme made in Samsung, profite d’une baisse de 320 € pour le Black Friday

Le Samsung Galaxy S24+ est la version juste au-dessus du S24 classique, plus grand et légèrement plus puissant. Plus cher aussi, sauf pendant le Black Friday où il est à -27 %.

Comme Ă chaque sortie, Samsung propose ses Samsung Galaxy en plusieurs versions : la classique, la Plus (celle proposĂ©e ici), l’Ultra et, plus tard, la version FE. Vous retrouvez donc ici un smartphone un peu plus grand, avec un Ă©cran de 6,7″ versus 6,2″, mais aussi plus de RAM et plus de stockage, mĂŞme si la version proposĂ©e ici, avec 256 Go. Son prix est, lui aussi, plus haut, sauf pendant le Black Friday.

Ce qu’on prĂ©fère chez le Samsung Galaxy S24+

Son design soignĂ© et l’apparition de bords plats

L’Ă©cran AMOLED de 6,7″ 120 Hz très bien calibrĂ©

Les 7 ans de mises Ă jour et l’interface One UI qui font plaisir

Au lieu de 1169,90 euros, vous avez l’opportunitĂ© de commander le Samsung Galaxy S24+ Ă 849,99 euros chez Boulanger pendant le Black Friday.

Si, par la suite, l’offre mentionnĂ©e dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’Ĺ“il ci-dessous afin de dĂ©nicher d’autres offres concernant le Samsung Galaxy S24+. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un écran éblouissant et un design soigné

Le Samsung Galaxy S24+ sĂ©duit d’abord par son design moderne, avec des bords plats et une finition exemplaire. DotĂ© d’un Ă©cran WQHD de 6,7″ avec un taux de rafraĂ®chissement adaptatif de 120 Hz, il assure une fluiditĂ© remarquable. La luminositĂ© Ă©levĂ©e facilite l’utilisation en extĂ©rieur, tandis que les normes de protection IP68 font qu’il ne craint ni la pluie, ni la poussière. Bien que sa couverture DCI-P3 reste lĂ©gèrement infĂ©rieure aux attentes, son Ă©cran reste un atout majeur si vous consommez beaucoup de contenu visuel.

CĂ´tĂ© logiciel, le Galaxy S24+ se dĂ©marque grâce Ă ses sept annĂ©es de mises Ă jour Android, garantissant une longĂ©vitĂ© exemplaire. L’interface One UI, toujours fluide et personnalisable, enrichit l’expĂ©rience utilisateur. ComparĂ© Ă d’autres smartphones haut de gamme, ce modèle se hisse parmi les plus durables du marchĂ© en matière de suivi logiciel, un atout non nĂ©gligeable face aux concurrents comme Apple et Google.

Performances correctes, mais petit bĂ©mol sur la photo et l’autonomie

Ouvrons maintenant la bĂŞte pour voir ce qu’elle nous rĂ©serve cĂ´tĂ© technique. Le processeur, un Exynos 2400, s’avère suffisamment puissant pour les tâches quotidiennes et offre une gestion Ă©nergĂ©tique dĂ©cente. Toutefois, il prĂ©sente des faiblesses en jeux 3D, avec une tendance Ă chauffer dans des sessions intenses. Les amateurs de gaming risquent de lui prĂ©fĂ©rer des modèles concurrents Ă©quipĂ©s de Snapdragon, mieux optimisĂ©s pour ces usages. Du cĂ´tĂ© de l’autonomie, le Galaxy S24+ tient une journĂ©e et demie sans utilisation intensive, mais sa charge plafonnĂ©e Ă 45 W et l’absence de chargeur dans la boĂ®te laissent un goĂ»t d’inachevĂ© pour un smartphone de cette gamme.

Le Galaxy S24+ se montre polyvalent en photo, mais des limitations liées à la profondeur de champ peuvent gêner certains clichés, nécessitant des ajustements pour des résultats parfaits. Des petits défauts gommés par la baisse de prix qui permet de se faire plaisir avec un smartphone de très grande qualité.

Retrouvez tous ces points et bien d’autres dĂ©veloppĂ©s dans le test complet du Samsung Galaxy S24+.

Et si jamais vous cherchez d’autres smartphones, plus adaptĂ©s Ă vos envies et surtout Ă votre budget, vous pouvez aller fouiller dans notre guide comparatif dĂ©diĂ© accompagnĂ© de son top 3.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday et du Single Day

Eh oui, le Black November a d’ores et dĂ©jĂ commencĂ© pour la majoritĂ© des e-commerçants, que ce soit le Black Friday pour les uns ou le Single Day pour les autres. Dans tous les cas, c’est une vĂ©ritable aubaine pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’annĂ©e Ă prix rĂ©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistrĂ© ! Surveillez votre boĂ®te aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donnĂ©es transmises par le biais de ce formulaire sont destinĂ©es Ă Humanoid, sociĂ©tĂ© Ă©ditrice du site Frandroid en sa qualitĂ© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cĂ©dĂ©es Ă des tiers. Ces donnĂ©es sont traitĂ©es sous rĂ©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualitĂ©s et informations relatives aux contenus Ă©ditoriaux publiĂ©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer Ă tout moment Ă ces e-mails en cliquant sur les liens de dĂ©sinscriptions prĂ©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intĂ©gralitĂ© de notre politique de traitement de vos donnĂ©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilitĂ© et d’opposition pour motif lĂ©gitime aux donnĂ©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dĂ©diĂ©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.