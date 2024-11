Le Cowboy Cross ST, un VAE conçu aussi bien pour la ville que les sorties champêtres, est à -25 % pour la Black Friday Week

Pour la Black Friday Week, le site Cowboy brade l’un de ses meilleurs vélos avec assistance électrique, le Cross ST, avec pas moins de 1 000 euros de réduction.

Avec son cadre ouvert et sa plus grande autonomie, le Cowboy Cross ST est un vélo tout terrain avec assistance électrique qui permet de vous promener partout sans faire trop d’efforts. Vous avez l’opportunité de le commander directement sur le site de Cowboy avec pas moins de 1000 euros de réduction pour la Black Friday Week.

Pourquoi le Cowboy Cruise ST est un bon VAE

L’autonomie va jusqu’à 120 km maximum

Un moteur de 250W avec une puissance de couple de 45 Nm

Le cadre ouvert, plus facile à enjamber

Pendant la Black Friday Week sur le site de Cowboy, vous avez l’opportunité de commander le vélo électrique Cowboy Cruise ST pour 2 999 euros alors qu’il est normalement à 3 999 euros, en utilisant le code promo BF2024. Et ça, c’est sans compter les aides de l’État qui peuvent vous permettre de récupérer quelques petits euros.

En plus, pour une durée limitée, vous avez le Cowboy Connect gratuit et une grande sacoche Brooks Scape en plus.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le Cowboy Cross ST. Le tableau s’actualise automatiquement.

Un vélo électrique qui apporte de vraies nouveautés

Cowboy propose pas mal de vélos électriques depuis quelques temps, avec à chaque fois des évolutions, un meilleur confort, des progrès sur à peu près tous les points. Et ce modèle Cross ST ne déroge pas à la règle. Déjà, par rapport au Cross classique, vous avez un cadre ouvert, plus facile à enjamber, là où l’autre a un cadre fermé.

Mais ce n’est pas tout ! L’une des autres nouveautés, c’est la fourche avant qui est à la fois suspendue et inversée, comme one retrouve sur les motos. Elle a été créée spécialement par la marque, donc en cas de problème, vous ne pouvez aller que là pour la réparer. Avec, vous avez un débattement de 40 mm, suffisant pour les balades sur piste. Autre avancée, au niveau des pneus avec une largeur de 60mm pour une meilleure adhérence, mais aussi un gain de poids.

Il peut vous emmener rouler jusqu’à 120 km

Avec le Cowboy Cross ST, la marque a aussi fait un effort sur la batterie et offre jusqu’à 50% de capacité en plus par rapport aux générations précédentes. Ainsi, en fonction de votre corpulence, des conditions météos et du terrain où vous roulez, vous pouvez faire jusqu’à 120 km. D’ailleurs, notez que le vélo est fait pour les personnes qui mesurent entre 155 et 195 cm.

Loi oblige, vous pouvez vous faire aider à atteindre une vitesse max de 25 km/h. Un mode piéton permet aussi de marcher à côté de votre vélo sans forcer, mais n’espérez pas le porter à bout de bras parce que biclou pèse quand même 28 kg. Un beau bébé ! Le moteur de 540 Wh fait très bien son travail et vous allez parcourir de longues distances sans trop faire d’effort. Sur le guidon, il y a même un support pour charger votre smartphone en sans-fil et avoir un œil sur Check My Bike, l’app de diagnostic de votre vélo qui permet de faire les réparations qui s’impose au bon moment.

Pour vous aider à trouver un vélo électrique adapté à vos besoins, vous pouvez consulter notre guide d’achat comparatif dédié aux meilleurs vélos électriques répertoriés sur les Survoltés.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui préède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.