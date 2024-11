Chez Decathlon, ce VAE super design avec 100 km d’autonomie de la marque Neomouv perd 300 € pour la Black Friday Week

Le Neomouv Raipon High Frame est un vélo à assistance électrique d’un beau bleu qui va vous aider à profiter des paysages sans efforts, le tout en promo à 1 699 euros au lieu de 1 999 euros, et ça, sans compter les aides de l’état.

L’avantage de la Black Friday Week, c’est de pouvoir retrouver toutes sortes de produits à prix cassé. En allant chez Decathlon vous avez donc le VAE Neomouv Raipon, un VTC design et bien équilibré. Que ce soit pour vos déplacements en ville ou vos promenades à la campagne, il vous permet d’aller vite et loin sans trop vous fatiguer.

Les points forts du Neomouv Raipon High Frame

Une autonomie maximale de 100 km

Les roues de 28″ permettent une bonne stabilité sur la route

L’assistance progressive est très plaisante et facile à prendre en main

Le Neomouv Raipon High Frame est à 1 699 euros au lieu de 1 999 euros chez Decathlon, sans compter les différentes aides de l’État dont vous pouvez profiter pour l’avoir encore moins cher.

Un VAE sur lequel on se sent bien

Que ce soit pour vous rendre sur votre lieu de travail ou pour faire des sorties dominicales sans pour autant suer sang et eau, rien ne vaut un vélo à assistance électrique comme ce Neomouv Raipon. Niveau design, il est on ne peut plus moderne avec un bleu électrique de bon aloi, quelques touches de couleurs sur son cadre à enjambement haut, accompagné d’une fourche suspendue ZOOM avec un débattement de 65 mm qui absorbe bien les aspérités de la route pour un bon confort de conduite.

Il est en plus bien équipé puisqu’il est doté d’une béquille pour le garer, d’un éclairage complet et d’un porte-bagage qui permet de supporter un poids maximal de 120 kg (en plus du vôtre, bien sûr).

Une assistance toute en douceur, mais une charge lente

Le vélo est doté d’un moteur Neoassist Hub 45 de 250W, qui est installé dans le moyeu de la roue arrière. Il est capable de développer une puissance de couple de 45 Nm, ce qui est plutôt honnête pour une machine de ce genre. En plus de ça, il est doté d’un capteur de pédalage, donc l’assistance électrique démarre dès que vous commencez à pédaler.

Un petit mot sur la batterie tout de même : elle a une capacité de 547 Wh pour 36W et promet une autonomie allant de 70 à 100 km. Celle-ci dépend bien sûr de votre corpulence, de la route empruntée et des conditions météorologiques. Par contre, 8h pour une charge complète, c’est peut-être son plus gros défaut. Assurez-vous de bien le brancher la veille de votre sortie, sinon vous allez être bloqué pendant un bon moment.

Vous pouvez retrouver de nombreuses autres références de vélos électriques dans notre guide qui leur est entièrement consacré.

