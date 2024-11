Backbone One (2nd Gen) : la meilleure manette pour smartphone à ce prix grâce à la Black Friday Week

La Backbone One est une manette qui se branche à votre smartphone en USB-C que vous retrouvez pendant la Black Friday Week à prix cassé.

Avec la montée en flèche du gaming sur mobile et surtout l’avènement du cloud gaming, il n’a jamais été aussi facile de jouer à de gros jeux depuis n’importe quelle source qu’aujourd’hui. Mais aussi, il n’y a rien de plus confortable qu’une manette pour jouer (sauf le combo clavier/souris, mais chuuuut). C’est pour ça que la Backbone One 2nd Gen est là, pour simplifier votre expérience gaming sur mobile, et qu’elle est disponible pendant la Black Friday Week avec une belle petite remise de 30 %.

Pourquoi jouer avec la Backbone One 2nd Gen ?

La prise en main est excellente, la manette est confortable

Vous pouvez la transporter facilement, pour jouer partout

Elle est compatible avec de nombreux produits, même les derniers iPhone

La Backbone One 2nd Gen est un produit qui coûte d’habitude 119,99 euros, mais que vous retrouvez à 83,99 euros pendant la Black Friday Week. Mais ça, c’est sans compter l’abonnement à Backbone+, mais on va en reparler. Sachez qu’au même prix, vous pouvez retrouver la version Lightning pour les iPhone avant le 15 et jouer sur iOS.

Une manette extensible pour fragger sur smartphone

Avec les smartphones de plus en plus puissants, même sur les modèles plus abordables, il devient de plus en plus facile de jouer à de gros jeux. Vous retrouvez des classiques du PC, comme Warzone, Fortnite, Genshin Impact ou encore PUBG ou Fall Guys, mais aussi des créations originales, sans compter les jeux rétro issus de l’émulation.

Alors bien sûr, vous pouvez y jouer de façon classique, avec vos doigts. Mais déjà, si vos deux doigts sont sur l’écran, vous perdez en visibilité. Et en plus, vous n’avez que deux doigts pour jouer, donc il faut compter sur des boutons virtuels pour accéder à de nouveaux raccourcis. Alors que là : vous glissez le smartphone dans la manette, extensible pour s’adapter à sa taille, vous la branchez dans le port USB-C et hop : vous pouvez jouer avec comme si vous aviez un Steam Deck ou une Switch entre les mains.

Une belle manette entachée par un système d’abonnement

La Backbone One 2nd Gen est une bonne manette, avec de belles finitions, alimentée par le port USB-C de votre smartphone et pouvant permettre de recharger ce dernier en plein jeu. On retrouve les boutons d’une manette classique avec les sticks asymétriques, la croix directionnelle, les gâchettes, les touches de menu, etc. Sur ça, rien à dire.

Par contre, et il faut le savoir, Backbone a mis en place un service d’abonnement, Backbone+, pour pouvoir profiter de toutes les possibilités de la manette. Alors attention, en l’état, elle est parfaitement utilisable. L’abonnement sert par exemple à lier des boutons à des zones de l’écran, utiliser la manette sur PC/tablette, discuter avec vos amis. Des fonctions pas essentielles, mais dont certains pourraient avoir besoin et qui ferait plutôt se tourner vers une Razer Kishi, par exemple.

La Backbone One 2nd Gen parfait la formule du premier opus et vous pouvez retrouver toutes les nouveautés ainsi que plus d’explications sur ses fonctions dans le test complet.

Si jamais vous n’êtes pas convaincu par la Backbone One 2nd Gen, vous pouvez découvrir d’autres manettes pour jouer sur smartphone dans notre sélection.

