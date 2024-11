Oui, le dernier Apple iPad Air 11 » M2 (2024) est déjà en promotion pendant le Black Friday

Ça y est, c’est officiellement le Black Friday. Et qui dit vendredi noir, dit super promotions, comme avec cet iPad Air 11’’ Ă©quipĂ© d’une puce M2. La première rĂ©duction pour ce modèle sorti en juin dernier. Au lieu de 719 euros, la tablette d’Apple est affichĂ©e Ă 649 euros chez Darty et Ă la Fnac Ă l’occasion du Black Friday.

Avec la puce M2 en son sein, la dernière génération de tablette milieu de gamme d’Apple se rapproche de plus en plus de sa grande sœur, l’iPad Pro. Puissant, l’iPad Air 11’’ est, comme toujours, le bon compromis entre puissance et accessibilité. On note tout de même une légère augmentation de prix qui s’explique en partie par l’intégration du processeur maison de seconde génération. Fort heureusement, le Black Friday permet de corriger cela avec une réduction de 70 euros chez Darty et à la Fnac.

Les points forts de l’iPad Air 11 » M2 (2024)

Un Ă©cran sublime et un joli design

Des performances au top

La durée de vie

Au lieu de 719 euros, l’iPad Air 11″ M2 de 2024 est aujourd’hui disponible en promotion Ă 649 euros chez Darty et Ă la Fnac.

Une puissance inédite pour un usage polyvalent

C’est une Ă©vidence, l’intĂ©gration de la puce M2 d’Apple est le point central de cette mise Ă jour de l’iPad Air. Avec ce processeur, la tablette milieu de gamme de la firme amĂ©ricaine Ă©crase la concurrence et flirte Ă©galement avec l’iPad Pro, en termes de puissance. L’iPad Air 11 pouces M2 livre d’excellentes performances, dont une expĂ©rience ultrarapide, idĂ©ale pour les utilisateurs qui cherchent Ă exĂ©cuter des applications lourdes comme les logiciels de montage vidĂ©o, les jeux en haute dĂ©finition ou encore les programmes de crĂ©ation graphique. Par ailleurs, comme d’habitude, Apple a assurĂ© au niveau de l’optimisation matĂ©riel et système d’exploitation iPadOS. De sorte que l’utilisation de la tablette et l’exploitation de la puce M2, couplĂ©e Ă 8 Go de RAM, sont toujours optimales, ne souffrant d’aucun ralentissement pour ouvrir des applications lourdes, renforçant ainsi l’aspect professionnel de la tablette.

Les utilisateurs pourront ainsi bénéficier d’une fluidité remarquable dans leurs activités quotidiennes, mais aussi dans des usages plus exigeants comme la retouche d’image ou le montage de vidéos en haute définition. La gestion des ressources est telle que l’iPad Air 11 pouces M2 peut exécuter des tâches complexes tout en maintenant une efficacité énergétique notable.

Un design toujours réussi

Côté design, l’iPad Air M2 (2024) reprend les lignes épurées et modernes qui caractérisent la gamme Air, avec des bords fins et une finition en aluminium de haute qualité. Côté écran, Apple a fait le choix de rester dans quelque chose que l’on ne connait que trop bien, à savoir une dalle LDC (Liquid Retina) avec un taux de rafraichissement limité à 60 HZ. Sur ce point, la firme de Cupertino déçoit quelque peu, car si le tout est plutôt correct, avec une luminosité et une calibration satisfaisante, la concurrence fait mieux, notamment du côté de Samsung.

Le confort visuel qu’offre la tablette, de même que l’expérience tactile réactive et fluide, permet tout de même de compenser cela.

Enfin, concernant la partie photo et l’autonomie, l’iPad Air M2 (2024) est dans la moyenne basse pour la première et haut pour la deuxième. Dans les deux cas, on s’y attendait-on ne prend pas de photo avec une tablette en espérant avoir un bon résultat –, mais on aurait pu espérer mieux.

Si vous avez besoin de plus de précisions avant de vous décider, vous pouvez consulter le test complet de l’iPad Air M2 (2024) dans sa version 13 pouces.

Si jamais l’iPad ne vous convainc pas pour X raison, faites un petit tour sur notre sélection des meilleures tablettes tactiles du moment.

