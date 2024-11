Black Friday : les offres tablettes et liseuses les plus folles sont ici !

Le Black Friday est enfin l√† ! C’est le moment de se ruer sur les r√©ductions accord√©es aux diff√©rentes tablettes tactiles — et il y en a √† la pelle. Pour vous aider √† vous y retrouver dans cette flop√©e d’offres, nous avons tri√© et rassembl√© ce qui se trouve de mieux chez les e-commer√ßants.

Le grand jour est l√† : le Black Friday est l’occasion ou jamais de faire des affaires en or. Si vous avez besoin d’une tablette, ou bien d’une liseuse √©lectronique, vous √™tes au bon endroit pour rep√©rer les r√©ductions les plus int√©ressantes. Nous avons en effet rassembl√© ici les meilleures offres sur les tablettes en ce jour de promos sur la tech. C’est parti !

Les meilleures offres tablettes du Black Friday

Si vous souhaitez des conseils sur les meilleurs mod√®les de tablettes, jetez un Ňďil sur nos guides d’achat d√©di√©s. Nous en avons un sur les meilleurs mod√®les test√©s par la r√©daction, ainsi qu’un autre sur les meilleurs mod√®les pas chers. Pour des conseils sur les liseuses, c’est par ici.

Apple iPad Air 11¬†¬Ľ

Avec la puce M2 en son sein, la derni√®re g√©n√©ration de tablette milieu de gamme d‚ÄôApple se rapproche de plus en plus de sa grande sŇďur, l‚ÄôiPad Pro. Puissant, l‚ÄôiPad Air 11‚Äô‚Äô est, comme toujours, le bon compromis entre puissance et accessibilit√©.

Les points forts de l’iPad Air 11¬†¬Ľ

Un écran sublime et un joli design

Des performances au top

La durée de vie

Au lieu de 719 euros, l’iPad Air 11″ M2 de 2024 est aujourd’hui disponible en promotion √† 649 euros chez Darty et √† la Fnac.

Xiaomi Redmi Pad Pro 12,1″

Le modèle Pro de la tablette Xiaomi offre de jolies caractéristiques, à commencer par un vaste écran parfaitement défini et fluide, en 120 Hz. Vous pourrez aussi compter sur une grosse batterie de 10 000 mAh et une charge rapide à 33 W pour les plus impatients. Elle est en plus vendue en pack avec un folio et un clavier !

Les points forts de la Redmi Pad Pro 12,1″

√Čcran 12.1″ en 2,5 K

Processeur Snapdragon 7s Gen 2

Stockage 128 Go

Au lieu de 359 euros, le pack contenant la tablette et son clavier baisse à 279,99 euros chez la Fnac.

Samsung Galaxy Tab S9

Ce sont certes les iPad qui dominent le march√© des tablettes tactiles, mais les Samsung Galaxy Tab sont elles aussi en bonne place sur le segment du haut de gamme. Quand bien m√™me les Galaxy Tab S10 sont d√©j√† sorties, les Tab S9 restent des mod√®les int√©ressants avec leur processeur puissant et leur √©cran AMOLED. Cerise sur le g√Ęteau, Galaxy AI est d√©sormais disponible sur cette tablette !

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S9

Un √©cran AMOLED de 11 pouces rafra√ģchi √† 120 Hz

Elle carbure avec un Snapdragon 8 Gen 2

Une belle autonomie avec sa batterie de 8 400 mAh

Au lieu de 899,99 euros, le pack Samsung Galaxy Tab S9 avec la tablette de 128 Go, un √©tui de protection et un chargeur 45 W est aujourd’hui disponible en promotion √† 649,99 euros sur la Fnac.

Trop cher ? Sachez que la Samsung Galaxy Tab A9+ sortie la même année est elle aussi en promotion lors de cette Black Friday Week. Au lieu de 259,99 euros, sa version de 64 Go est disponible en promotion à 164,99 euros chez Cdiscount.

Par ailleurs, Darty vend ce mod√®le en pack avec sa protection ¬ę¬†book cover¬†¬Ľ pour 199 euros.

Apple iPad Mini 7 (2024)

Tout comme avec ses iPhone, Apple décline ses tablettes tactiles iPad sous différents formats. Ici, nous vous parlons de l’iPad Mini, le format le plus petit de la gamme avec un écran de 8,3″. Une petite tablette à emmener partout pour profiter de tous vos contenus multimédias sans limites, avec une bonne puissance générale et surtout une promotion de plus de 100 euros pour la Black Friday Week.

Les points forts de l’Apple iPad Mini 7 (2024)

Une autonomie de 14h30 en usage mixte

Une puce A17 Pro pour un max de puissance

Un format compact, et tout mignon

Au lieu de 609 euros, l’Apple iPad Mini 7 (2024) est aujourd’hui disponible en promotion √† 499,98 euros sur Rakuten. Notez qu’il s’agit d’une version internationale.

Google Pixel Tablet

Dans la foul√©e de la Pixel Watch et du Pixel Fold, Google a lanc√© sa premi√®re tablette sous Pixel Experience. La Google Pixel Tablet parvient √† faire ses preuves garce √† sa surcouche logicielle ainsi que son dock ouvert √† de nombreux usages. En plus de servir de base de recharge, il fait √©galement office d’enceinte connect√©e pour booster l’audio et tout simplement de support pour ne pas l’avoir tout le temps entre les mains.

Les points forts de la Google Pixel Tablet

Un écran de bonne qualité pour regarder du contenu

Une interface fluide avec Pixel Experience

Le dock de recharge, une bonne idée

Au lieu de 499,99 euros, la Google Pixel Tablet est aujourd’hui disponible en promotion √† 332,99 euros sur Cdiscount.

Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

En 2020, Samsung présentait sa Galaxy Tab S6 Lite, une tablette Android dédiée à une utilisation légère pour la maison. Deux ans plus tard, la marque a sorti une deuxième version et voilà qu’aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle réédition en 2024. Une version un peu améliorée qui devrait vous plaire.

Les points forts de la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024)

Une tablette aux finitions soignées et endurante

Un Exynos 1280 pour les performances

Le S-Pen inclus

Au lieu de 429 euros, la Samsung Galaxy Tab S6 Lite (2024) est aujourd’hui disponible en promotion √† 279 euros sur Amazon.

Xiaomi Pad 6

La Pad 6 est une tablette 11 pouces qui profite d’un design élégant et compact. Elle sera idéale à emporter partout, et offre d’ailleurs une belle autonomie et une recharge rapide, le bloc secteur de 33W étant d’ailleurs livré avec. Un très bon rapport qualité/prix.

Les points forts de la Xiaomi Pad 6

Un processeur Snapdragon 870 pour les performances

√Čcran LCD 2.8K avec un taux de rafra√ģchissement de 144 Hz

Une grosse autonomie avec sa batterie de 8 840 mAh

Au lieu de 400,20 euros, la Xiaomi Pad 6 (128 Go) est aujourd’hui disponible en promotion √† 280,20 euros en boutique officielle.

Kobo Libra Colour

C’est tout r√©cemment que Kobo a commercialis√© sa premi√®re liseuse couleur : la Libra Colour. De quoi appr√©cier pleinement les bandes dessin√©es, les pages couleur des mangas, les romans graphiques ou m√™me les livres de cuisine. Test√©e et approuv√©e par nos soins, elle se r√©v√®le √™tre une bonne alternative aux Kindle d’Amazon.

Les points forts de la Kobo Libra Colour

La première liseuse couleur de Kobo

Ergonome et avec des performances fluides

Les autres fonctionnalit√©s : livre audio, prise de notes…

Au lieu de 229,99 euros, la Kobo Libra Colour est aujourd’hui disponible en promotion √† 209,99 euros sur la Fnac.

Amazon Kindle (2024)

Sur le march√© des liseuses num√©riques, la Kindle d’Amazon est une r√©f√©rence incontournable. Petite, fine, l√©g√®re, c’est le mod√®le id√©al √† emporter avec soi en voyage au lieu de trimballer la moiti√© de sa biblioth√®que dans sa valise. Pendant cette Black Friday Week, c’est la derni√®re g√©n√©ration qui est en promotion et avec 16 Go de stockage, y a de quoi stocker des milliers de d’e-books.

Les points forts de l’Amazon Kindle (2024)

Six semaines d’autonomie en une seule charge

Un espace de 16 Go de stockage (pour des e-books, c’est √©norme !)

Un écran anti-reflets de 6 pouces avec éclairage réglable

Au lieu de 109,99 euros, l’Amazon Kindle (2024) avec publicit√©s est aujourd’hui disponible en promotion √† 94,99 euros sur Amazon. La version sans publicit√©s est aussi en promotion, √† 104,99 euros au lieu de 119,99 euros.

Envie d’un √©cran plus grand ? D’un processeur plus rapide ? D’une autonomie deux fois plus √©lev√©e ? L’Amazon Kindle Paperwhite est elle aussi en promotion. Au lieu de 169,99 euros, la version 16 Go avec pubs de cette liseuse est disponible en promotion √† 144,99 euros chez Amazon. Sachez √©galement que les autres configurations, sans pubs ou avec 32 Go de stockage, sont aussi en promotion.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commenc√© d√©but novembre pour la majorit√© des e-commer√ßants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui pr√©c√®de le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’ann√©e √† prix r√©duits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

T√©l√©charger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la cat√©gorie ¬ę Bons Plans ¬Ľ et ainsi recevoir en temps r√©el les nouveaux articles li√©s au Black Friday

S‚Äôabonner √† notre newsletter pour √™tre s√Ľr de recevoir les offres en avant-premi√®re (pas plus d‚Äôun mail par jour, d√©sinscription en 1 clic, aucune diffusion √† des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistr√© ! Surveillez votre bo√ģte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les donn√©es transmises par le biais de ce formulaire sont destin√©es √† Humanoid, soci√©t√© √©ditrice du site Frandroid en sa qualit√© de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas c√©d√©es √† des tiers. Ces donn√©es sont trait√©es sous r√©serve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualit√©s et informations relatives aux contenus √©ditoriaux publi√©s sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer √† tout moment √† ces e-mails en cliquant sur les liens de d√©sinscriptions pr√©sents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’int√©gralit√© de notre politique de traitement de vos donn√©es personnelles. Vous disposez d’un droit d’acc√®s, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilit√© et d’opposition pour motif l√©gitime aux donn√©es personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits d√©di√©.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.