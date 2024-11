La Google Pixel Watch 3 XL a attendu le Black Friday pour baisser son prix

Mettre une « petite » montre connectée sous le sapin de Noël ne serait-il pas une bonne idée ? Si cette perspective vous parait séduisante, sachez que le modèle XL de la Pixel Watch 3 de Google est en promotion chez Boulanger à l’occasion du Black Friday : au lieu de 449 euros, elle est affichée 379 euros.

Avec son cadran rond presque bombé, devenu aujourd’hui emblématique de la marque, la Pixel Watch 3 XL se démarque du leader du marché, l’Apple Watch et de son format carré. Destinée aux propriétaires de smartphone Android, elle offre de nombreuses fonctionnalités avancées, notamment en matière de suivi de santé et d’activité sportive. Bien que très récente, son prix est en baisse chez Boulanger, à l’occasion du Black Friday avec une réduction de 70 euros.

Les trois points forts de la Pixel Watch 3 XL

Un écran AMOLED très lumineux, pratique en extérieur

Les fonctions de sport très poussées

L’autonomie de près de deux jours

Au lieu de 449 euros, la Google Pixel Watch 3 XLest aujourd’hui disponible en promotion à 379 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant la Google Pixel Watch 3 XL. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une montre connectée élégante et performante

Avec son boîtier en acier inoxydable recyclé et son écran AMOLED très lumineux et presque bord à bord, la Google Pixel Watch 3 XL allie élégance et modernité. Résistante grâce à son verre Corning Gorilla Glass et certifiée étanche (5 ATM), elle s’adapte à tous les environnements, qu’il s’agisse d’une séance de sport (même sous l’eau) ou d’un rendez-vous formel grâce à son design épuré tout en rondeur. On notera tout de même que cette nouvelle déclinaison de la Pixel Watch de Google (45 mm) s’adresse plutôt aux poignets larges pour des raisons évidentes.

Sous le capot, la Pixel Watch 3 XL embarque un processeur plus rapide et économe en énergie que sur le modèle précédent. De sorte que son utilisation se veut d’une fluidité et d’une réactivité à toute épreuve. Avec Wear OS 4, la montre bénéficie d’une interface intuitive et d’un large éventail d’applications dédiées à la productivité, à la santé et au divertissement. Seul bémol, l’impossibilité de l’utiliser avec un iPhone. Vous êtes prévenus.

Santé, sport et autonomie XL

Côté suivi de santé et sportif, la Pixel Watch 3 XL s’impose comme un véritable coach au quotidien, grâce à des capteurs avancés et des fonctionnalités intégrées. Elle offre des suivis précis dans la plupart des cas, surtout en matière de sport, dont la course à pied, et fournit même des recommandations personnalisées pour améliorer votre bien-être. La nouveauté majeure réside dans son capteur de température corporelle et ses outils dédiés au suivi du stress, qui permettent une analyse encore plus complète de votre état de santé.

Mais le vrai plus de cette version XL se situe au niveau de son autonomie, car qui dit plus grand format dit bien souvent une plus grande batterie. Et c’est le cas ici, avec la Pixel Watch 3 XL. Cette dernière peut durer jusqu’à deux jours sans sourciller, comme nous avons pu le constater durant notre test. Certes, d’autres modèles assurent plus longtemps, mais c’est déjà une très bonne évolution de la part de Google.

Si vous désirez en apprendre plus sur la Google Pixel Watch 3, un test complet vous attend sur Frandroid pour détailler toutes ses fonctions et ses possibilités.

Pour ne rien rater des offres du Black Friday

Eh oui, le Black November a commencé début novembre pour la majorité des e-commerçants. C’est maintenant le moment de la Black Week, cette semaine de promotion qui précède le vendredi noir. Encore une belle occasion pour celles et ceux qui ne veulent pas attendre le dernier moment pour faire leurs emplettes de fin d’année à prix réduits.

Afin de ne pas louper les différentes offres Tech que nous recommandons chaudement lors de cette période, voici quelques sélections de produits :

Par marchands :

Par catégories :

Par marques :

Voici aussi quelques autres conseils très utiles :

Nous suivre sur notre compte X (anciennement Twitter) @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoindre notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Télécharger notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés au Black Friday

S’abonner à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Frandroid Bons plans C’est enregistré ! Surveillez votre boîte aux lettres, vous allez entendre parler de nous ! Ne manquez aucun bon plan avec notre newsletter Bons plans Twitter Bons plans Facebook Les données transmises par le biais de ce formulaire sont destinées à Humanoid, société éditrice du site Frandroid en sa qualité de responsable de traitement. Elles ne seront en aucun cas cédées à des tiers. Ces données sont traitées sous réserve d’obtention de votre consentement pour vous envoyer par e-mail des actualités et informations relatives aux contenus éditoriaux publiés sur Frandroid. Vous pouvez vous opposer à tout moment à ces e-mails en cliquant sur les liens de désinscriptions présents dans chacun d’eux. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter l’intégralité de notre politique de traitement de vos données personnelles. Vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement, de limitation, de portabilité et d’opposition pour motif légitime aux données personnelles vous concernant. Pour exercer l’un de ces droits, merci d’effectuer votre demande via notre formulaire de demandes d’exercices de droits dédié.

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.