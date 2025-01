Ce MacBook Pro 14 M3 Max avec 96 Go de RAM (oui) a lui aussi droit à une belle promotion pendant les soldes

Le MacBook Pro 14 doté d’une puce M3 Max et de 96 Go de RAM est tout simplement un monstre de puissance que les professionnels très exigeants devraient apprécier. En ce moment, on le trouve à 3 443,30 euros au lieu de 4 139 euros à la Fnac.

Dévoilé en 2023, le MacBook Pro 14 dopé à la puce M3 Max présenté ici est un laptop surpuissant qui s’adresse à une catégorie de personnes bien précise. Car avec ses 96 Go de RAM (non, vous ne rêvez pas), cette machine est avant tout taillée pour les professionnels recherchant un outil capable d’exécuter des tâches ultra-gourmandes en ressources. Elle a aussi été pensée pour celles et ceux qui ont vraiment les moyens ; d’ailleurs, grâce aux soldes d’hiver, le prix de ce MacBook Pro baisse heureusement un peu et passe sous la barre des 3 500 euros.

Les points essentiels du MacBook Pro 14 M3 Max

Une dalle Liquid Retina XDR de 14 pouces

La puce M3 Max épaulée par 96 Go de RAM

Une excellente autonomie

Auparavant proposé à 4 139 euros, le MacBook Pro 14 M3 Max est aujourd’hui disponible en promotion à 3 443,30 euros à la Fnac.

Un laptop toujours aussi soigné et compact

Les MacBook Pro d’Apple ont toujours présenté des finitions très soignées et un châssis sobre très élégant ; le modèle Pro 14 M3 Max ne fait pas exception à la règle. En plus, avec son poids de seulement 1,62 kg, il est très facile à transporter. Oui, c’est plus lourd qu’un MacBook Air, forcément, mais retenez que les modèles Pro intègrent un système de refroidissement performant, une meilleure connectique et une grosse batterie.

Sur ce châssis, on trouve par ailleurs une connectique plutôt fournie avec trois ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI (compatible 4K@240Hz), une prise jack, un lecteur de carte SD et un port MagSafe pour la recharge. Côté écran, Apple nous régale encore avec une sublime dalle Liquid XDR Retina de 14 pouces, affichant une définition 3K (3 024 x 1 964 pixels) et embarquant la technologie ProMotion, soit un taux de rafraîchissement adaptatif (24-120 Hz), qui apporte une fluidité remarquable, tout en préservant l’autonomie.

Une configuration de pointe

Passons désormais aux choses sérieuses : ce MacBook Pro 14 renferme tout d’abord une puce M3 Max très puissante avec son CPU 14 cœurs et son GPU 30 cœurs. Autant dire que les professionnels en quête de performances et de rapidité seront servis. Mais ce n’est pas tout : cette puce est épaulée par 96 Go de RAM, une quantité que l’on trouve rarement sur le marché, et qui, évidemment, ne vous sera d’aucune utilité si votre utilisation quotidienne se résume à des tâches de bureautique.

En revanche, si vous faites partie de ceux qui enchaînent l’ouverture d’applications très gourmandes, qui font du montage vidéo en 4K voire en 8K, qui manipulent de gros volumes de données dans un cadre professionnel, qui exécutent de la modélisation 3D, qui usent et abusent du multitâche, qui lancent des jeux très gourmands en ressources ou encore qui chargent des gros modèles d’IA comme Llama 3.1, alors ce MacBook sera parfait pour vous. Pour finir, ce laptop est également équipé d’un SSD de 1 To et offre une autonomie pouvant atteindre les 22 heures. Une machine de compétition, on a dit.

À lire aussi :

MacBook Air, MacBook Pro, iMac… quel MacBook ou PC Mac choisir ?

Soldes d’hiver 2025 : ne ratez aucun bon plan avec Frandroid

Les soldes d’hiver 2025 se déroulent du mercredi 8 janvier à 8h jusqu’au mardi 4 février prochain inclus. Pendant ces 4 semaines de promotions, il y aura plusieurs démarques qui interviendront chaque semaine pour rajouter de nouvelles offres, ou même pour davantage baisser les prix des produits encore en stock.

Afin de ne louper aucun bon plan que nous partageons, voici quelques tips et liens utiles :

Suivez notre compte X @FrandroidPromos uniquement dédié aux bons plans (pensez à activer la cloche pour recevoir les notifications en temps réel)

Rejoignez notre canal WhatsApp pour recevoir une fois par jour un condensé des meilleures offres

Téléchargez notre application Frandroid (disponible sur iOS et Android) pour activer les notifications de la catégorie « Bons Plans » et ainsi recevoir en temps réel les nouveaux articles liés aux soldes d’hiver

Abonnez-vous à notre newsletter pour être sûr de recevoir les offres en avant-première (pas plus d’un mail par jour, désinscription en 1 clic, aucune diffusion à des tiers) :

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.