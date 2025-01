Amazon solde à un très bon prix ce grand TV 65″ de LG (4K@120Hz) doté d’un sublime écran QNED

Les téléviseurs ne résistent pas aux soldes et sont à prix cassés, même ceux avec une grande surface. C’est le cas par exemple du LG 65QNED85T qui avec son grand écran QNED se négocie aujourd’hui à 749 euros au lieu de 899 euros.Â

Il n’y a pas que les téléviseurs Oled chez LG. La firme sud-coréenne présente aussi d’autres gammes qui valent le détour, comme celles équipées de la technologie Qned. Elle permet de reproduire un meilleur taux de contraste et des noirs parfaits comme l’Oled, mais avec plus de luminosité. Pas mal non ? Si vous êtes intéressés, sachez que durant les soldes, le modèle 65QNED85T bénéficie de 150 euros de réduction.

Les atouts du LG 65QNED85T

Un grand écran QNED de 65 pouces

Compatible 4K, HDR, HDR10 et HLG

L’interface webOS 24 et des ports HDMI 2.1 pour la 4K@120fps

Le LG 65QNED85T est affiché à 899 euros sur le site officiel, mais sur Amazon, il est possible de l’obtenir à 749 euros sur Amazon.

Qled + NanoCell : la bonne recette

Esthétiquement, le LG 65QNED85T possède un cadre fin qui mesure à peine 3 cm d’épaisseur avec un système de pieds double pour y mettre une barre de son devant, sans gêner l’image. C’est surtout sa grande dalle de 65 pouces qui nous intéresse.  Elle offre des images lumineuses, des contrastes profonds et des couleurs vraiment plus éclatantes grâce à sa technologie Qned. Une bonne manière de profiter de films et de séries dans les meilleures conditions.

La dalle profite d’une définition 4K afin d’obtenir une image détaillée, et prend en charge les contenus HDR10, HDR et HLG, mais pas de Dolby Vision au menu malheureusement… Il est animé par le processeur Alpha 8 AI 4K, capable de gérer des images Ultra HD jusqu’à 120 Hz et de s’occuper efficacement de la mise à l’échelle des contenus. Pour le son, on peut compter sur la fonction AI Sound Pro délivrant une puissance de 40 watts depuis 9.1.2 canaux compatible WOW Synergy.Â

Une bonne smartTV douée pour le gaming

Parfait pour regarder vos films et séries préférées, il est aussi idéal pour jouer aux jeux vidéo. Avec ses ports HDMI 2.1, le TV LG est en mesure de retransmettre de manière authentique les performances des consoles Xbox Series X et PlayStation 5 et vous faire profiter de la 4K à 120 IPS. Il prend en charge le VRR qui vient contrer les déchirures d’écran et maximiser la fluidité, l’ALLM qui se charge de réduire la latence ou encore le QMS (pour Quick Media Switching), qui empêche les écrans noirs qui se produisent lors du basculement entre deux contenus vidéos qui n’ont pas la même fréquence de rafraîchissement.

WebOS est bien évidemment de la partie, avec ici la version 2024. L’interface présente plusieurs vignettes pour accéder rapidement à des fonctions de divertissement, comme Netflix, Disney+, Prime Video etc, mais aussi pour contrôler les objets connectés du domicile. Ajoutons à cela la compatibilité Google Assistant et Amazon Alexa, pour que vous puissiez profiter du contrôle vocal. Il est également possible de diffuser du contenu depuis votre smartphone, en passant par Chromecast ou AirPlay 2.

Afin de comparer le LG 65QNED85T avec d’autres références de la marque, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide sur les meilleurs TV LG du moment.

