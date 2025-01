On peut dire que ce sont vraiment les soldes avec -600 € sur le MacBook Pro 14″ M3 Pro (12 Go RAM + 512 Go)

Avis à celles et ceux en quête d’un portable alliant performance et finesse. Le MacBook Pro 14 d’Apple doté d’une puce M3 Pro est actuellement en promotion chez Boulanger et chez Rakuten, à l’occasion des soldes d’hiver. Au lieu de 2 099 €, le MacBook Pro 14 (M3 Pro, 18 Go de RAM et 512 Go de stockage) est affiché 1 499 €.

Dévoilé en 2023, le MacBook Pro 14 doté d’une puce M3 Pro offre un parfait équilibre entre puissance et finesse. Avec ses 18 Go de RAM et ses 512 Go d’espace de stockage dans cette configuration, le tout dans des dimensions étonnamment compactes au vu de sa puissance, Apple signe là un sacré tour de force. Un joli bébé qui n’était pas forcément accessible à toutes les bourses à la sortie. Mais fort heureusement, à l’occasion des soldes d’hiver, le MacBook Pro 14 M3 Pro voit son prix fondre comme neige au soleil chez Boulanger et Rakuten en passant sous la barre des 1 500 euros.

Les points essentiels du MacBook Pro 14 M3 Pro

Un écran Liquid Retina XDR de 14″ en 3 024 x 1964 pixels

Une autonomie qui peut aller jusqu’à 18 h

18 Go de RAM, 512 Go de stockage et des dimensions compactes

Au lieu de 2 099 euros, le MacBook Pro 14 M3 Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 1 499 euros chez Boulanger. On le trouve au même prix chez Rakuten.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant le MacBook Pro 14 M3 Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une connectique XL dans un cadre ultra-soigné

Sorti en 2023, le MacBook Pro 14 M3 Pro fait honneur à la gamme, avec ses finitions ultra-soignées et un châssis d’une sobriété qui lui confère cette élégance si caractéristique. Au-delà d’être un bel objet, l’appareil se veut facile transportable, même s’il est plus lourd que certains autres modèles de la marque. Il n’empêche que le MacBook Pro 14 M3 Pro présente un joli équilibre performances/poids, et ce, malgré un système de refroidissement très bien pensé, une connectique appréciable et une batterie XL.

Ce modèle corrige en effet l’une des grandes critiques faites aux portables d’Apple en termes de connectivité puisqu’il présente trois ports USB-C Thunderbolt 4, un port HDMI (compatible 4K@240Hz), une prise jack, un lecteur de carte SD et un port MagSafe pour la recharge. On note également qu’il peut atteindre les 22 heures d’autonomie.

Une puissance au service des professionnels

Mais c’est dans les entrailles de l’appareil que celui-ci marque véritablement des points. Équipé d’une puce maison M3 Pro très puissante avec son CPU 11 cœurs et son GPU 14 cœurs, couplé à ses 18 Go de RAM, le MacBook 14 Pro M3 assure en toutes circonstances. Les professionnels en quête de performances et de rapidités seront forcément satisfaits que ça soit pour du montage vidéo en 4K voire en 8K ou pour jongler entre plusieurs programmes gourmands.

Et pour sublimer le tout, l’appareil embarque un écran Liquid XDR Retina de 14 pouces, affichant une définition 3K (3 024 x 1 964 pixels). Le MacBook Pro 14 M3 Pro profite également de la technologie ProMotion, qui lui permet de profiter d’un taux de rafraîchissement adaptatif (24-120 Hz). De quoi assurer une fluidité d’affichage remarquable, tout en préservant l’autonomie.

