Les Soldes sont aussi chez HP avec 300 € de remise sur ce PC portable doté d’écran OLED 120 Hz 2K de 16″

L’offre est à retrouver directement sur le site de HP avec un PC portable qui va séduire les graphistes et autres professionnels de l’image, le HP Pavilion 16-af0019nf, affiché à 799 euros.

Le HP Pavilion 16-af0019nf est un outil de travail précieux, qui va vous accompagner tous les jours pour vous permettre d’accomplir toute sorte de tâches. Son atout principal est bien sûr la qualité de son écran de 16 pouces, qui est une dalle OLED avec un taux de rafraîchissement de 120 images/seconde. Un ordinateur particulièrement adapté aux créatifs, qui ont besoin d’avoir un bel affichage pour donner vie à leurs idées. Une machine qui baisse de prix pendant les Soldes sur le site de HP, puisque vous le retrouvez avec une remise de 27%.

Les points forts du HP Pavilion 16

Son écran qui affiche de la 2K à 120 Hz sur une dalle OLED

Un processeur Intel Core Ultra 5 125U boosté au max à 4,3 GHz

Il ne pèse que 1,77 kg en tout et pour tout, un régal à transporter

Ce qu’il y a de bien avec les Soldes, c’est qu’on retrouve un produit comme le HP Pavilion 16 en promo à 799 euros alors qu’il coûte normalement 1099 euros.

Une autonomie qui tutoie les sommets

Ce HP Pavilion 16 est clairement le PC portable qui va vous accompagner partout. Que vous soyez en télétravail où que vous ayez besoin de beaucoup bouger, pour passer d’un bureau à un autre ou aller en salle de réunion, il est très pratique. D’une part parce qu’il est compact et léger : il mesure 35,77 x 25,48 x 1,79 cm à l’avant pour 1,86 cm à l’arrière (les charnières font qu’il est un peu plus épais) pour 1,77 kg. Donc, vous le glissez sous le bras sans problème.

Pas besoin d’emmener le chargeur, HP annonce une autonomie de 11h. Alors ce chiffre est à prendre avec des pincettes, car tout dépend de l’utilisation que vous en faites, du niveau de luminosité et des logiciels utilisés. Mais même en le sollicitant chaudement, vous avez de quoi voir venir. D’autant que la charge rapide permet de retrouver environ 50% de son autonomie en seulement 30 minutes.

L’écran est sûrement son plus gros point fort

Vous l’avez déjà lu plusieurs fois avant d’arriver jusqu’ici, mais son écran est un atout de taille. Une dalle OLED qui affiche de la 2K (2048 x 1280 pixels) avec une fréquence de rafraîchissement qui monte jusqu’à 120 images par seconde avec un temps de réponse d’une milliseconde. Si vous travaillez sur de la vidéo, du montage, de la 3D, ça a un réel intérêt professionnel. Sinon, vous profitez quand même d’une très belle fluidité d’image.

Pour assurer le cachou, il fonctionne avec un processeur Intel Core Ultra 5 125U, 16 Go de RAM LPDDR5x et un SSD de 512 Go avec Windows 11 Famille. Même l’audio est soigné, avec une prise en charge du DTS:X Ultra. Enfin, que serait un bon outil de travail sans sa connectique ? Le HP Pavilion 16 propose deux ports USB-C, deux ports USB-A, une sortie HDMi 2.1 et une prise casque, avec du Wi-Fi 6 et du Bluetooth 5.3. Une panoplie complète et séduisante qui donne envie de se le mettre dans la poche (mais il faut de grandes poches).

Si jamais ce HP Pavilion 16 est too much ou pas assez, vous pouvez trouver chaussure à votre pied dans notre guide d’achat sur les meilleurs PC portables du moment.

