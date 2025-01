Sony XR-65A95L : le meilleur TV OLED de 2023 (selon nous) n’échappe pas aux réductions des soldes

Dalle QD-OLED lumineuse, rendu « Cinéma », ports HDMI 2.1… Le TV Sony XR-65A95L cumule les atouts, à tel point que nous l’avons élu meilleur téléviseur en 2023. Autre point fort : son prix, qui passe de 2 990 euros à 2 549 euros chez Boulanger.

Testé et amplement validé par nos soins, le TV Sony XR-65A95L est un excellent modèle capable d’offrir un rendu « Cinéma » et de bonnes performances en gaming. On l’a d’ailleurs tellement apprécié que nous l’avons non seulement noté 9/10, mais également honoré du titre de meilleur téléviseur en 2023. Si tout cela ne vous convainc pas encore, peut-être que son prix le fera : pendant les soldes d’hiver, il bénéficie en effet d’une réduction de 441 euros.

Les points forts du TV Sony XR-65A95L

Une dalle QD-OLED très lumineuse

Compatible Dolby Vision et HDR10

Deux ports HDMI 2.1 + Dolby Vision Gaming à 120 Hz

Lancé à 2 990 euros, le TV Sony XR-65A95L est aujourd’hui disponible en promotion à 2 549 euros chez Boulanger.

Une qualité digne d’un écran de cinéma

Le TV Sony XR-65A95L est un téléviseur qui dispose tout d’abord d’un design assez sobre, avec son cadre noir de seulement 6 mm, qui fait donc une belle place à l’image. Notons aussi la présence de pieds ajustables en hauteur et en largeur, ce qui est tout de même bien plus pratique. Mais ce que l’on va encore plus remarquer, c’est évidemment la qualité de cette dalle 4K QD-OLED de 65 pouces, qui offre non seulement des couleurs vives et réalistes, mais aussi des noirs abyssaux, des contrastes élevés, les angles de vision les plus larges de l’industrie et des reflets très limités. Mention spéciale aussi pour sa luminosité record pour de l’OLED. L’écran est par ailleurs compatible avec les normes Dolby Vision, HLG HDR10, mais le HDR10+ est malheureusement absent ici.

La mise à l’échelle des contenus est de son côté très précise, notamment grâce à l’action des technologies Sony XP Upscaling et XR OLED Motion. Le mode IMAX Enhanced est même de la partie, de même qu’un mode « Professionnel », qui permet d’obtenir les meilleurs résultats pour une image « Cinéma ». Oui, le Sony XR-65A95L nous donnerait presque l’impression d’être dans une salle obscure, tant la qualité de ses images est admirable. Côté audio, on a droit à la technologie Acoustic Surface Audio+, qui permet de profiter d’un son bien localisé en fonction du lieu de l’action dans l’image, mais aussi au Dolby Atmos, pour un son bien immersif.

Très adapté pour le gaming aussi

Aujourd’hui, un bon téléviseur se doit de proposer des performances gaming suffisamment poussées. Le Sony XR-65A95L coche évidemment cette case avec ses deux ports HDMI 2.1, qui autorisent la 4K@120Hz ; on aurait toutefois aimé qu’ils soient plus nombreux. Le TV supporte heureusement la technologie VRR (Variable Refresh Rate), qui se charge de limiter les déchirements d’image, mais aussi l’ALLM (Auto Low Latency Mode), qui permet de réduire la latence et autorise donc un affichage plus rapide. Les technologies AMD FreeSync Premium d’AMD et Nvidia G-Sync sont également compatibles. Et pour couronner le tout, le Sony XR-65A95L prend en charge le Dolby Vision Gaming 120 Hz. Bref, tout est réuni pour jouer avec une excellente fluidité et une qualité d’image toujours aussi bonne.

Enfin, le TV est animé par Google TV, ce qui nous permet d’avoir accès à de très nombreuses applications sur le Play Store. L’interface est toujours aussi fluide et met bien avant les services les plus populaires, de même que des recommandations personnalisées selon les contenus visionnés. Les assistants vocaux n’ont pas non plus été oubliés et le TV peut être contrôlé à la voix grâce à Google Assistant et Alexa.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du TV Sony XR-77A95L, également valable pour la diagonale de 65 pouces.

