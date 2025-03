Voici les 13 produits Amazon (Fire TV, Kindle, Echo) qui valent le coup aux ventes flash 

Jusqu’au 31 mars se tiennent les ventes flash de printemps d’Amazon. Pour l’occasion, tous les produits phares du géant américain sont en promotions. Retrouvez ici uniquement les offres qui valent le coup !

À côté de son Prime Day, Amazon organise un autre évènement dans l’année qui n’est autre que les ventes flash de printemps. Pas besoin d’être membres Prime pour profiter des nombreuses offres sur le site du géant américain. On y trouve un tas de produits Tech en promotions, dont les produits phares d’Amazon.

Les offres Amazon pendant les ventes flash de printemps

Ring Video Doorbell

Plus qu’une sonnette connectée, la Ring Video Doorbell est aussi une mini-caméra de surveillance permettant de garder un œil sur le pas de sa porte et de communiquer avec ses visiteurs avec son micro intégré. Simple à installer, pratique, robuste et surtout pas cher grâce à cette réduction de 50 %.

La Ring Video Doorbell, c’est quoi ?

Une sonnette qui s’installe facilement, prêt à l’emploi en 5 minutes

Vous recevez une notification dès qu’un mouvement est détecté

L’application Ring permet de centraliser l’appareil et tous ceux de la même marque

Au lieu de 135,98 euros habituellement, la Ring Video Doorbell est maintenant disponible en promotion à 69,99 euros chez Amazon.

Amazon Fire TV Cube (2022)

Le Fire TV Cube d’Amazon de 2022 est la troisième génération de la marque. Cet objet a la particularité de servir de boîtier multimédia à brancher à votre TV, mais fait aussi office d’enceinte connectée avec Alexa.

Que fait l’Amazon Fire TV Cube (2022) ?

Petit format, compatible 4K et Dolby Vision

Télécommande avec l’assistant virtuel Alexa intégré

Le Wi-Fi 6E embarqué

Au lieu de 159,99 euros, le Fire TV Cube (2022) est aujourd’hui disponible à 129,99 euros sur Amazon.

Blink Mini 2

Contrairement à sa prédécesseure, la Blink Mini 2 est capable de s’installer en extérieur, même si elle a toujours autant sa place en intérieur également. Ce modèle discret a atteint son prix le plus bas sur Amazon et se vend à moins de 40 euros dans un pack.

Les points essentiels de la Blink Mini 2

Une caméra d’extérieur et d’intérieur

Un champ de vision élargi (143°)

Un projecteur intégré

La détection de mouvements disponible

Avec un prix barré à 59,99 euros, le kit de 2 caméras Blink Mini 2 est proposé en promotion à 35,99 euros sur Amazon.

Fire TV Stick 4K Max

Avec le Fire TV Stick 4K Max, vous pouvez transformer n’importe quel écran ou vidéoprojecteur en TV connecté. Ce modèle est le plus puissant au format clé HDMI d’Amazon. La qualité d’image en 4K, le son Dolby Atmos, le stockage de 16 Go, les traitements HDR et la compatibilité Alexa répondent toujours présents. Il prend en charge le Wi-Fi 6E, et embarque une nouveauté baptisée Écran Dynamique, qui transforme votre écran en toile de maître lorsqu’il se met en veille, soit le même principe que les TV Samsung The Frame.

Ce qu’il faut retenir du Fire TV Stick 4K Max

Il est compatible 4K, Dolby Vision, HDR, HDR10+ et Dolby Atmos

Il prend en charge le Wi-Fi 6E

La nouvelle fonctionnalité Écran Dynamique

Au départ à 79,99 euros, la clé HDMI Fire TV Stick 4K Max est aujourd’hui remisée à 47,99 euros sur Amazon.

Les autres dongle HDMI sont également en promotions : le Fire TV Stick 4K passe de 69,99 euros à 37,99 euros, et le Fire TV Stick HD, la solution la plus abordable, revient à 27,99 euros au lieu de 44,99 euros.

Manette Luna

Si vous souhaitez jouer sur le service de cloud gaming d’Amazon, Luna, la manette qui porte le même nom est la meilleure solution pour jouer dans de bonnes conditions. C’est un mélange entre celle de la Xbox Series et de la Nintendo Switch. Confortable, elle se connecte directement en Wi-Fi et offre une faible latence. Elle est également utilisable en Bluetooth et qu’elle peut aussi se connecte directement à un appareil Windows, Mac ou Android via un câble USB.

Les points forts de la manette Luna

Une manette directement connectée au cloud

Une transition fluide entre les écrans

Fonctionne sur de nombreux appareils

Initialement à 69,99 euros, la manette Luna est désormais vendu en promotion à 44,99 euros sur le site d’Amazon.

Kindle Colorsoft Signature Edition

Déjà présent chez quelques concurrents, comme Kobo et sa Libra Colour, Amazon se lance enfin sur la conception d’une liseuse en couleurs avec sa Kindle Colorsoft Signature Edition. Elle propose un écran couleur de 7 pouces, muni d’une fonction antireflet et de réglage automatique de l’éclairage pour limiter la fatigue oculaire, ainsi que d’un stockage de 32 Go pour contenir des milliers d’ouvrages. Un bon compagnon pour vos prochaines lectures.

Les avantages de la Kindle Colorsoft Signature Edition

Un écran de 7 pouces en couleurs

Une résistance à l’eau IPX8

Jusqu’à 8 semaines d’autonomie

Lancée à 299,99 euros, la Kindle Colorsoft Signature Edition subit une première baisse de prix à l’occasion des ventes flash de printemps d’Amazon et s’affiche désormais à 244,99 euros.

Si votre budget est plus restreint, la liseuse entrée de gamme d’Amazon, voit son prix passer de 109,99 euros à 89,99 euros.

Amazon Echo Spot

Après une première version en 2018, le géant américain renouvelle son réveil connecté en 2024, l’Echo Spot. Ce petit appareil tout rond a toute sa place sur une table de chevet et dispose d’un écran personnalisable affichant l’heure, évidemment, mais aussi la météo du jour, des alarmes ou encore des titres de chansons. Il propose des animations visuelles et des réponses instantanées aux demandes classiques via Alexa.

Les forces de l’Amazon Echo Spot

Un écran tactile et personnalisable de 2,83 pouces

Un réveil connecté avec Alexa

Des routines à configurer facilement

Proposée au départ à 94,99 euros, le réveil connecté Echo Spot (2024) est en ce moment remisée à 64,99 euros chez Amazon.

Amazon Echo Dot (5e gen)

L’Echo Dot 5e Gen arbore une apparence similaire à ses prédécesseurs, mais apporte des modifications internes avec de nouveaux haut-parleurs pour une expérience sonore améliorée, l’ajout d’un capteur de température et d’un accéléromètre. C’est l’enceinte connectée la plus aboutie du géant américain, et elle est aujourd’hui plus intéressante avec près de 40 % de remise.

Pourquoi choisir l’Amazon Echo Dot (5e gen)

Des performances sonores revues à la hausse

Une enceinte qui fait aussi répéteur Wi-Fi

Un design toujours raffiné

Au lieu de 64,99 euros habituellement, l’Amazon Echo Dot (5e gen) est maintenant disponible en promotion à 39,99 euros chez Amazon.

Ring Stick Up Cam Pro

La caméra Ring Stick Up Cam Pro d’Amazon peut être installée à la fois à l’extérieur comme à l’intérieur. Elle se démarque surtout par la présence d’un radar, qui lui permet de suivre les mouvements de personnes très précisément dans l’espace, et même de les afficher sur une carte.

Ce que propose la Ring Stick Up Cam Pro

Une installation facile

Une détection de mouvements 3D avec radar

Un panneau solaire pour une surveillance en continu

Auparavant affichée à 239,98 euros, la Ring Stick Up Cam Pro (avec panneau solaire) est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

Kit Ring Alarm + Ring Indoor 2e gen

Que vous viviez en maison ou en appartement, la sécurité de votre logement est primordiale. Pour protéger votre domicile, opter pour un système d’alarme est une bonne solution. Celui d’Amazon, la Ring Alarm est un système de sécurité fiable, facile d’utilisation et abordable. On le trouve en promotion pendant les ventes flash de printemps et avec une caméra de surveillance offerte.

Ce qu’on apprécie de ce kit Ring Alarm

Un kit de sécurité fiable

Simple à installer

L’écosystème Amazon et Alexa

Petit plus : un caméra intérieure offerte

Avec un prix barré à 309,98 euros, le kit Ring Alarm S (2ᵉ génération) avec caméra intérieure est désormais remisé à 179,99 euros sur Amazon.

Blink Video Doorbell

Si vous souhaitez pouvoir surveiller le pas de votre porte à tout moment, alors mieux vaut miser sur une sonnette connectée. L’une des références les plus efficaces et les plus abordables, la Blink Video Doorbell, devrait vous convenir et se trouve même à un prix plus attractif pendant les ventes flash de printemps d’Amazon.

Les points à retenir de la Blink Video Doorbell

Une sonnette discrète qui filme en Full HD

Pas d’abonnement requis

Une autonomie longue durée

Avec un prix conseillé à 64,99 euros, la sonnette connectée Blink Video Doorbell avec le Sync Module 2 est aujourd’hui remisée à 36,99 euros sur Amazon.

Kit Blink Outdoor

Conçue pour surveiller l’extérieur de votre domicile, la gamme Blink Outdoor s’avère efficace pour sécuriser votre domicile. Et sans pour autant investir une grande somme.

Quels sont les avantages de ce kit Amazon Blink ?

Deux caméras extérieures endurantes et robustes

Un rendu d’image en 1 080p

Une vision nocturne HD et détection des mouvements

Habituellement vendu à 179,99 euros, le kit de 2 caméras Blink Outdoor se vend en ce moment à seulement 53,99 euros sur Amazon.

Amazon Echo Show 8 (3e gen)

Les écrans connectés sont les points centraux des maisons connectées. Avec ses divers Echo Show, Amazon propose des solutions solides. Le Show 8 de 3e génération est plutôt réussi : meilleure qualité audio, hub maison connectée toujours aussi efficace, caméra à suivi automatique… Ses atouts sont nombreux, comme son prix, qui est en baisse.

Que propose l’Echo Show 8 (3e gen) ?

Un écran tactile de 8 pouces bien réactif

Deux excellents haut-parleurs

Un hub pour maison intelligente

Lancé à 169,99 euros, l’Echo Show 8 (3e gen) est aujourd’hui disponible en promotion à 109,99 euros sur Amazon.

