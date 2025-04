Ce forfait à moins de 5 € prouve qu’on peut très bien se passer de 5G

Syma Mobile propose une formule simple, mais efficace : 50 Go en 4G à moins de 5 euros par mois, et avec 13 Go depuis l’UE/DOM. Un rapport data-prix difficile à battre.

Alors que les offres mobiles misent de plus en plus sur des enveloppes 5G ou des services annexes, Syma adopte une stratégie inverse, notamment en recentrant son forfait à 4,99 euros par mois sur l’essentiel. Pas de fioritures, mais une base solide en 4G pour payer le moins possible par mois.

Le forfait Le Quatre de Syma, c’est quoi ?

50 Go d’internet mobile en France métropolitaine

13 Go utilisables depuis l’UE et les DOM

Appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l’UE/DOM

Réseau de SFR en 4G (option 5G à 3€/mois)

Actuellement proposé à 4,99 euros par mois, ce forfait Syma constitue l’un des meilleurs rapports data/prix du marché pour celles et ceux qui ne veulent pas d’un abonnement en 5G.

Les meilleurs forfaits mobile du moment chez Syma Mobile Syma Mobile

Le six

100 Go 6.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Neuf

200 Go 9.99€ /mois Découvrir Syma Mobile

Le Quatorze

350 Go 5G 14.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Que permet une enveloppe de 50 Go sans 5G ?

50 Go en 4G permettent d’assurer tous les usages standards d’un smartphone. Cela comprend la navigation web, la consultation de réseaux sociaux, les appels visio et le streaming vidéo en haute définition. Même en écartant la 5G, les débits offerts en 4G sur le réseau de SFR restent largement suffisants pour une majorité d’utilisateurs, à condition de ne pas multiplier les usages très gourmands en bande passante.

L’enveloppe de 13 Go depuis l’UE/DOM intégrée dans l’offre permet de conserver une connectivité confortable lors de séjours à l’étranger. Que ce soit pour utiliser Google Maps, échanger sur WhatsApp ou visionner de courtes vidéos, cette enveloppe est largement suffisante pour quelques jours ou semaines de déplacement hors métropole.

À qui s’adresse cette offre de Syma ?

Ce forfait est taillé pour celles et ceux qui n’ont pas besoin de la 5G au quotidien, mais souhaitent tout de même rester connectés en permanence. Il conviendra parfaitement aux utilisateurs modérés à réguliers, qui souhaitent accéder à l’essentiel des usages numériques à bas coût. Étudiants, jeunes actifs ou profils à la recherche d’une ligne secondaire y trouveront une formule économique et fiable.

Son tarif très bas en fait aussi une option pertinente pour les personnes plus âgées, peu friandes de streaming ou de jeux en ligne, mais désireuses de garder un accès fluide à Internet, aux messageries instantanées et aux appels. L’absence de 5G ne constitue ici en rien un frein pour la grande majorité des cas d’usage.

Réseau de SFR : quelle qualité pour ce forfait Syma ?

Syma s’appuie sur le réseau de SFR, qui se classe régulièrement parmi les trois premiers opérateurs français en termes de couverture et de débits, selon la carte interactive de l’Arcep. De plus, nPerf classe SFR numéro 1 sur la qualité de ses débits sur l’année 2024.

La 4G de SFR couvre plus de 99% de la population française, avec des débits largement suffisants pour un usage mobile confortable dans la plupart des régions.

L’option 5G est disponible en supplément pour 3 euros par mois, mais ce n’est pas l’atout principal de cette offre. Le forfait trouve tout son intérêt dans sa version de base, pensée pour les utilisateurs qui privilégient la simplicité d’usage à un tarif vraiment abordable.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre avis complet sur l’opérateur Syma mobile.

Et, pour conserver votre numéro de téléphone en changeant de forfait, vous pouvez appeler le 3179 gratuitement pour obtenir votre numéro RIO et le fournir lors de la commande du forfait. Le nouvel opérateur aura alors la charge de transférer votre numéro de téléphone mobile gratuitement sur la nouvelle ligne.

Les meilleurs forfaits sans engagement Forfait Mobile B&You

100 Go Appels illimités 100 Go en France 25 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Prixtel Forfait

Oxygène 130 à 170 Go Appels illimités 130 Go – 170 Go en France 15 Go en Europe À partir de 7.99€ /mois Découvrir RED Forfait 5G

200 Go Appels illimités 200 Go en France 38 Go en Europe 9.99€ /mois Découvrir Tous les forfaits mobile

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.