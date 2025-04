DJI Osmo Action 4 à moitié prix : une action cam bradée avec la sortie du nouveau modèle

La DJI Osmo Action 4 baisse régulièrement de prix, notamment depuis la sortie du modèle 5 Pro. Ici, vous la retrouvez en bundle Essentiel pour 219 euros sur Amazon. Seule, elle coutait 200 euros de plus à sa sortie.

Source : Maxime Grosjean pour Frandroid

La DJI Osmo Action 4 est une action cam qui se case entre le modèle 3 et le modèle 5 Pro disponible depuis peu. Sur ce modèle lancé depuis août 2023 et disponible sur Amazon dans un bundle Essentiel, vous avez plusieurs choses : il y a une batterie extrême, un cadre de protection horizontal/vertical, un support d’installation, un pare-soleil d’objectif et un patin antidérapant. Le tout avec 48 % de réduction sur le prix de base de cette action cam.

Les points forts de la DJI Osmo Action 4

Les deux écrans tactiles sont un vrai plus

Une autonomie de 80 minutes en filmant en 4K@60 fps

Son étanchéité jusqu’à 18 mètres pour plonger avec

Seule, la caméra DJI Osmo Action 4 coûtait 419 euros à son lancement. En ce moment sur Amazon, vous avez cette même caméra en bundle Essentiel pour 219 euros. Notez que ce pack est plus habituellement vendu à 319 euros de nos jours.

Une très bonne caméra d’action qui dépasse la GoPro Hero 11 Black

La DJI Osmo Action 4 est une action cam qui a su convaincre lors de son test. À tel point qu’elle a été placée au-dessus de la GoPro Hero 11 Black, qui était sa concurrente principale au moment de sa sortie. Elle ressemble à s’y méprendre à la DJI Osmo Action 3, même les dimensions sont identiques : 70,5 x 44,2 x 32,8 mm pour 145 g seulement. Autant dire que vous ne la sentirez pas si vous la fixez sur votre poitrine ou votre casque, idem si elle est fixée sur un support manuel.

Par contre, la vraie nouveauté par rapport au modèle précédent, c’est l’étanchéité. Sur le modèle Osmo Action 4, vous gagnez deux mètres et pouvez aller à 18 mètres de profondeur contre 16 mètres avant. C’est un point qui ne parlera pas à tout le monde, mais c’est impressionnant sur le papier et les plongeurs seront ravis, d’autant qu’elle peut fonctionner même par -20°.

Deux écrans tactiles et un capteur impressionnants

L’action cam DJI Osmo Action 4 est équipé de deux écrans : le premier, à l’avant, est un petit modèle couleur de 1,4 pouce, est tactile. Très pratique pour modifier les options de la cam sans avoir à passer par l’écran principal, à l’arrière. D’ailleurs, celui-ci est également tactile et fait 2,25 pouces, avec de très belles couleurs pour prévisualiser vos vidéos.

Le nerf de la guerre de cette action cam est son capteur, de type 1/1,3 pouce qui peut filmer en 4K à 120 images/seconde maximum. Sur ce point, DJI reste un peu derrière GoPro qui monte jusqu’à de la 5,3K à 60 fps max. Mais les images de la DJI, selon notre test, sont plus lumineuses et détaillées. Le tout avec une autonomie de 80 minutes en 4K, 124 minutes en 1080p@30 fps. L’action cam dispose en plus de nombreuses options d’édition et de création pour vos vidéos pour s’adapter à toutes vos activités physiques.

Notre test complet de la DJI Osmo Action 4 vous détaille toutes les fonctions et les aspects techniques de cette très bonne petite action cam.

Pour comparer la DJI Osmo Action 4 avec d’autres modèles d’action cam, notre guide d’achat est à votre entière disposition.

