RED by SFR : les offres Fibre/ADSL et forfait mobile 4G pour ce week-end

Ce week-end, nous vous proposons de faire un petit tour du côté des offres Fibre/ADSL et forfait 4G chez RED by SFR. Entre prix à vie et 1er mois offert, il y a de quoi faire des économies, que ce soit à court ou à long terme.

Après les soldes d’hiver 2020, RED by SFR continue de proposer des offres intéressantes pour ses abonnements Fibre/ADSL et ses forfaits mobile 4G. Voici les offres en un clin d’œil :

Retrouvez tous les détails ci-dessous pour en savoir plus 👇

La RED Box Fibre/ADSL

L’abonnement à la RED Box propose un accès illimité à Internet en Fibre THD (Très Haut Débit). Toutefois, les opérateurs promettent des débits théoriques différents, et n’hésitent d’ailleurs pas à rajouter des options payantes pour obtenir une meilleure vitesse de connexion. Chez RED, l’option « débit plus » normalement facturée 5 euros supplémentaires est aujourd’hui gratuite. Cette dernière permet notamment de plafonner à 1 Gb/s en téléchargement et 400 Mb/s en envoi, au lieu de 300 Mb/s pour les deux.

L’offre comprend évidemment une ligne fixe. Cela se traduit par les appels illimités vers les fixes en France et vers plus de 100 autres destinations. Ce n’est pas tout, les autres services, tels que la présentation du numéro, la messagerie vocale ou encore la messagerie via email, sont également de la partie, ainsi que l’option « appels illimités vers les mobiles », uniquement en France.

En revanche, notez que cette offre n’impose pas une option pour accéder aux chaînes de télévision. Si cela vous intéresse, il faut ajouter au minimum 2 euros en plus par mois pour obtenir le décodeur TV avec 35 chaînes, et 4 euros pour plus de 100 chaînes.

En bref

Un abonnement Internet Fibre/THD sans engagement

L’option « débit plus » jusqu’à 1 Gb/s

Un prix toujours à vie !

L’abonnement à la RED box Fibre est disponible à 23 euros par mois à vie, avec le premier mois offert jusqu’au 10 février 2020. Si vous n’êtes pas éligible à la Fibre, il est toujours possible de choisir l’offre ADSL qui est quant à elle proposée à 16 euros par mois.

Le forfait RED

Le forfait RED donne accès aux appels illimités vers les fixes et les mobiles (limités à 3h maximum par appel et à 200 destinataires par mois) ainsi que les SMS et MMS illimités en France Métropolitaine, également depuis l’Europe et les départements d’outre-mer vers la France. Vous bénéficiez par ailleurs d’une enveloppe 4G qui s’élève à 60 Go, avec une autre de 8 Go pour l’Europe et les DOM. Si la totalité des données est consommée en France, vous pourrez acheter des recharges de 1 Go à 2 euros l’unité, dans la limite de 4 recharges par mois. En Europe, vous serez facturé à raison de 0,0054 euro le Mo.

Il faut savoir enfin que le forfait RED est totalement modulable. Si, par exemple, vous avez besoin d’une quantité accrue de données 4G pour un voyage à l’étranger, il suffit d’opter pour l’option internationale qui permet de passer de 8 à 15 Go depuis l’UE, les DOM, la Suisse, Andorre, les USA et le Canada, pour 5 euros supplémentaires. D’autres options sont disponibles, comme les appels illimités vers les fixes et les mobiles en Amérique du Nord pour 1 euro de plus, le double appel pour 2 euros en plus ou encore l’option montre connectée pour 5 euros de plus.

En bref

Un forfait modulable selon les envies

Une offre sans engagement avec un prix à vie

Une enveloppe 4G de 60 Go en France et 8 Go en Europe/DOM

Jusqu’au 10 février prochain, le forfait RED est disponible à partir de 12 euros par mois. Et comme d’habitude, le prix est à vie !

Les smartphones en promotion

RED propose également des smartphones à prix réduit. Voici une petite sélection des meilleures références disponibles :