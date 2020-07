Préparez-vous pour la 5G avec le OnePlus 8 en promotion lors des soldes

Le OnePlus 8 est sorti il y a 3 mois mais son prix est déjà bradé ! On le recommande forcément en promotion, car cette version 5G du smartphone chinois passe sous les 511 euros sur Rakuten grâce à un code promo.

Le OnePlus 8 est le nouveau smartphone haut de gamme « classique » du constructeur chinois. Bien qu’il soit dépassé sur de nombreux points par sa déclinaison « Pro », il reste un excellent smartphone, d’autant plus avec une réduction de presque 200 euros sur son prix d’origine.

En bref

Le superbe écran 90 Hz

Snapdragon 865 + 8 Go de RAM

La compatibilité 5G en plus

Le OnePlus 8 5G est disponible à 511 euros sur Rakuten au lieu de 699 euros grâce au code promo RAKUTEN20.

Pour en savoir plus 👇

Le OnePlus 8 est l’un des meilleurs smartphones de ce début d’année. Son design réussi et son excellente qualité de fabrication lui donnent vraiment une sensation « luxueuse ».

La grande force du OnePlus 8 est son écran AMOLED. Il a beau n’être qu’en Full HD+, son taux de rafraîchissement de 90 Hz, sa luminosité irréprochable et son excellente gestion des couleurs en font l’un des meilleurs écrans du marché.

Côté performances, le smartphone excelle grâce au Snapdragon 865 et 8 Go de mémoire vive. N’importe quelle tâche sera réalisée sans aucun ralentissement, que ce soit la navigation sur les réseaux sociaux ou une partie sur un jeu ultra gourmand. La batterie de 4300 mAh permet de tenir plus d’une journée loin du chargeur. On peut néanmoins regretter l’absence de charge sans-fil, réservée uniquement au modèle « Pro »…

On profite aussi de l’excellente interface OxygenOS. Cela ressemble à Android Stock, mais OnePlus rajoute là où il faut quelques fonctionnalités et options bienvenues. On adore aussi le suivi de mises à jour régulier et la fluidité du système.

Là où OnePlus est en revanche à la traîne, c’est la photo. Ce OnePlus 8 réalise de bons clichés de manière générale, mais son triple capteur photo n’est toujours pas à la hauteur des Samsung Galaxy, iPhone, Google Pixel et consorts. Dommage.

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet du OnePlus 8.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d’autres offres concernant les OnePlus 8 5G.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

À partir du 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres du tech de l’événement.

Retrouvez notre sélection en direct pour ne rater aucune offre

Vous trouverez également des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.