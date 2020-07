Seulement 612 euros pour l’excellent iPhone XS sur Rakuten

L'iPhone XS est toujours un excellent smartphone. De plus, le fait qu'il soit sorti fin 2018 lui permet de voir son prix baisser. Pour les soldes d'été 2020, il est affiché au prix de 612 euros sur Rakuten au lieu de 1159 euros à son lancement.

Si vous cherchez un iPhone neuf, il faut souvent se préparer à dépenser plus de 700 euros (sauf si vous voulez l’iPhone SE 2). C’est là que les soldes entrent en jeu avec l’iPhone XS qui passe à 612 sur Rakuten au lieu d’un prix de lancement de 1159 euros, un rapport qualité-prix à ne pas rater pour un smartphone à la pomme.

L’iPhone XS en bref

Le magnifique écran

Le design luxueux

Une puissance à toute épreuve

L’iPhone XS d’Apple est disponible à 612 euros sur Rakuten au lieu de 1159 à son lancement. Le smartphone est un modèle importé compatible avec tous les opérateurs français.

Si vous souhaitez vous procurer une version française de l’iPhone et ne pas passer par un MarketPlace, l’iPhone XS est disponible à 699 euros chez Rue du Commerce.

Pour en savoir plus 👇

L’iPhone XS d’Apple est toujours un excellent, même plus d’un an et demi après sa sortie. Son design est encore un modèle de qualité de fabrication et d’a quel point un smartphone peut paraître « luxueux ». On retrouve la traditionnelle encoche pour accueillir différents capteurs, dont celui de FaceID, mais on s’y habitue très vite.

Le smartphone embarque le processeur Apple A12 Bionic qui promet des performances de haute volée qui mettent encore à l’amende beaucoup de smartphones Android du même prix. De plus avec l’optimisation au top d’iOS, vous ne devriez avoir aucun ralentissement même durant vos parties de jeux gourmands.

iOS est mis à jour régulièrement et ce smartphone devrait avoir encore pas mal d’années de support avant d’être abandonné par Apple. Pour vous donner un exemple, la dernière version, iOS 13, a été déployée sur la génération de l’iPhone 6s, sortie en 2015.

Côté autonomie, sa batterie de 2658 mAh est très endurante, vous pourrez passer plus d’une journée sans avoir à le recharger. Gros bémol : même s’il est compatible avec la charge rapide jusqu’à 18 W, le chargeur fourni ne monte qu’à 5W. Il faudra donc acheter un chargeur plus puissant pour charger votre smartphone plus rapidement. Cet iPhone XS est d’ailleurs compatible avec la recharge sans-fil grâce à la technologie Qi.

Son double capteur photo lui permet d’être un très bon photophone. Il ne vous offre pas énormément de polyvalence, mais vous avez l’assurance que la plupart de vos clichés seront réussis grâce à la simplicité d’utilisation de son application photo. Le « point and shoot » par excellence !

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre test complet de l’iPhone XS.

L’offre n’est plus disponible ?

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article est victime de son succès, merci de jeter un coup d’œil au tableau ci-dessous afin de découvrir d’autres offres concernant l’Apple iPhone XS.

