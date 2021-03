Inédit, le prix du Samsung Galaxy Note 20 Ultra chute de plus de 500 €

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est un smartphone haut de gamme assez onéreux, mais il devient aujourd'hui beaucoup plus abordable grâce à une très grosse réduction sur Cdiscount : son prix passe de 1 309 à 799 euros.

Alors qu’un nouveau de la gamme Galaxy Note ne pourrait visiblement (peut-être) pas voir le jour en cette année 2021 à cause de la pénurie générale de composants informatiques, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra restera alors certainement – et pendant encore longtemps – le porte-étendard de la marque coréenne. Il y a tout de même une bonne nouvelle dans tout ça : une réduction inédite de plus de 500 euros sur le prix de l’actuel meilleur smartphone équipé d’un stylet.

En bref

L’excellent module photo

L’écran 6,9 pouces à 120 Hz

L’Exynos 990 + 12 Go de RAM

Au lieu de 1 309 euros à son lancement l’été dernier, le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est aujourd’hui disponible en promotion à 799 euros sur Cdiscount, soit une remise immédiate de presque 40 %.

Le Samsung Galaxy Note 20 Ultra est une version améliorée du smartphone classique équipé d’un stylet. Il upgrade tout, à commencer par son écran Dynamic AMOLED qui s’étire désormais jusqu’à 6,9 pouces et qui propose un taux de rafraichissement jusqu’à 120 Hz. Même la définition monte jusqu’à 3 200 x 1 440 pixels.

On retrouve ensuite le puissant Exynos 990 sous sa coque, ici épaulé par 12 Go de RAM au lieu de 8 pour la version classique, pour encore plus de puissance et de rapidité dans l’exécution des tâches. Cette configuration est légèrement en retrait face au Snapdragon 865, mais reste très puissante pour offrir les mêmes usages que la solution de Qualcomm.

La photo est d’ailleurs à l’honneur avec son module 108 + 12 + 12 mégapixels, où la qualité et la polyvalence ne font qu’un. Il est presque impossible de rater un cliché tant l’appareil est bon. De jour comme de nuit, il fournit des photos exploitables que vous adorerez partager sur les réseaux sociaux, ou à garder bien au choix dans votre téléphone grâce à la grosse capacité de mémoire interne, à savoir 256 Go (extensible via microSD).

Ce smartphone ne déçoit pas non plus du côté de l’autonomie avec sa batterie de 4 500 mAh, mais ce n’est tout de même pas un champion avec ses composants très gourmands en énergie, d’autant plus quand le mode 120 Hz est activé. Cependant, il tient tout de même une journée entière et on se réconforte avec une charge rapide efficace et une compatibilité avec la charge sans fil.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test du Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

