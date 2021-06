Un code promo fait baisser le prix du Xiaomi Poco F3 pour les French Days

Xiaomi a de quoi combler tout le monde avec sa large gamme de smartphones. Sorti il y a quelques mois, le Xiaomi Poco F3 joue dans la cour des grands avec une fiche technique pouvant presque se mesurer aux smartphones haut de gamme. Malgré ses performances, il est proposé à un prix encore plus abordable chez Cdiscount, à 294 euros au lieu de 399.

En ce début d’année 2021, la firme chinoise a multiplié les annonces pour ses différents produits. Parmi eux, on retrouvait le Xiaomi Poco F3 qui a la particularité de proposer des airs de flagship killer, ce qui veut dire que ce smartphone 5G propose une fiche technique quasi haut de gamme à prix contenu. D’autant plus aujourd’hui, il profite d’une réduction de 106 euros pendant les French Days.

Le Xiaomi Poco F3 5G en bref

L’écran AMOLED à 120 Hz (et HDR10+)

Les bonnes performances du Snapdragon 870

Les deux haut-parleurs compatibles Dolby Atmos

Le réseau 5G sans payer le prix fort

Au lieu de 399 euros, la version 6+128 Go du Xiaomi Poco F3 5G est proposée en promotion à 294 euros sur le site Cdiscount en utilisant le code promo FD15 avant de procéder à l’achat.

Pour en savoir plus sur le Xiaomi Poco F3 5G 👇

Contrairement à ses prédécesseurs, le Xiaomi Poco F3 adopte un design plus moderne, avec un écran borderless doté d’un poinçon et de la protection Gorilla Glass 5. Il est plutôt fin avec 7,8mm d’épaisseur, et son poids est plutôt contenu au vu de son gabarit, avec 196 grammes.

Il est équipé d’un écran AMOLED affichant une définition Full HD et proposant un taux de rafraichissement montant jusqu’à 120 Hz. Et ce n’est pas tout, pour cette gamme de prix, le HDR10+ et un taux d’échantillonnage tactile à 360 Hz pour optimiser la réactivité sont aussi de la partie. De plus, il dispose de deux haut-parleurs stéréo avec une certification Dolby Atmos, pour une meilleure immersion.

Le Poco F3 est équipé du Snapdragon 870, avec 6 Go de mémoire vive. Avec cette configuration, il a le mérite de proposer un niveau de performance supérieur aux smartphones embarquant le Snapdragon 865, grâce à l’efficacité du CPU Kryo 585 amélioré désormais cadencé à 3,2 GHz et la vélocité du GPU Adreno 650. De plus il est compatible 5G.

Côté photo, le smartphone embarque un triple capteur 48 + 8 + 2 mégapixels proposant un mode macro. Vous pourrez capturer de jolies photographies quand les conditions de lumière sont réunies.

Ce Poco F3 tourne avec l’interface MIUI 12, basée sur Android 11. L’autre grand atout de ce téléphone, c’est sa batterie de 4 520 mAh qui offre 1 jour et demi d’utilisation avec un usage standard. La batterie de ce téléphone est également compatible avec un chargeur rapide jusqu’à 33W via USB-C.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test du Xiaomi Poco F3 5G.

L'offre n'est plus disponible ?

Si, par la suite, l'offre mentionnée dans cet article n'est plus disponible, merci de jeter un coup d'œil au tableau ci-dessous afin de dénicher d'autres offres concernant le Xiaomi Poco F3 5G.

