La déclinaison 5G du Xiaomi Redmi Note 10 n’a jamais été aussi peu chère

Les smartphones 5G à bas prix se font de plus en plus nombreux. Il faut cependant avoir en tête qu'il s'agit souvent de déclinaison de modèles déjà existants. C'est le cas du Xiaomi Redmi Note 10 5G qui profite d'une réduction intéressante sur Amazon.

Suite au succès du Redmi Note 10, Xiaomi ne pouvait laisser sa référence low cost sans déclinaison 5G. C’est chose faite depuis quelques jours avec le Xiaomi Redmi Note 10 qui se permet même quelques changements techniques. Il est aujourd’hui trouvable sur Amazon avec un peu plus de 50 euros de réduction.

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G, c’est quoi ?

L’écran LCD de 6,5 pouces de 90 Hz

Un SoC MediaTek Dimensity 700

L’autonomie de 2 jours

Livré avec Android 11

Au lieu de 229 euros, la version 4+128 Go du Xiaomi Redmi Note 10 5G est aujourd’hui disponible en promotion à seulement 178 euros sur Amazon.

Des modifications au profit de la 5G, mais peu de concessions

Le Xiaomi Redmi Note 10 5G est un smartphone assez classique pour les standards de 2021. Même s’il dispose de même design que la version 4G, quelques changements sont tout de même au programme. Exit l’écran OLED, il faut compter sur une dalle LCD plus classique, mais disposant tout de même d’un taux de rafraîchissement de 90 Hz.

Forcément, pour obtenir la 5G à un prix contenu, il fallait faire des modifications dans le cœur de l’appareil. Le SoC MediaTek Dimensity 700 5G prend donc la place du Snapdragon 678. On garde cependant la même quantité de RAM, à savoir 4 GO pour assurer la fluidité globale de l’appareil. En jeu, le Redmi Note 10 5G se révèle également capable de faire tourner quasiment tous les titres du Play Store. Il faudra cependant faire quelques concessions en ce qui concerne les jeux 3D exigeants. La partie OS est assurée par la nouvelle version de l’interface MIUI avec l’intégration native d’Android 11.

Des changements à prévoir côté photo et batterie

La partie photo est assurée par la présence de 3 capteurs, dont un principal de 48 mégapixels et de deux autres capteurs de 2 mégapixels : macro et profondeur. Pas d’ultra grand-angle, mais la polyvalence est de mise. C’est surtout le capteur principal qui tire son épingle du jeu, même s’il risque d’être assez limité en environnement plus sombre.

La gamme Redmi Note est traditionnellement bien fournie côté batterie et ce modèle ne déroge pas à la règle. La batterie est dotée d’un accumulateur de 5000 mAh mais malheureusement, il faut compter sur une charge rapide de 18 W au lieu des 33 W du modèle régulier.

Pour en savoir encore plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Xiaomi Redmi Note 10 5G.

Pour comparer le Redmi Note 10 5G

