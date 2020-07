La nouvelle version des Xiaomi Redmi AirDots est disponible à 14 € seulement

Officialisés il y a quelques jours en Chine, les Xiaomi Redmi AirDots 2 sont déjà disponibles au même prix que l'ancien modèle. On les trouve actuellement à seulement 14 euros grâce à un code promo sur Gearbest.

Xiaomi a récemment lancé une nouvelle version de ses écouteurs sans fil abordables : les Redmi AirDots 2. Ce nouveau modèle accueille quelques nouveautés par rapport à l’ancien, comme une meilleure qualité sonore ou la transmission binaurale, pour finalement le même prix que son prédécesseur grâce à cette offre disponible pendant les soldes d’été 2020.

En bref

Le même design et la même autonomie que l’ancien modèle

Avec la transmission binaurale et un mode jeu

Et une meilleure qualité de son

Les Xiaomi Redmi AirDots 2 sont aujourd’hui proposés à seulement 14 euros sur Gearbest en utilisant le code promo E506761C35A27000. Les frais de port sont offerts si vous choisissez l’option sans suivi en 20 à 50 jours ouvrés.

Pour en savoir plus 👇

Les Xiaomi Redmi AirDots 2 semblent identiques à l’ancien modèle. En effet, ils proposent exactement le même design que son prédécesseur avec des oreillettes en forme de capsule et un boîtier de recharge plus au moins ovale, tous les deux vêtus de noir. Les boutons pressoirs sont toujours de la partie pour interagir facilement sans sortir son smartphone de la poche, avec Google Assistant qui répond présent après deux appuis consécutifs.

Le poids des oreillettes passe en revanche de 3,8 à 4,2 grammes pour chacune, ce qui confirme qu’il y a bien des nouveautés présentes dans ces écouteurs sans fil. Tout d’abord, on retrouve une compatibilité avec le Bluetooth 5.0 pour une meilleure stabilité de connexion, d’autant plus que ce modèle accueille désormais la transmission binaurale. Auparavant, le smartphone se connectait à l’écouteur droit qui renvoyait un signal à celui de gauche. Cette nouveauté permet donc de résoudre les problèmes d’appairage et de déconnexion.

La qualité sonore est ensuite légèrement améliorée par rapport aux Redmi AirDots premiers du nom. Cette fois-ci, on devrait apparemment entendre des aigus plus puissants et des médiums et basses plus subtiles, selon le constructeur chinois. On retrouve également un mode jeu qui promet une latence réduite entre l’image et le son sur smartphone, tablette et PC/Mac.

L’autonomie est quant à elle toujours estimée à une douzaine d’heures avec le boîtier de recharge d’une capacité de 300 mAh, à raison de 4 heures d’écoute par recharge. Le seul regret est que Xiaomi ne soit toujours pas passé à l’USB-C. Dommage.

Retrouvez notre prise en main de l’ancien modèle pour en savoir un peu plus sur les Redmi AirDots de Xiaomi.

Soldes d’été 2020 : tout ce qu’il faut savoir

Depuis le 15 juillet, Frandroid fait les soldes ! Nos spécialistes bons plans sont sur le pont pour sélectionner et vous proposer les meilleures offres tech de l’événement.

Vous trouverez des guides par marchand comme pour Cdiscount ou Fnac/Darty, mais aussi des sélections par thématique, en passant par les objets connectés, les ordinateurs portables, les trottinettes électriques les forfaits mobile, les téléviseurs 4K et, bien évidemment, des smartphones avec des marques mondialement connues comme Samsung et Apple.

Vous pouvez également suivre l’événement sur nos réseaux sociaux via notre compte Twitter @FrandroidPromos ou notre page Facebook Frandroid Bons Plans. Dernière option : notre page spéciale soldes d’été 2020.