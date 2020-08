Étanche, autonome et à 79 euros, l’UE Megaboom est l’alliée idéale des vacances

L'une des meilleures enceintes portables du marché, l'Ultimate Ears Megaboom, est aujourd'hui en promotion sur Amazon. On peut la retrouver à 79 euros au lieu de 199 à l'occasion des soldes.

L’été n’est toujours pas fini et, pour les vacances, l’enceinte portable est l’alliée indispensable pour mettre l’ambiance où que vous soyez. Avec l’Ultimate Ears Megaboom, vous pourrez en plus l’emporter dans le sable ou près de l’eau sans problème. D’ailleurs, elle profite des soldes pour se brader de près de 60 %.

En bref

Un son à 360 degrés

Une enceinte compacte

Une très bonne autonomie

Lancée à 199 euros initialement, l’Ultimate Ears Megaboom est aujourd’hui à 79 euros sur Amazon. Une réduction de presque 60 % à ne pas rater.

Si vous souhaitez une enceinte encore plus compacte et moins chère, vous pouvez retrouver l’UE Wonderboom à 52 euros.

Pour en savoir plus 👇

Le premier avantage de cette enceinte, c’est sa robustesse. Elle est en effet la partenaire idéale de toutes vos vadrouilles, même les plus extrêmes. La Megaboom est certifiée IPX7. Concrètement, cela signifie qu’elle résiste à la poussière et à l’eau. Cette certification garantit même une immersion jusqu’à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes, mais on vous déconseille tout de même de le faire et il faudra bien penser à renfermer le cache en caoutchouc à l’arrière. D’ailleurs, ses rebords en caoutchouc lui permettent de résister également à certains légers chocs.

La robustesse de la Megaboom ne sacrifie pas pour autant la qualité sonore de l’enceinte. À l’image d’Ultimate Ears, la qualité sonore est très correcte et se diffuse à 360 degrés. Lors d’une petite soirée, il suffira de mettre l’enceinte au milieu de la pièce ou de votre groupe, chacun pourra alors profiter de la musique de la même manière.

Pour son prix, il est difficile de trouver des reproches à faire sur cette Megaboom. En plus de sa qualité et de sa robustesse, elle profite d’une très bonne autonomie. Elle pourra vous accompagner lors d’un petit voyage sans problème tout en restant loin du chargeur pendant 20 heures selon le constructeur. Il faudra cependant la recharger via son port microUSB, dommage de ne pas bénéficier d’USB-C.

Enfin, il sera possible d’appairer son smartphone rapidement via la compatibilité NFC de l’enceinte. Une fois connecté, pas besoin de laisser le téléphone à côté, la portée du Bluetooth de 30 mètres vous permettra de le garder dans votre poche.

