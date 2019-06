Performant avec un bon rapport qualité/prix, le Samsung Galaxy A50 ne peut être que chaudement recommandable, surtout quand il est proposé encore moins cher que le Galaxy A40. Pour les Soldes 2019, on le trouve à 227 euros sur Rakuten grâce au code promo ETE15. Recevez également 14,20 euros offerts en rejoignant gratuitement le Club R.

Le Samsung Galaxy A50 possède un design soigné et agréable en main, malgré sa taille plutôt imposante. Sa dalle Super AMOLED affichant une définition Full HD+ de 2340 x 1080 pixels propose une large diagonale de 6,4 pouces, où l’on retrouve une petite encoche en forme de goutte sur la partie supérieure. Un capteur d’empreintes est également venu se loger sous l’écran. Très pratique à l’usage.

Pour un smartphone milieu de gamme, il a d’ailleurs la particularité d’intégrer un module triple capteur. Sa configuration 25 + 8 + 5 mégapixels capture de très bons clichés dans la plupart des situations — un peu moins en basse lumière — , mais on apprécie surtout la polyvalence apportée sur cette gamme de prix, notamment grâce à son mode ultra grand-angle plutôt efficace.

Il est enfin propulsé par un SoC Exynos 9610 épaulé par 4 Go de mémoire vive pour assurer une fluidité exemplaire, que ce soit en naviguant sur l’interface One UI (basée sur Android 9.0 Pie) qu’en jouant à certains jeux 3D du Play Store. De plus, il vous accompagnera pendant minimum deux jours grâce à sa grosse batterie de 4 000 mAh.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à consulter notre test complet du Samsung Galaxy A50.

Pourquoi recommande-t-on ce smartphone ?

Son écran Super AMOLED avec capteur d’empreintes

La polyvalence de son appareil photo

Ses performances honorables

Son autonomie très confortable

