L’iPhone XR est le smartphone avec le meilleur rapport qualité-prix. Durant la Black Friday Week, il passe à 589,99 euros sur Cdiscount au lieu de 709 euros soit une économie de près de 120 euros !

Mise à jour le 26/11/2019 à 10h38 : Le code promo « XR20 » est aujourd’hui disponible pour les 300 premières commandes afin de bénéficier de 20 euros de réduction sur l’iPhone XR. Il passe alors de 589 à 569 euros sur Cdiscount.

Retrouvez l'iPhone XR à 569 euros chez Cdiscount

XR20

Article original : Apple est une marque réputée pour ne pas subir de baisse de prix trop importante, même lors du Black Friday. Pourtant, le très bon iPhone XR est disponible pour seulement 589,99 euros au lieu de 709 euros sur Cdiscount soit une baisse de prix de 119 euros et un centime (la précision est de mise).

L’iPhone XR en bref

Un très bon écran LCD

Des performances dignes d’un cador du marché

Un produit Apple « abordable »

L’iPhone XR d’Apple est disponible pour 589,99 euros chez Cdiscount au lieu de 709 euros dans sa version 64 Go en couleur Noire, Blanche ou Rouge.

Retrouvez l'iPhone XR pour 589,99 euros chez Cdiscount

Ce produit provient d’un Marketplace mais il n’y a pas de souci à se faire. Apple fournit une garantie 1 an quelque soit l’endroit où le smartphone est acheté et le produit est compatible avec tous les opérateurs.

L’iPhone XR en détail

Annoncé il y a de cela un peu plus d’un an, l’iPhone XR avait étonné à sa sortie et était pour beaucoup annoncé comme l’iPhone à acheter plutôt que le XS ou XS Max grâce à son très bon rapport qualité-prix.

Aujourd’hui, il vaut encore plus le coup avec cette promo car pour moins de 600 euros vous avez un iPhone (c’est déjà bien) avec le design post iPhone X avec l’écran presque borderless avec l’encoche sur le haut. La dalle LCD est une des meilleures du marché et malgré sa définition assez faible de 1792 x 828 pixels, elle nous avait étonné par sa qualité.

Côté photo, l’unique capteur à l’arrière fait un travail qui lui a permis de se hisser comme l’un des meilleurs dans cette catégorie. Que ce soit à l’avant ou à l’arrière les clichés prit sont très bons et offrent une bonne restitution des couleurs et concurrencent le Pixel 3.

Malgré ses 3 petits Go de mémoire vive, l’iPhone XR est une bête de course. Il était à sa sortie l’un des appareil les plus performants, il l’est d’autant plus dans sa gamme de prix.

Enfin, vous pouvez vous éloigner de votre chargeur sans trop paniquer avec sa très bonne autonomie qui lui permet de rester éveillé pendant près de deux jours d’affilée.

L’iPhone XR d’Apple est disponible pour 589,99 euros chez Cdiscount au lieu de 709 euros dans sa version 64 Go en couleur Noire, Blanche ou Rouge.

Retrouvez l'iPhone XR pour 589,99 euros chez Cdiscount